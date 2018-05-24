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Номер извещения
31806494108
Уникальный номер закупки
18/2.1/0023607/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)» для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 22:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30 доб. 67105
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
m_rusakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Россия, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 10:00 GMT +324.05.2018 10:0024.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806494108Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)»Россия, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 11:0024.05.2018 11:0024.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806494108Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)»Россия, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 23:5931.05.2018 23:5931.05.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806494108Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)»Россия, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 23:5931.05.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806494108Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)»Россия, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке работников по курсам: «OPITO Approved HUET», «Basic Safety Training (НПБИ)», «BOSIET/Basic Safety Training/Security-awareness training (НПБИ/ ОСПС)»
Начальная цена
499 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
85.42.19
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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