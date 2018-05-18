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    Главная / Торги / 0001/18/4.3/0033707/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018 Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    0001/18/4.3/0033707/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018 Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806497045

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033707/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.3/0033707/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018 Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 12:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33707 для Участника.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    33707Уведомление о комиссии04.07.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Рустам Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806497045Дата и время вскрытия заявок Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497045Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497045Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    71 480 780,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КПП УАЗ-3909 3909-1700010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КПП 50-12-12СП Т-170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "КПП 2765015-1700000 К-702"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "КПП 154-1700050 КАМАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Котел ПЖД-30-1015010-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Корпус редукт. раб.орг. ДЭ-226.10.01.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Корпус планетарной передачи 42118227"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Коробка РКПП 4320ЯМ-1800018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Коробка реверса 110603190 в сб."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Коробка раздаточная ДЭ-226.92.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Коробка раздаточная в сб.3163-1800021-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Коробка раздаточная 4320Я5-1800020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Коробка раздаточная 4320-1800012-20 УРАЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Коробка раздаточная 43114-1800020 КАМАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Коробка раздаточная 42127663 IVEKO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Коробка кпп краз ямз-236 236н-1700004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Коробка КПП ДЗ-98.10.04.000 ДЗ-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Коробка 59364-9112000 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Коробка 33027-1800013 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Коробка 3163-1700010 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Корзина сцепления 183.1601090-05 ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Компрессор тормозной 130-3509010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Компрессор со шкивом 5336-3509012-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Компрессор А29.05.000А ПАЗ-4234"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Компрессор 53205-3509015 КАМАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Компрессор 41211339 IVEKO АМТ-653900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Компрессор 375-3509012 УРАЛ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Колесо ТМ-120-31сб112"

    Кол-во: 14

    "Позиция 30"

    "Клапан ДЗ-98В.14.00.040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Катушка зажигания ДВС 3964547 Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Катушка зажигания 221504025 BOSCH"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Каток ТМ-120-33-сб103"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Вал кард.2256010-2203000-1 К-702"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Вал вторичный КПП 236-1701105-Б ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Вал 236НЕ-1000107 ЯМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Вал 236-1701048-Б ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Вал 2256010-2204000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Вал 2217-2200010 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Блок цилиндров 406.1002010-40 ЗМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Блок управления Вебасто (24V.) 89093В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Амортизатор передний 41272902 IVECO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Амортизатор 3162-АВ176.00.00-10 УАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 44"

    "Амортизат переднего моста 41296210 IVEKO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Агрегат ПЖД30-1015200-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Диск щеточный стальной 120х550 МДК"

    Кол-во: 700

    "Позиция 47"

    "Диск щеточный Двн=120 мм Дн=550 мм"

    Кол-во: 608

    "Позиция 48"

    "Диск сцепления 3482083118 Камаз-6520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Диск 1878000206 SACHS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Двигатель 238Д7 ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Гусеница ТМ -130-35-сб102"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Гусеница 20-22-3сп Т-100-130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ГУР 5557Я-3405012-10 УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "ГУР 5557Я2-3405012-10 УРАЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "ГУР 4320-3405012-10 УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Группа поршн.238Б-1004008 ЯМЗ-238"

    Кол-во: 48

    "Позиция 57"

    "Группа поршн.236-1004005 ЯМЗ-236"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Группа 740.30-1000128-01 КАМАЗ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 59"

    "Головка цилиндра 820.52-1003005"

    Кол-во: 48

    "Позиция 60"

    "Гильза с поршнем 7511.1004006-50"

    Кол-во: 48

    "Позиция 61"

    "Гильза с поршнем 740.60-1000128-05 КАМАЗ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 62"

