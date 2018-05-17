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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493773Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806493773

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023754/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23754 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    23754 Уведомление о продлении.docx

    Изменения в извещении

    23754 Уведомление о продлении 2.docx

    23754 Отказ от проведения ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлоконструкции строительные и их части

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493773Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 12:0014.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493773Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2018 19:0020.06.2018 19:0020.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493773Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 19:0020.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493773Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    Начальная цена

    166 244 907,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    27

    Оборудование электрическое

    25.93.13.112

    Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    46.5

    Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П121-5,0-70-8-М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-1000 кПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Коробка распределительная IMT 35092 85х85х40мм IР55 серая"

    Кол-во: 110

    "Позиция 4"

    "Секция заграждения "МАХАОН-С150" RAL 5015 ДАБР.425729.098 В.2,7 м., Д. 3,13 м.,панель сварная "МАХАОН-С150" (В. 1,5 м. и Д. 3,09м, ячейка 50х150мм)-1шт., панель сварная "МАХАОН-С150" (В. 1,2 м. и Д. 3,09м, ячейка 50х150мм)-1шт., опора из профильной т"

    Кол-во: 925

    "Позиция 5"

    "Коробка КРТМ 2/10 (11-К334) замок-защелка плинт с разм. контактами"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Коробка КРТМ 2/20 замок-защелка плинт с разм.контактами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Блок цифрововго окончания комплекта регенератора Канал-Т НПТВ.687243.406, БЦК2 (Т8)(RS-232)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Аппарат телефонный с тангентой АТ-4 НПТВ.468624.012"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Коробка коммутационная КВВЗ Тип Б, количество кабельных вводов до 12, 0Ex ia IIB T5 Ga, 20 винтовых клемм комплекте, клемма ЗН 101-6 до 6 мм 20 шт в комплекте"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Коробка коммутационная КВВЗ 1ExeIIBT5Gb, Количество вводов до 4, Tокр. Среды -60…+85C, 0Ex ia IIB T5 Ga, IP67, 4 ввода, ввод MG16, 9 клемм WAGO 261"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Рефлектометр импульсный РД Мастер для тестирования и локализации повреждений всех типов связных и энергетических кабелей, диапазон расстояний 50-50000м, минимальный шаг разрешения 10см, дисплей 320х240, интерфейс USB, температура окружающей среды -20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Мультиметр цифровой специализированный V701.1 c заводской калибровкой и поверкой в органах Госстандарта"

    Кол-во: 19

    "Позиция 13"

    "Ячейка линейного окончания телефонного канала ОАА2 Х72.158.047 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ применяется для подключения абонентов в номерную емкость АТС со стороны АТС"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Коммутатор Арт: MES2124P_AC, Ethernet-коммутатор MES2124P, 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Шлюз GSM Teleofice officegate V.7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Коммутатор ZES 2028GS-AC220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Ячейка ОЦА ИКМ-7ТМ 8г2.158.000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Блок радиоканала (радиомодем, антенный кабель, антенный кабель, антенна, кронштейн) РК485-433, Артикул: 160004 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Блок питания совмещенный с ИБП ИБП-16, Артикул: 160003 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Блок приемника 16-канальный ПРД485-16, Артикул: 160002 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Блок передатчика 16-канальный ПРД485-16, Артикул: 160001 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Установка сигнальная оптико-аккустическая 3М-12-4 Сапфир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Установка сигнальная оптико-аккустическая 2М-12-4 Сапфир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Система оповещения 2-а аналоговых канала СПРУТ-ИНФОРМ/ PCI-Express"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Пункт промежуточной диспетчерской связи ППДС-4 в составе: ППДС-4 (НПТВ.469453.081) - 1 шт.; телефонный аппарат с тангентой АТ-4 (НПТВ.468624.012) - 1 шт.; сирена пожарная АС-10 (ООПЗ-12) - 1 шт.; сетевой блок питания AC-220-N-12-500 - 1 шт."

