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Номер извещения
31806501328
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028632/КЗГО
Наименование закупки
Поставка датчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347809, Российская Федерация, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Морская, 96
Почтовый адрес
347809, Российская Федерация, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Морская, 96
Контактный телефон
+7 86365 2-29-27
Факс
+7 86365 5-06-07
Адрес электронной почты
l.litfullina@kzgo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литфуллина Лилия Аюповна
Место рассмотрения предложений
347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка датчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806501328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806501328Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 11:0028.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806501328Подведение итогов не позднее Поставка датчиков347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская д.96
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка датчиков
Начальная цена
5 514 049,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347809, Российская Федерация, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Морская, 96
26.51.66.115
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 41
Кол-во: 41
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