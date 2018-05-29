Поставка трубных узлов для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/18/4.1/0037367/ГПК/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018

Поставка трубных узлов для нужд ООО «Газпром комплектация»

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка трубных узлов для нужд ООО «Газпром комплектация»

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Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Узел трубный 1-800/90-1870/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 87 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Узел трубный 2-800х200-1360/2960/200 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 81 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Узел трубный 1-800/90-500/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 80 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Узел трубный 1-800/90-1670/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 79 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Узел трубный 1-400/90-1810/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 58 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Узел трубный 1-400/90-3221/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 57 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Узел трубный 1-400/90-7100/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 49 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Узел трубный 1-400/90-3150/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 48 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Узел трубный 1-400/90-1500/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 47 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Узел трубный 1-400/90-2779/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 46 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Узел трубный 2-3-400/200-2630/1205/0-200x100-0/532 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 45 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Узел трубный 1-400/90-1535/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 44 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Узел трубный 2-400x400-2000/300/0 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 43 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Узел трубный 1-400/90-300/2500 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 38 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Узел трубный 1-400/90-300/1005 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 37 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Узел трубный 1-400/90-300/2200 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 36 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Узел трубный 1-400/90-3128/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 31 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Узел трубный 1-400/90-300/1379 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 30 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 19" "Узел трубный 2-3-400/200-300/1039/0-200x100-0/236 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 29 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Узел трубный 1-400/90-300/3047 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 28 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Узел трубный 1-800/90-4610/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 76 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Узел (1) 1-812,8(39)-600/4040-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Узел (1) 2-4-812,8(39)х406,4(20,62)-300/610-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Узел (1) 2-812,8(39)х406,4(20,62)-507/3120-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Узел (1) 2-812,8(39)х406,4(20,62)-300/2913-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Узел (1) 1-812,8(39)-300/5103-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Узел (2) 2-812,8(39)-5960/2700-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Узел (2) 2-812,8(39)-2700/5960-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Узел (2) 2-812,8(39)-5700/4100-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Узел (2) 1-812,8(39)-600/3500-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Узел (2) 1-812,8(39)-300/5103-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Узел (2) 2-812,8(39)х406,4(20,62)-300/2913-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Узел (2) 2-812,8(39)х406,4(20,62)-507/3120-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Узел (2) 2-4-812,8(39)х406,4(20,62)-300/610-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Узел (1) 2-812,8(39)-300/2700-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Узел (1) 2-3-812,8(39)х219,1(12,7)-219,1(12,7)x168,3(9,52)-3403/1263-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Узел (1) 2-812,8(39)-2700/300-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Узел (1) 2-812,8(39)-5700/4100-22,05-В-УХЛ ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Узел трубный 2-800х400-300/3070/0 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ8 лист 11. ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Узел трубный 2-800х200-300/2460/0 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ8 лист 9. ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Узел трубный 1-800/90-300/2856 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ8 лист 12. ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Узел трубный 1-800/90-3800/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ8 лист 10. ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Узел трубный 1-800/90-300/2800-Вар.1 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 49 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Узел трубный 2-800х200-300/1900/200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 45 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Узел трубный 2-800х800-300/300/1870 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 46 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Узел трубный 1-800/90-300/2900 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 44 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Узел трубный 1-800/90-300/3500-Вар.3 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 43 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Узел трубный 2-800х500-300/300/1030 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 42 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Узел трубный 2-800х500-300/300/1310 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 41 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Узел трубный 1-800/90-300/6220 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 40 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Узел трубный 1-800/90-300/1875 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 39 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Узел трубный 2-800х800-300/300/2070 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 35 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Узел трубный 1-800/90-300/4000 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 34 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Узел трубный 2-800х200-300/2900/200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 33 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Узел трубный 1-800/90-300/1900 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 32 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Узел трубный 1-800/90-300/3500-Вар.2 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 31 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Узел трубный 1-800/90-300/2500 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 30 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Узел трубный 2-800х500-300/300/1240 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 29 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Узел трубный 1-800/90-300/7500 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 28 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Узел трубный 1-800/90-300/3500-Вар.1 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 27 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 18

