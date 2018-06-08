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Номер извещения
31806494651
Уникальный номер закупки
18/3/0028040/ДЯмбург
Наименование закупки
Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.(18/3/0028040/ДЯмбург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 07:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-41
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kolesnik@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806494651Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 13:0008.06.2018 13:0008.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806494651Дата и время вскрытия заявок Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 13:0025.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806494651Подведение итогов не позднее Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806494651Подведение итогов не позднее Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.629306, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение обработки материалов 3 этапа полевых сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярной площади, обобщение материалов обработки 1-3 этапов, интерпретация сводного массива данных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3Д, выполненных по технологии АВИС на Заполярном НГКМ.
Начальная цена
15 999 997,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
71.12.33.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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