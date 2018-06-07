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Номер извещения
31806498945
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033841/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/18/4.3/0033841/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806498945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806498945Дата и время вскрытия заявок Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 19:0018.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806498945Подведение итогов не позднее Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806498945Подведение итогов не позднее Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка машины комбинированной лесозаготовительной для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
76 367 908,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
29.10.59.390
45.19.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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