    "Гидроцилиндр ПК-6.46.14.010 К-702"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Гидроцилиндр ДЗ-98Д.43.02.300-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Гидроцилиндр ДЗ-98В.43.04.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Гидроцилиндр ДЗ-98Б.43.02.250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Гидроцилиндр 59364-980"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Гидроцилиндр 5337-98.02.000 МДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Гидроцилиндр 2765020-3429000 К-702"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Гидроцилиндр 2256010-3429000 Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Гидротрансформатор 2765020-1603000 Киров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Гидроруль ДЗ-140А.50.01.190 ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Гидрораспределитель ДЗ98В.43.09.010-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Гидрораспределитель 4РЭ 50М-80КЭ МДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Генератор камаз 28в 80а 3122.3771"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Генератор Cargo 113600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Генератор 6678205 12V 90A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Генератор 6582.3701-03 ЯМЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Генератор 652.3701 КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Генератор 5702.3701 К-703"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Генератор 5122-3771-30 14В 120А УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Генератор 3282М.3771000-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Генератор 0138-44-0510 1913 ДВ-1788"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Турбокомпрессор К36-1118010-07"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Турбокомпрессор 500390351 IVEKO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Тормоз стояночный 2256010-3507010-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Толкатель 406.3906613 ЗМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Техпластина ТМКЩ-Т 1000х250х4 МДК-53215"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Техпластина ТМКЩ-В 1000х250х40 МДК-53215"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Техпластина ТМКЩ-А 1000х250х40 МДК-53215"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Теплообменник ТМ120-03-сб115 КМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Теплообменник 236Н-1013600-Б ЯМЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Сцепление в сборе KRAFTTECH W00240E"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Сцепление в сборе KRAFT TECH W05240A"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "Ступица РМУ 6020 04.00.01 ДВ-1788"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Ступица передняя 42115016 IVECO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Ступица задняя 65115-3104007 КАМАЗ-ЕВРО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Стартер в сб. СТ142Б2-3708000 КАМАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Стартер AZF4554 КАМАЗ Евро-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Стартер 5742.3708000(1,7кВт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Стартер 5256984 Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Стартер 504042667 IVEKO АМТ-653900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Стартер 4216-3708000-07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Стартер 25-3708000-01/2501-3708000-21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Стартер 2501-3708000-40 ЯМЗ в сб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Стартер 25.3708-21"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Стартер 0138-44-0510 1915 ДВ-1788"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Стартер (24В./5,5 КвТ)AZF4581-3708000ЯМЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Синхронизатор 4-5 передачи 236-1701151-А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Синхронизатор 2-3 передач 236-1701150-Б2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Сервомеханизм ДЗ-98.10.03.000 ДЗ-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Сервомеханизм 10.03.010 ДЗ-98В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Свеча зажигания М2А00-3705002А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "Свеча зажигания NGK IFR7F-6D(2895)"

    Кол-во: 152

    "Позиция 114"

    "Свеча 4052-3707000-10 (DR17YC)"

    Кол-во: 59

    "Позиция 115"

    "Редуктор ТМ120-15-СБ2 ТМ-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Редуктор ср моста 4320х-2502007-60 УРАЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Редуктор ДЗ-98.10.05.000-02 ДЗ-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Редуктор газовый META M HVR1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Редуктор борт.пр.ТМ120-15-СБ2-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Регулятор давления в сб. 100-3512010-20"

    Кол-во: 9

    "Позиция 121"

    "Регулятор давления 100-3512010-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Энергоаккумулятор 100-3519160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Элемент фильтрующий Реготмас 460-1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 124"

    "Элемент фильтрующий воздушный 41214149"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Элемент фильтрующий 7405-1017040-02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Элемент фильтрующий 7405-1017040-02"

    Кол-во: 102

    "Позиция 127"

    "Элемент фильтр. воздушный 2996155 IVEKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 128"

    "Элемент фильтр топл Mann Hammel PL 420X"

    Кол-во: 80

    "Позиция 129"

    "Элемент Р-605-Г Д-144"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Элемент М5305"

    Кол-во: 100

    "Позиция 131"

    "Элемент GB-9434 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 154

    "Позиция 132"

    "Элемент 7405-1109560 КАМАЗ"

    Кол-во: 152

    "Позиция 133"

    "Элемент 7405-1012040 КАМАЗ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 134"

    "Элемент 201-1105540 ЯМЗ"

    Кол-во: 160

    "Позиция 135"

    "Элемент 13-1017035 ГАЗ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 136"

    "Электромагнит ПЖД30-1015501-04 КАМАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Штанга 620-2919012 УРАЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Шестерня РК 4322-1802041-Б2 ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Шестерня РК 4322-1802036 УРАЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Шестерня 5-ой передачи КПП 236У-1701129"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Шестерня 5-ой передачи КПП 236У-1701053"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Шестерня 1-ой передачи КПП 236-1701112-Б"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Шарнир 3162-2304061 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Шарнир 3162-2304060 УАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Цилиндр тормозной 375-3501030-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 146"

    "Цилиндр Bobcat 7117174"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Цепь 2ПР-25,4-11340.13568"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Форсунка ЯМЗ 267-1112010-11"

    Кол-во: 34

    "Позиция 149"

