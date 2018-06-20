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    Главная / Торги / Поставка датчиков

    Поставка датчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806501328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806501328

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028632/КЗГО

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка датчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    001_Датчики_2018.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каменский завод газоиспользующего оборудования
    Все закупки и тендеры КЗГО

    Юридический адрес

    347809, Российская Федерация, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Морская, 96

    Почтовый адрес

    347809, Российская Федерация, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Морская, 96

    Контактный телефон

    +7 86365 2-29-27

    Факс

    +7 86365 5-06-07

    Адрес электронной почты

    l.litfullina@kzgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литфуллина Лилия Аюповна

    Место рассмотрения предложений

    347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806501328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806501328Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2018 11:0028.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806501328Подведение итогов не позднее Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201828.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806501328Подведение итогов не позднее Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков

    Начальная цена

    5 514 049,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КЗГО
    Все закупки и тендеры КЗГО

    Адрес местонахождения

    347809, Российская Федерация, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Морская, 96

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.115

    Датчики силы и деформации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик ТСП Метран 256 (Pt100)-04-100-В2-1-Н10-(-50…+200)°С-БК-У1.1-ГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик ТСМУ Метран 274-08-Exd(100М)-100-0,5-Н10-(-50…+50)С-4-20-БК-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Датчик Метран-150TG3 (0…1,6 Мпа) 2G21AM5EM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Датчик Метран 150 CD2 (0-16 кПа) 2211L3AM5EMS5K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Датчик Метран 150 CD2 (0-16 кПа) 2211L3AM5IMS5K02PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Датчик Метран-150TG2 (0…1,0 Мпа) 2G21AM5IM2F2B4K02PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Датчик Метран-150TG3 (0…1,6 Мпа) 2G21AM5IM2F2B4K02PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-06-Exia- 100-0,5-Н10-(-50…+50)°С-4-20мА-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-27-Exia- 100-0,5-Н10-(50…+50)°-С-4-20мА-Т5-У1.1 (-50…+85)С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-26- 100-0,5-Н10-(-50…+50)°С-4-20мА- У1.1 (-50…+85)С-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Датчик ТСПУ Метран -276-08-Exd-Pt100-100-0,5-H10-(-50…+50)°C-4-20мА-БК-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Клапанный блок 0104MW52C11VSD03L4"

    Кол-во: 23

    "Позиция 13"

    "Датчик Метран 150 CD2 (0-16кПа) 2211L3AM5EMS5K12PCML"

    Кол-во: 17

    "Позиция 14"

    "Датчик Метран-150CG1(0….4 кПа) 2211L3AM5EMD52B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Клапанный блок 0106-МТ2-2-С-В-1-1"

    Кол-во: 53

    "Позиция 16"

    "Датчик Метран-150TG2(0….1.0 мПа) 2G21AM5EM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Датчик Метран-150CG1(0-6кПа) 2211L3AM5IMD52B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Датчик Метран 150 CD2 (0-16 кПа) 2211L3AM5IMS5K12PCML"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Датчик Метран-150TG2 (0-0,6 Мпа) 2G21AM5EM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик ТСПУ Метран -276-08-Exd-100-0,5-H10-(-50…+50)°C-4-20мА-БК-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Датчик Метран-150CG1(0-6Kпа) 2211L3AM5EMD52B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Датчик Метран-150TG2(0-1.0 Мпа) 2G21AM5ЕM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Датчик Метран-150CG1(0-6кПа) 2211L3AM5ЕMD52B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Датчик Метран-150TG2(0-0,6 Мпа) 2G21AM5IM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Датчик Метран-150TG2 (0-1 Мпа) 2G21AM5IM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Датчик Метран-150TG2 (0-1,0 Мпа) 2G21AM5IM2F2B4K12PCJ5LTML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-27-Exia-100-0,5-Н10-(-50…+50)С-4-20мА-Т5-У1.1 (-50…+85)С-ГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-27-Exia- 100-0,5-Н10-(-50..+50)С-4-20мА-Т5-У1.1(-50…+85)С-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-26-100-0.5-Н10-(-50…+50)°С-4-20мА- У1.1 (+50…+85)С-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Датчик ТСПУ Метран 276-06-Exia-100-0.5-Н10-(-50..+50)°С-4-20мА-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Шайба 2020-05 СПГК.5243.300.04-05"

    Кол-во: 41

    "Позиция 32"

    "Гильза защитная 2001-03-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100"

    Кол-во: 41

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