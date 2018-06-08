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Номер извещения
31806496500
Уникальный номер закупки
18/2.1/0000243/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-92
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимкин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 06:00 GMT +308.06.2018 06:0008.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806496500Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 08:0008.06.2018 08:0008.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806496500Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 08:3026.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806496500Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
1 585 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
68.31.16.120
68.31.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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