    "Форсунка 16-1112010 ВТЗ Д-144"

    Кол-во: 24

    "Позиция 150"

    "Фильтр-патрон осушителя DIFA9101"

    Кол-во: 150

    "Позиция 151"

    "Фильтр топливный ФТ060.1117040"

    Кол-во: 80

    "Позиция 152"

    "Фильтр топливный 504272431 IVEKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 153"

    "Фильтр топливный 2995711 IVEKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 154"

    "Фильтр салона 2995964 IVEKO АМТ-653900"

    Кол-во: 25

    "Позиция 155"

    "Фильтр масляный (3105-1012005) НФ-3105-М"

    Кол-во: 130

    "Позиция 156"

    "Фильтр масл.2992544 ИВЕКО"

    Кол-во: 70

    "Позиция 157"

    "Фильтр картерных газов 504209107 Iveco"

    Кол-во: 25

    "Позиция 158"

    "Фильтр 6661022 Bobcat"

    Кол-во: 24

    "Позиция 159"

    "Усилитель пневм.тормоза 5557-3510011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Узел дроссельной заслонки А2С59511706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Тяга ДЗ95б43.010 ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Турбокомпрессор ТКР7С-6 7406-1118012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Турбокомпрессор ТКР 700/ТКР-7С6/9 лев."

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Подшипник 127509"

    Кол-во: 226

    "Позиция 165"

    "Подогреватель ПЖД30Г-1015006 ШААЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Подогреватель ПЖД30-1015006-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Подогреватель в сборе ПЖД30-1015006-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Подогреватель Webasto THERMO pro 90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "Подогреватель 141.8106 КамАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Пневморессора BPW-05.082.13.08.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Пневмораспределитель ДЗ-98В.42.00.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Пневмогидроусилитель ПГУ 970 051 423 0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Пневмогидроусил сцепл н/о 11.1602410-40"

    Кол-во: 11

    "Позиция 174"

    "Пневмобаллон V1DF32 МЗКТ-999453"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Передача ДЗ-98.16.01.000-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "ПГУ 11-1602410"

    Кол-во: 15

    "Позиция 177"

    "Пара плунжерная 60.1111074-31 ЯМЗ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 178"

    "Пара 324.1111150-01 ЯЗДА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 179"

    "Палец рулевой тяги в сб 5320-3414008"

    Кол-во: 90

    "Позиция 180"

    "Палец рулевой 55571-3003065 УРАЛ"

    Кол-во: 148

    "Позиция 181"

    "Палец ДЗ-95Б.01.121 ДЗ-98"

    Кол-во: 108

    "Позиция 182"

    "Отопитель ОВ65-0010-Г ШААЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 183"

    "Отопитель 4320-8101010-01 в сб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Осушитель воздуха 504070936 IVECO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Опора 700А.22.20.000 К-700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Нож ДЗ-98Б.23.01.013 ДЗ-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Нож ДЗ-98.23.01.080 ДЗ-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Нож ДЗ-98.23.01.020 ДЗ-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Нож ДЗ-98.23.01.010 ДЗ-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Нож А-120.34.14.001-01 ДЗ-98"

    Кол-во: 34

    "Позиция 191"

    "Нож А-120.34.14.001 ДЗ-98"

    Кол-во: 34

    "Позиция 192"

    "Нож 067.55.11.004-01 ДЗ-98"

    Кол-во: 54

    "Позиция 193"

    "Нож 067.55.11.004 ДЗ-98"

    Кол-во: 29

    "Позиция 194"

    "Насос топливный ТНВД 4УТНМ-1111005-144"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Насос топл.VE4/11F 1300 LNB 761 Bobcat"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Насос НШ71-3-Л НШ-71А-3-Л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Насос НШ-50Л"

    Кол-во: 14

    "Позиция 198"

    "Насос НШ32У-3л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "Насос НШ100А-3ЛТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Насос НШ100А-3Л левый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "Насос НШ-100 А-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Насос НДМ 200-У600-16,0 ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Насос НБ 200-01, ручной Q=20л/мин."