    Кол-во: 33

    "Позиция 26"

    "Радиоприемник БЗРП РП-321 УКВ-СВ, расширенный УКВ, Bluetooth, память воспроизводимой записи, USB, SD, 2 динамика, стереозвук, 220В, УКВ 64-108МГц; СВ 540-1600КГц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Навигатор персональный НАП НТ-1813 дисплей 3,5 с аккумулятором 1800 mAh ГЛОНАСС/GPS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Радиостанция носимая Такт 301.25П23 в комплекте с СЗУ 136-174 МГц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Антенна двухдиапазонная на магните Азимут-1 MAG VHF/UHF 136-174/400-490Мгц"

    Кол-во: 21

    "Позиция 30"

    "Муфта МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 Кат.№130103-00071"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Кронштейн универсальный для монтажа муфт МТОК Кат.№130106-00031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Элемент питания Космос CR 2016 5*BL"

    Кол-во: 163

    "Позиция 33"

    "Элемент питания Космос 3R12 1*BL, квадрат"

    Кол-во: 275

    "Позиция 34"

    "Элемент питания Космос 6F22 1*BL КРОНА"

    Кол-во: 478

    "Позиция 35"

    "Элемент питания Космос LR20 2*BL"

    Кол-во: 1367

    "Позиция 36"

    "Элемент питания Космос LR14 2*BL"

    Кол-во: 387

    "Позиция 37"

    "Элемент питания Космос LR6 4*BL"

    Кол-во: 2527

    "Позиция 38"

    "Элемент питания Космос LR03 4*BL"

    Кол-во: 2159

    "Позиция 39"

    "Батарея аккумуляторная Космос 6F22 NiMH 200 мАч 1 BL КРОНА"

    Кол-во: 96

    "Позиция 40"

    "Батарея аккумуляторная Космос R6 NiMH 2800 мАч 2 BL"

    Кол-во: 503

    "Позиция 41"

    "Батарея аккумуляторная Космос R03 NI-MH 1000 mAh 2BL"

    Кол-во: 239

    "Позиция 42"

    "Устройство зарядное ЗУ КОСМОС 516 30 мин. без аккумуляторов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Устройство зарядное ЗУ KOC509 универсальное, 12-14 часов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Устройство зарядное ЗУ КОСМОС KOC505 (+4x2500), 2 часа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Батарея аккумуляторная ГБ-10-У-1,3 АТ Элемс к телефону ТА-57"

    Кол-во: 70

    "Позиция 46"

    "Устройство записи телефонных разговоров ICON TRX2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Устройство записи телефонных разговоров ICON TR8NS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Устройство записи телефонных разговоров ICON TR2NS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Аппарат телефонный Телта 214-7"

    Кол-во: 105

    "Позиция 50"

    "Аппарат телефонный Телта 214-32"

    Кол-во: 64

    "Позиция 51"

    "Аппарат телефонный Телта 217-7"

    Кол-во: 34

    "Позиция 52"

    "Шнур телефонный плоский 121205-00058 4-х проводной (100м бухта)"

    Кол-во: 310

    "Позиция 53"

    "Пульт оператора ПМ 6102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Блок выделения дистанционного питания дополнительного комплекта модуля регенерационного комплекса цифровой аппаратуры технологической связи НПТВ.687243.245, КАНАЛ-Т(5), КАНАЛ-Т(8)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Блок питания базового комплекта модуля регенерационного комплекса цифровой аппаратуры технологической связи НПТВ.687243.350, КАНАЛ-Т(5), КАНАЛ-Т(8)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Плата сумматора НПТВ.687243.349 базового комплекта модуля регенерационного комплекса цифровой аппаратуры технологической связи КАНАЛ-Т(8)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Разъем RJ-12 ТР6Р6С"

    Кол-во: 774

    "Позиция 58"

    "Капсюль телефоннный SD-150 для ТАШ 13-19"

    Кол-во: 25

    "Позиция 59"

    "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый Арт GALAD: 02489, 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый Арт GALAD: 02278, 1И400ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В"

    Кол-во: 60

    "Позиция 61"

