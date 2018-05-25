www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП805033
Уникальный номер закупки
18/2.1/0032017/ВостокГП
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 06:00 GMT +325.05.2018 06:0025.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805033Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 06:0025.05.2018 06:0025.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805033Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
29.05.2018 18:0029.05.2018 18:0029.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805033Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.201829.05.2018 18:0029.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805033Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам, страховым взносам и иным проверкам деятельности Заказчика, связанным с обязательными платежами в бюджет, а также защите интересов Заказчика в государственных и судебных органах для нужд ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
583 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
69.10.12.000
69.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 115
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.