www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806495329
Уникальный номер закупки
18/3/0001750/ДОренбург
Наименование закупки
право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-60
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.pesteha@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестеха Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 07:00 GMT +308.06.2018 07:0008.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806495329Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 08:0008.06.2018 08:0008.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806495329Дата и время вскрытия заявок право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 14:0020.06.2018 14:0020.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806495329Подведение итогов не позднее право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 14:0020.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806495329Подведение итогов не позднее право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение работ по переинтерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин Оренбургского НГКМ 2018-2019 гг. (для субъектов СМСП - 18/3/0001750)
Начальная цена
7 216 445,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
71.12.31.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.