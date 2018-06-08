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Номер извещения
31806497670
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033726/ДАстр
Наименование закупки
Поставка запасных частей и принадлежностей к станции фонтанного комплекса для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0033726/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806497670Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 07:3026.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497670Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушки
Начальная цена
2 804 883,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
28.29.23.120
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 24
Кол-во: 48
Кол-во: 26
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 75
Кол-во: 18
Кол-во: 35
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 22
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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