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Номер извещения
ГП805035
Уникальный номер закупки
18/2.1/0024395/Сибметахим
Наименование закупки
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибметахим" за 2018 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибметахим" за 2018 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 06:00 GMT +307.06.2018 06:0007.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805035Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибметахим" за 2018 год634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 06:0007.06.2018 06:0007.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805035Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибметахим" за 2018 год634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 18:0025.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805035Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибметахим" за 2018 год634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибметахим" за 2018 год
Начальная цена
779 980,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
69.20.10.000
69.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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