    "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 02493, 1И125ДРЛ44-003УХЛ1 220В"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 02494, 1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В"

    Кол-во: 62

    "Позиция 63"

    "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 02282, 1И400ДРЛ44-003УХЛ1 220В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 01573, 1И700ДРЛ44-019УХЛ1 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 01545, 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Прожектор Арт GALAD: 00432, ЖО04-150-001 симметричный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 67"

    "Светильник Арт GALAD: 00110, ЖКУ16-250-001: ШО (с/стеклом)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 68"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КП24ПС-88-220-ХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Фонарь светодиодный аккумуляторный общепромышленного назначения с креплением фары на каску или спецодежду ДИГГЕР-4"

    Кол-во: 25

    "Позиция 70"

    "Устройство импульсное зажигающее MASTER ИЗУ-Л3М-400-220-В-УХЛ2, НЛВД - 100….400W, МГЛ - 35….400W"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Щит ОЩВ 12 встраиваемый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "ЩИТ ОЩВ 12 навесной белый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 73"

    "Измеритель потенциала поляризационного ИПП-1 Менделеевец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Электрод переносной медно-сульфатный ЭМС-0,4-2 Менделеевец длина 410мм, длина провода 2м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Термоспички"

    Кол-во: 560

    "Позиция 76"

    "ТЕРМОСМЕСЬ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 77"

    "Тигель форма"

    Кол-во: 11

    "Позиция 78"

    "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20 устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Протектор ПМ-10У."

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.1.6-4"

    Кол-во: 21

    "Позиция 81"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.6-0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 82"

    "Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС-Э.ПВЕК размеры 110*300 мм, длина кабеля 5 м"

    Кол-во: 56

    "Позиция 83"

    "Блок диодно-резисторный БДР-10-2К 2 канал 10А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Блок конечных переключателей БКП-ДАКЖ 642241.004 (ООО Старт, г. Заречный)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Выключатель ВА56-225Б-би ОП 2КЛ IP33, 6A, РОНДО пылевлагозащищенный"

    Кол-во: 105

    "Позиция 86"

    "Розетка GLOSSA с заземлением в рамку белая GSL 000143"

    Кол-во: 292

    "Позиция 87"

    "Розетка GLOSSA GSL 000181К компьютерная RJ 45 категория 5е в рамку белая"

    Кол-во: 132

    "Позиция 88"

    "Розетка GLOSSA GSL 000181Т телефонная RJ 11 в рамку белая"

    Кол-во: 148

    "Позиция 89"

    "Выключатель GLOSSA GSL 000111 одноклавишный в рамку белый сх. 1"

    Кол-во: 207

    "Позиция 90"

    "Выключатель GLOSSA GSL 000151 двухклавишный в рамку белый сх. 5 в рамку белый сх. 1"

    Кол-во: 132

    "Позиция 91"

    "Рамка GLOSSA GSL 000101 1 пост белая"

    Кол-во: 536

    "Позиция 92"

    "Рамка GLOSSA GSL 000102 горизонтальная 2 поста белая"

    Кол-во: 140

    "Позиция 93"

    "Рамка GLOSSA GSL 000103 горизонтальная 3 поста белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Коробка установочная IMT 35100 65х45мм для сплошных стен"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Коробка распределительная IMT 35091 100х100х50мм IР55 серая"

    Кол-во: 62

    "Позиция 96"

    "Розетка GLOSSA GSL 000148, IP44, заземление, шторки, крышка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 97"

    "Розетка РА16-234-б Хит штепсельная ОП 2М с заземляющими контактами, 250В,16А"

    Кол-во: 538

    "Позиция 98"

    "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый Арт GALAD: 02491, 1И125ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В"

    Кол-во: 60

    "Позиция 99"

    "Разъединитель высоковольтный Арт КЕАЗ: 219554, РЛНД1-10/400-УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Разъединитель высоковольтный Арт КЭАЗ: 145587, РВО-10/630-И2-У3"

    Кол-во: 13

    "Позиция 101"

