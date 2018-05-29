Поставка трубных узлов для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/18/4.1/0037366/ГПК/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018

Поставка трубных узлов для нужд ООО «Газпром комплектация»

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка трубных узлов для нужд ООО «Газпром комплектация»

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Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Узел трубный 1-1200/90-3750/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 29 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Узел трубный 2-1200x800-300/300/1410 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 28 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Узел трубный 1-1200/45-300/1003 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 27 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Узел трубный 1-1200/45-300/1200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 26 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Узел трубный 1-800/90-1130/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 25 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Узел трубный 1-800/90-1500/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 24 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Узел трубный 1-800/90-300/2711-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 23 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Узел трубный 1-800/90-300/2711-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 22 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Узел трубный 2-800x800-3211/300/1270 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 21 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Узел трубный 1-800/90-2640/1711 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 20 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Узел трубный 1-800/90-4680/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 19 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Узел трубный 2-4-1200x800-300/1850/300-1200-0 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 18 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Узел трубный 2-1200x800-300/3400/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 17 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Узел трубный 2-1200/90-300/1400/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 16 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Узел трубный 1-1200/90-300/3200 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 15 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Узел трубный 1-1200/90-300/5300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 14 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Узел трубный 1-1200/90-1388/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1003.001-ТГ6 лист 13 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Узел трубный 1-800/90-520/4460-Вар.4 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 38 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Узел трубный 1-800/90-520/4460-Вар.1 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 6 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Узел трубный 1-800/90-520/4460-Вар.2 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 18 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Узел трубный 1-800/90-520/4460-Вар.3 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 23 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х9)-Вар.3 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 42 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Узел трубный 4-400-1245 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 39 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х6)-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 35 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 12

"Позиция 25" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х9)-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 34 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 24

"Позиция 26" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х6)-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 33 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 36

"Позиция 27" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х9)-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 32 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 18

"Позиция 28" "Узел трубный 2-400x250-1880/1180/0 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 27 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 29" "Узел трубный 1-500/90-300/2250 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 21 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 30" "Узел трубный 1-500/45-300/1935 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 20 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Узел трубный 1-500/90-566/1700 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 19 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Узел трубный 1-500/90-300/1667 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 18 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Узел трубный 1-500/90-300/1620 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 17 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Узел трубный 1-500/90-300/3400 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 16 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Узел трубный 1-500/90-300/2560-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 14 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 36" "Узел трубный 1-500/90-300/2560-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 13 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Узел трубный 1-500/90-300/1740 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 12 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Узел трубный 1-250/90-300/1100 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 54 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 39" "Узел трубный 1-250/90-300/2250 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 53 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Узел трубный 1-250/90-780/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 52 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Узел трубный 2-400x250-1880/1180/0 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 27 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 42" "Узел трубный 1-500/90-300/2250 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 21 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Узел трубный 1-500/45-300/1935 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 20 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Узел трубный 1-500/90-566/1700 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 19 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 45" "Узел трубный 1-500/90-300/1667 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 18 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Узел трубный 1-500/90-300/1620 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 17 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Узел трубный 1-500/90-300/3400 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 16 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Узел трубный 1-500/90-300/2560-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 14 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Узел трубный 1-500/90-300/2560-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 13 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Узел трубный 1-500/90-300/1740 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 12 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Узел трубный 1-500/90-300/4700 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 11 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 52" "Узел трубный 1-500/90-300/4400 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 10 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Узел трубный 1-500/90-1410/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 9 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Узел трубный 1-500/90-1925/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 8 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Узел трубный 1-500/90-300/2209 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 7 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Узел трубный 1-500/90-300/1000 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 6 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 57" "Узел трубный 1-800/90-1000/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001. 113.0007.1003.001-ТГ7 лист 84 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Узел трубный 1-800/90-300/3210-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 83 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Узел трубный 1-800/90-300/3210-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007. 1003.001-ТГ7 лист 82 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Узел трубный 1-500/90-300/4700 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 11 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 61" "Узел трубный 1-500/90-300/4400 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 10 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 12

"Позиция 62" "Узел трубный 1-500/90-1410/300 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 9 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 63" "Узел трубный 1-500/90-1925/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 8 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 64" "Узел трубный 1-500/90-300/2209 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 7 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Узел трубный 1-500/90-300/1000 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ3 лист 6 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Узел трубный 1-250/90-300/1100 в заводской антикоррозийной изоляции ПК-60 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 54 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Узел трубный 1-250/90-300/2250 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 53 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Узел трубный 1-250/90-780/300 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 52 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 69" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х9)-Вар.3 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 42 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 70" "Узел трубный 4-400-1245 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 39 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 5

"Позиция 71" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х6)-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 35 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х9)-Вар.2 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 34 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 20

"Позиция 73" "Узел трубный КШ 406,4(20,62;Х70)х(114,3(6,4;Х65)х6)-Вар.1 по чертежу 0010.001.004.Р.0001.113.0007.1016.001-ТГ4 лист 33 ТУ 24.20.40-047-04834179-2017" Кол-во: 30