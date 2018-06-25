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Номер извещения
31806499073
Уникальный номер закупки
18/2.1/0037789/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.trotsenko@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Троценко Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
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Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806499073Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806499073Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806499073Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806499073Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по профилактической наладке электрооборудования передвижной техники для нужд ПФ "Севергазгеофизика" с выдачей технических отчетов.
Начальная цена
580 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.20.13
71.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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