    Кол-во: 15

    "Позиция 204"

    "Регулятор 11-3512010"

    Кол-во: 23

    "Позиция 205"

    "Распылитель 904.1112110"

    Кол-во: 38

    "Позиция 206"

    "Распылитель 335-1112110-70 ЯЗДА"

    Кол-во: 24

    "Позиция 207"

    "Распылитель 204-1112110-50 ЯМЗ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 208"

    "Распределитель 538-46-12-010ДН ДЗ-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Радиатор ТМ120-03-СБ101"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Радиатор системы охлажд.31608-1301010-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Радиатор отопителя 5320-8101060 КАМАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Радиатор отопителя 4320-8101060 УРАЛ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 213"

    "Радиатор отопителя 42561380 IVECO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Радиатор масляный R0010813 ДВ-1788"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Радиатор ДЗ-98В.33.55.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Радиатор водяной 700.13.01.000-3 К-701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Радиатор водяной 21.08.187.СБ ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Радиатор вод.688-03-СБ333 ТМ-120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 219"

    "Радиатор 70-1301010 МТЗ-80 сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Радиатор 65115-1301010-22 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Радиатор 62115Ш-1301010-21 КАМАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Радиатор 54115-1301010-11 КАМАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 223"

    "Радиатор 5323Я-1301010-13 УРАЛ-5323 сб."

    Кол-во: 5

    "Позиция 224"

    "Радиатор 5323Я-1301010 УРАЛ-4320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Подшипник 2007118А"

    Кол-во: 104

    "Позиция 226"

    "Подшипник 2007124"

    Кол-во: 410

    "Позиция 227"

    "Подшипник 2007124А"

    Кол-во: 36

    "Позиция 228"

    "Подшипник 27709 К1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 229"

    "Подшипник 42062903 IVECO-AMT 653900"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Подшипник 6-3НР25155ЕС30 КАМАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 231"

    "Подшипник 6-5НР17124ЕС30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 232"

    "Подшипник 6-7509А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 233"

    "Подшипник 6-7518А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Подшипник 692409"

    Кол-во: 40

    "Позиция 235"

    "Подшипник выжимной 3151000034"

    Кол-во: 15

    "Позиция 236"

    "Радиатор 2256010-1301000 К-703"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Пружина 375-3003128 УРАЛ"

    Кол-во: 130

    "Позиция 238"

    "Прокладка фильтра 2996234 CURSOR IVEKO"

    Кол-во: 50

    "Позиция 239"

    "Привод 238-1308011-А1 ЯМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Привод 236НЕ-1308011-И ЯМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Подшипник задней ступицы 2007109"

    Кол-во: 40

    "Позиция 242"

    "Подшипник пер.ступицы внутрен 1104923"

    Кол-во: 8

    "Позиция 243"

    "Подшипник передн.ступицы наружн. 1104922"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "Полуось правая КАМАЗ 43118-2403070"

    Кол-во: 4

    "Позиция 245"

    "Полуось длинная КАМАЗ 43118-2403069"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Картер 238М-1701009-40 ЯМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Карбюратор К-151Е-1107010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Камера тормозная 9253713000 МЗКТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "Камера тормозная 100-3519100-10 в сб."

    Кол-во: 6

    "Позиция 250"

    "Камера 25.3519200-01 КАМАЗ-43118"

    Кол-во: 6

    "Позиция 251"

    "Камера 16,00-24 к шинам Я-140"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Звездочка транспортера 4331-93.31.102"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Домкрат 3т Сорокин 3.533"

    Кол-во: 3

    "Позиция 254"

    "Дозатор газа 27.4415100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Насос дозатор НДМ 200-У600-12,5 ДЗ-98Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Насос гур уаз-патриот 3163-3407-010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "Насос ГУР 4320-3407010 УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Насос ГУР 256Б-3407199-01 КрАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Насос ГУР 255Б-3401199-01 УРАЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Насос 805-1111007-030 ЯМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Насос 51-67-24-02СП ЧТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Насос 236-1307010-Б1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Наконечник в сб.4320-3414056 УРАЛ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 264"

    "Наконечник BOSCH 504083065"

    Кол-во: 12

    "Позиция 265"

    "Накладка 55571-3501105-10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 266"

    "Нагнетатель ПЖД30Г-1015210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Муфта ДЗ-98.10.02.000-1 ДЗ-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 268"

    "Муфта выключения сцепления 1840-1601185"

    Кол-во: 4

    "Позиция 269"

    "Муфта вент.в сб. 236-1308090-В ЯМЗ-236"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "Муфта 50-14-600СП ЧТЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 271"

    "Муфта 276.5015.16.00.010 К-702"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Муфта 184.1601180-31 МАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Муфта 183-1601180-01 МАЗ-5337 в сб."

