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Номер извещения
31806497103
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031105/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка» (0056/18/4.3/0031105/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 09:00 GMT +331.05.2018 09:0031.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497103Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 09:1031.05.2018 09:1031.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806497103Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497103Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497103Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи и телекоммуникаций для объекта капитального строительства База Ново-Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке в составе стройки «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ» ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
4 393 945,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
26.30.99.190
27.90.70.000
26.80.99.000
26.20.91.000
26.30.11
26.30.6
26.80
27.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 7
Кол-во: 1
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