    "Выключатель автоматический модульный 141485 ВА47-29-1C6-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 115

    "Позиция 102"

    "Выключатель автоматический Арт:104493, АЕ2056М-300-100А-10Iн-400AC-У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ:107275, АП50Б-3МТ-25А-10Iн-400AC-У3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 107323, АП50Б-3МТ-63А-10Iн-400AC-2П-У3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 105"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141487, ВА47-29-1C10-УХЛ3"

    Кол-во: 83

    "Позиция 106"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141493, ВА47-29-1C16-УХЛ3"

    Кол-во: 111

    "Позиция 107"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141554, ВА47-29-1C20-УХЛ3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141555, ВА47-29-1C25-УХЛ3"

    Кол-во: 91

    "Позиция 109"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141556, ВА47-29-1C32-УХЛ3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141594, ВА47-29-2C16-УХЛ3"

    Кол-во: 111

    "Позиция 111"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ:141597, ВА47-29-2C25-УХЛ3"

    Кол-во: 116

    "Позиция 112"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141599, ВА47-29-2C32-УХЛ3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 113"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141613, ВА47-29-3C16-УХЛ3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141615, ВА47-29-3C25-УХЛ3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 115"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141616, ВА47-29-3C32-УХЛ3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 116"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141621, ВА47-29-3C63-УХЛ3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141628, ВА47-29-4C63-УХЛ3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Выключатель автоматический Арт КЭАЗ: 108459, ВА57-31-341210-100А-1200-690AC-НР230AC/220DC-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Предохранитель Арт КЭАЗ: 115308, ПКТ-101-10-10-12,5-У3"

    Кол-во: 31

    "Позиция 120"

    "Предохранитель Арт КЭАЗ: 115309, ПКТ-101-10-10-31,5-У3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Ящик силовой Арт:220559, ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Ящик силовой Арт:220560, ЯБПВУ-250А-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Устройство защитного отключения Арт КЭАЗ: 221905, ВД1-63-2240-АС-УХЛ4 (2P, 40, 30mA)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Контактор электромагнитный Арт:217183, ПМ12-040150-40А-110AC-УХЛ4-В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Контактор электромагнитный Арт:217223, ПМ12-100150-100А-110AC-УХЛ4-В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Контактор электромагнитный Арт:217238, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Контактор электромагнитный Арт:217240, ПМ12-250500-250А-220AC-УХЛ4-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Контактор Арт КЭАЗ: 110601, ПМЛ-3100-40А-380AC-УХЛ4-Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Пускатель Арт КЭАЗ: 217282, ПМ12-063220-63А-110AC-(48-65А)-УХЛ3-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Пускатель Арт КЭАЗ: 110721, ПМЛ-3220-40А-220AC-(23-32А)-УХЛ3-Б"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Корпус щита учета и распределения металлический Арт КЭАЗ: 243785, ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP54-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Корпус щита учета и распределения металлический Арт КЭАЗ: 243785, ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP54-УХЛ2"

    Кол-во: 96

    "Позиция 133"

    "Патрон карболитовый-подвесной Арт КЭАЗ: 149242, Е27-М10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 134"

    "Патрон керамический Арт КЭАЗ: 150924, Е14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 135"

    "Патрон керамический Арт КЭАЗ: 150925, Е40"

    Кол-во: 70

    "Позиция 136"

    "Рейка DIN оцинкованная Арт КЭАЗ: 234389, (1000 мм)х1,0мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Рейка DIN оцинкованная Арт КЭАЗ: 234387, (300 мм)х1,0мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Розетка для монтажа на поверхность Арт КЭАЗ: 222754, 114-16А-6h-380AC-3P+PE-IP44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Бокс пластиковый Арт КЭАЗ: 149405, ЩРН-П-8-IP40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 140"

    "Крышка лотка DKC 35522 S5 Combitech, ширина 100мм, длина 3000мм"

    Кол-во: 180

    "Позиция 141"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000010, FREGAT LED 110 (W) 4000K"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Светильник светодиодный Арт:1166000020, OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K"

