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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и принадлежностей к станции фонтанного комплекса для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0033726/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018

    Поставка запасных частей и принадлежностей к станции фонтанного комплекса для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0033726/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806497670

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033726/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и принадлежностей к станции фонтанного комплекса для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0033726/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении ЗП на поставку запчастей к СФК.DOC

    ДОЗП_0033726.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-62-55

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попруга Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806497670Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 07:3026.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497670Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497670Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушкиПо адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к станции фонтанного комплекса, блоку осушки

    Начальная цена

    2 804 883,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    28.29.23.120

    Уплотнения механические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета СФК60.60-00.011 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ЗИП к КЗФ00-00.000, Кнопка малогабаритная КМ1-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Кольцо уплотнительное ЗИП кнопки аварийного отключения СФК 60.16-00.000 поз. 23 СФК 60.16-00.025"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Кольцо уплотнительное ЗИП кнопки аварийного отключения СФК 60.16-00.000 поз. 26 СФК 60.16-00.011-03"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.05-00.016 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.05-00.016-03 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.06-00.015-01 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 26

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.12-10.027-03 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.12-10.027-04 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.12-10.027-09 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 75

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.12-10.027-10 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.35-02.159-02 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное ЗИП к СФК60.06-01.000 поз.5 СФК60.06-00.015-02"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Манжета уплотнительная ЗИП клапана сброса СФК60.04-00.000 поз. 7 СФК 60.04-00.003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Гильза Поз.58, черт.СФК 60.02-01.027, насоса шкафа управления фонтанной арматурой СФК 60.02-01.000 ФПК "Космос-Нефть-Газ""

    Кол-во: 22

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное СФК60.12-10.027 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 17"

    "Комплект ЗИП клапана разрешающего черт.СФК 60.11-01.000 кольцо поз.8-16шт, поз.17-16шт, поз.15-1шт,седло поз.29-4шт, шарик поз.10-6шт, толкатель поз.11-2шт шкафа управления фонтанной арматурой СФК-60"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Манжета СФК60.05-00.009 станции комплекса фонтанного СФК60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Комплект ЗИП насоса черт. СФК 60.02-01.000 кольца поз.№№ 15-1шт, 17-1шт, 20-8шт, 31-6шт, 34-2шт, 35-2шт, 36-2шт, 41-2шт, 56-1шт, 57-1шт, 59-1шт, манжета поз.5-2шт, седло поз.68-2шт, поз.71-2шт, шарик поз.67-2шт шкафа управления ФА СФК-60"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Крестовина поз.13 к блоку масляному СФК 60.01-00.000 Изготовитель: ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ""

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Переключатель ПГ3-2П4Н В, поз. S3 ЗИП к КЗФ00-00.000, Космос-Нефть-Газ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Пульт управления ПУИ01 для блоков управления серии КМЕВ60 в комплекте со шнуром, ЗИП к КМЕВ60, Космос-Нефть-Газ СФК60.00.00.000ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Пульт управления ПУИ01 для блоков управления серии КМЕВ61, КМЕВ63 в комплекте со шнуром, ЗИП к КМЕВ60, Космос-Нефть-Газ СФК60.00.00.000ТУ"

    Кол-во: 6

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