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Номер извещения
31806499208
Уникальный номер закупки
18/2.1/0034711/ГОйл
Наименование закупки
Услуги по пошиву спецодежды и спецобуви для нужд сотрудников ООО "Газ-Ойл"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Контактный телефон
+7 495 719-16-18
Факс
+7 495 225-26-04
Адрес электронной почты
a.cybulskij@gasoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульский Артем Юрьевич
Место рассмотрения предложений
офис ООО "Газ-Ойл"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по пошиву спецодежды и спецобуви для нужд сотрудников ООО "Газ-Ойл"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 14:00 GMT +328.05.2018 14:0028.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806499208Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по пошиву спецодежды и спецобуви для нужд сотрудников ООО "Газ-Ойл"офис ООО "Газ-Ойл"
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 15:0028.05.2018 15:0028.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806499208Дата и время вскрытия заявок Услуги по пошиву спецодежды и спецобуви для нужд сотрудников ООО "Газ-Ойл"офис ООО "Газ-Ойл"
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 16:0030.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806499208Подведение итогов не позднее Услуги по пошиву спецодежды и спецобуви для нужд сотрудников ООО "Газ-Ойл"офис ООО "Газ-Ойл"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по пошиву спецодежды и спецобуви для нужд сотрудников ООО "Газ-Ойл"
Начальная цена
990 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газ-Ойл"
Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
46.16
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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