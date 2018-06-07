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Номер извещения
31806499407
Уникальный номер закупки
18/3/0034586/ГГР
Наименование закупки
Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке недр Ирекский для нужд ООО «Газпром геологоразведка» (0001/18/3/0034586/ГГР/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке недр Ирекский для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806499407Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке недр Ирекский для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 14:1008.06.2018 14:1008.06.2018 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806499407Дата и время вскрытия заявок Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке недр Ирекский для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806499407Подведение итогов не позднее Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке недр Ирекский для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке недр Ирекский для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Начальная цена
132 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
09.10.11.140
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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