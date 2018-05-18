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Номер извещения
31806497045
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033707/ДНадым
Наименование закупки
0001/18/4.3/0033707/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018 Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Рустам Ринатович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806497045Дата и время вскрытия заявок Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497045Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497045Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
71 480 780,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
29.32.30
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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