    Кол-во: 22

    "Позиция 274"

    "Мост передний 93020711 IVECO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Мост передний 2765020-2300000-01 К-702"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Мост задний ДЗ-98В-1.62.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Мост ДЗ-98В1.61.00.000 ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Мост 4320-2300010-24 УРАЛ-4320-31 в сб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Механизм управл.4331-3400020 ЗИЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Механизм управл.4320Я-3400020-10 УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Механизм управл.4310-3400020 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Механизм переключения 4320П2-1803200-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Механизм натяжителя 133-93.31300 МДК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Механизм 451Д-3400014-01 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 285"

    "Маяк проблесковый И24-75М оранжевый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 286"

    "Маховик 236-1005115-К2 ЯМЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 287"

    "Кулак поворотный в сборе 3160-2304007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Кронштейн ДЗ-95Б.34.120 ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Кронштейн ДЗ-95Б.34.077 ДЗ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Крестовина карданного вала 93156581"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Крестовина карданного вала 42533783"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "Крестовина карданного вала 42533410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Кран тормозной 100-3514010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 294"

    "Кран 4310-3122010 КАМАЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 295"

    "КПП ЯМЗ в сборе 236У-1700003-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Генератор 01247655005 BOSCH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Генератор 0 124 555 005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Генератор (28В.80А.) 4512-3771-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 299"

    "ГБЦ 740.30-1003010 сб"

    Кол-во: 58

    "Позиция 300"

    "ГБЦ 421-1003010 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "ГБЦ 40624-1003009 ЗМЗ-409"

    Кол-во: 3

    "Позиция 302"

    "ГБЦ 40624.1003007/40624.3906562-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "ГБЦ 406.1003007-90 ЗМЗ-405,409,406 сб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "ГБЦ 238Д-1003013-А ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "ГБЦ 236Д-1003013 ЯМЗ-236НЕ, 236-НЕ2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 306"

    "Вкладыш шарнира 375-3003059 УРАЛ"

    Кол-во: 132

    "Позиция 307"

    "Вкладыш 238-1000102-Б2-Р0 МАЗ-54323"

    Кол-во: 13

    "Позиция 308"

    "Вентиль ЭМЕР MCR 110"

    Кол-во: 60

    "Позиция 309"

    "Венец ТМ120-16-СБ110"

    Кол-во: 16

    "Позиция 310"

    "Вал распределительный 740-1006010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 311"

    "Вал привода в сб. 55111-93.31.100-01 СДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Вал первичный КПП 236Н-1701027-Б ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 313"

    "Вал первичн кпп камаз 65111 154-1701027"

    Кол-во: 6

    "Позиция 314"

    "Вал коленчатый ЕВРО 740.13-1005008 КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 315"

    "Вал карданный сред.моста 41218072 IVEKO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Вал карданный промежут-й 41210682 IVEKO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Вал карданный пер.моста 41201734 IVEKO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Вал карданный зад.моста 41201728 IVEKO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 319"

    "Вал карданный в сб. 702.22.03.000-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Вал кард.Д3-95А.0115.000 ДЗ-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 321"

    "Вал кард.375-2203010-05 УРАЛ-375 в сб."

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Вал кард.375-2202010-01 УРАЛ-4420 в сб."

    Кол-во: 6

    "Позиция 323"

    "Вал кард.31622-2200010 УАЗ-31622 в сб."

    Кол-во: 4

    "Позиция 324"

    "Вал кард.31601-2203010 УАЗ-3160 в сб."

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Свеча зажигания Bosch 242255511"

    Кол-во: 16

    "Позиция 326"

    "Свеча DENSO IRIDIUM SAVER GK3-1A 6082"

    Кол-во: 16

    "Позиция 327"

    "Муфта ШПМ 500х125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 328"

    "ГБЦ 238-1003007"

    Кол-во: 9

    "Позиция 329"

    "Турбокомпрессор (12.1118010-10) ТКР9-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Подшипник 150208"

    Кол-во: 50

    "Позиция 331"

    "Подогреватель Теплостар 14ТС-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 332"

    "Диск сц.238-1601130У ЯМЗ-238"

    Кол-во: 32

    "Позиция 333"

    "Диск сц.184-1601130 ЯМЗ-238"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Диск сц.184-1601090 ЯМЗ-184 в сб."

    Кол-во: 15

    "Позиция 335"

    "Диск наж.сцеп.с кожухом Нефаз-5299-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Диск 6Jx16 УАЗ"

    Кол-во: 4

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