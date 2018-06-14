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Номер извещения
31806502211
Уникальный номер закупки
18/2.1/0036071/ГСвязь
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
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Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 11:00 GMT +314.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806502211Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:3014.06.2018 11:3014.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806502211Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806502211Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806502211Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Модернизация системы мониторинга ВОЛС ООО "Газпром связь"
Начальная цена
479 420,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
43.29
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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