"Позиция 61" "Узел трубный 2-800х800-300/2000/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 50 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Узел трубный 1-800/90-300/2000 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 51 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Узел трубный 2-800х400-300/300/740 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 52 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 64" "Узел трубный 2-800х400-300/300/1020 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 53 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Узел трубный 2-800х400-300/300/1305 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 54 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Узел трубный 2-800х800-300/4500/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 55 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Узел трубный 2-800х200-860/4600/200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 56 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Узел трубный 2-800х800-300/5770/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 57 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Узел трубный 1-800/90-300/2800-Вар.2 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 60 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Узел трубный 2-800х200-1360/3060/200 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 75 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Узел трубный 1-800/90-300/3500-Вар.4 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 61 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Узел трубный 1-800/90-300/5500 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 62 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Узел трубный 1-800/90-7410/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 63 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Узел трубный 2-800х400-300/300/1375 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 64 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Узел трубный 2-800х400-300/300/1090 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 65 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Узел трубный 1-800/90-300/3000 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 66 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Узел трубный 1-800/90-300/6000 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 67 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Узел трубный 1-800/90-300/3800-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113. 0007.1003.001-ТГ7 лист 72 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Узел трубный 1-800/90-300/1150 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 73 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Узел трубный 2-800х200-300/1360/200 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 74 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Узел трубный 2-800х200-1200/1360/200 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 7 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Узел трубный 2-800х200-1360/800/200-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 8 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 4

"Позиция 83" "Узел трубный 2-800х200-1360/800/200-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 19 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 4

"Позиция 84" "Узел трубный 1-800/90-300/3320 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 9 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Узел трубный 1-800/90-300/3150 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 20 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Узел трубный 1-800/90-300/3800-Вар.1 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 10 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 37

"Позиция 87" "Узел трубный 1-800/45-300/620 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 11 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 88" "Узел трубный 1-800/45-0/700 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 12 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 89" "Узел трубный 2-800х200-300/860/200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 13 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 8

"Позиция 90" "Узел трубный 2-800х200-860/4100/200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 14 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Узел трубный 1-800/90-300/5870 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 15 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Узел трубный 1-800/90-300/2095 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 24 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Узел трубный 2-800х500-300/300/675 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 25 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 94" "Узел трубный 2-800х500-300/300/960 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 26 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Узел трубный 1-400/90-7100/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 49 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 96" "Узел трубный 1-400/90-3150/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 48 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 97" "Узел трубный 1-400/90-1500/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 47 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 98" "Узел трубный 1-400/90-2779/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 46 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 99" "Узел трубный 2-3-400/200-2630/1205/0-200x100-0/532 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 45 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 100" "Узел трубный 1-400/90-1535/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 44 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Узел трубный 2-400x400-2000/300/0 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 43 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 102" "Узел трубный 1-400/90-300/2500 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 38 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 12

"Позиция 103" "Узел трубный 1-400/90-300/1005 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 37 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 12

"Позиция 104" "Узел трубный 1-400/90-300/2200 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 36 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 12

"Позиция 105" "Узел трубный 1-400/90-3128/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 31 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 106" "Узел трубный 1-400/90-300/1379 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 30 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 107" "Узел трубный 2-3-400/200-300/1039/0-200x100-0/236 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 29 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 108" "Узел трубный 1-400/90-300/3047 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 28 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 109" "Узел трубный 1-400/90-1538/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 26 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 110" "Узел трубный 1-400/45-2494/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 25 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 111" "Узел трубный 1-400/90-1940/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 24 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 112" "Узел трубный 2-500x250-300/2200/0 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 15 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 113" "Узел трубный 1-400/90-1810/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 58 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 114" "Узел трубный 1-400/90-3221/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 57 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 115" "Узел трубный 1-400/90-1538/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 26 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 116" "Узел трубный 1-400/45-2494/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 25 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 117" "Узел трубный 1-400/90-1940/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 24 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 118" "Узел трубный 2-500x250-300/2200/0 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 15 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 119" "Узел трубный 1-800/90-1870/1860 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 89 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1