    Кол-во: 139

    "Позиция 143"

    "Светильник светодиодный Арт: 1088000100, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K"

    Кол-во: 59

    "Позиция 144"

    "Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный Арт: 1631000440, SLICK.PRS LED 30 EM 5000K, IP65"

    Кол-во: 21

    "Позиция 145"

    "Светильник светодиодный Арт: 1088000040, ARCTIC.OPL ECO LED 600 5000K, IP65"

    Кол-во: 15

    "Позиция 146"

    "Устройство зарядное автоматическое АЗУ-7,2 для аккумуляторных фонарей (ФАСК, ФОС, ФПС) с индикатором уровня заряда напряжением питания 220В 50Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Фонарь ФОС 3-5/6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 148"

    "Заземление переносное ЗПЛ-10-3-3-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Комплект штанг для заземления ВЛ с поверхности земли КШЗ-04-10М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Электрорадиатор масляный ЭРМПБ-1,0 Мощность -1 кВт, напряжение -220 В, количество секций -5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 151"

    "Электрорадиатор масляный ЭРМПБ-2,0 Мощность -2 кВт, напряжение -220 В, количество секций -9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Трансформатор ОМП-10/10/0.23 1/1-0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РС-10/12,7 УХЛ1 Класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение 12,7 кВ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 154"

    "Стартер Арт ОСРАМ СМОЛЕНСК: 4008321364920, ST 151 BASIC 4-22Вт 220-240В"

    Кол-во: 2303

    "Позиция 155"

    "Стартер Арт ОСРАМ СМОЛЕНСК: 4008321364876, ST 111 BASIC 4-40 65Вт 220-240В"

    Кол-во: 1775

    "Позиция 156"

    "Коробка соединительно-разветвительные взрывозащищенные КСРВ-4"

    Кол-во: 23

    "Позиция 157"

    "Светильник НБО-2х1 (СУП, 12В, табло "Выход", настенный)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 158"

    "Светильник сведодиодный для внутренних помещений СПО-ЭКО 36/100 антивандальное исполнение"

    Кол-во: 15

    "Позиция 159"

    "Фотодатчик сигнализирующий ФДС-03-220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "КОЛПАЧОК К-5 для крепления штыревых изоляторов"

    Кол-во: 70

    "Позиция 161"

    "Изолятор ШФ-20Г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 162"

    "Траверса ТМ-6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Проводник заземляющий П-750"

    Кол-во: 180

    "Позиция 164"

    "Проводник заземляющий П-350"

    Кол-во: 160

    "Позиция 165"

    "Проводник заземляющий П-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "ЛАМПА МО 36/60 (120) Е27"

    Кол-во: 80

    "Позиция 167"

    "Лампа Б 220-230-75 Е27"

    Кол-во: 1325

    "Позиция 168"

    "Лампа Б 220-230-40 Е27"

    Кол-во: 154

    "Позиция 169"

    "Лампа Б 220-230-60 Е27"

    Кол-во: 2150

    "Позиция 170"

    "Лампа Б 220-240-95/93 Е27"

    Кол-во: 2418

    "Позиция 171"

    "ЛАМПА МО 36/40 (120) Е27"

    Кол-во: 220

    "Позиция 172"

    "Лампа МО-12-60"

    Кол-во: 52

    "Позиция 173"

    "Лампа ДШЗ Е27-15В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Лампа ДШК Е27-15В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 175"

    "Лампа ДШС Е27-15В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 176"

    "Лампа ЛБ-80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Лампа натриевая высокого давления ДНАТ-250 цоколь Е40"

    Кол-во: 310

    "Позиция 178"

    "Лампа натриевая высокого даления ДНаТ-400ВТ Е40 натриевая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 179"

    "Лампа ДРЛ-125"

    Кол-во: 220

    "Позиция 180"

    "Лампа ДРЛ-700"

    Кол-во: 40

    "Позиция 181"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000440, FREGAT LED 75 (W) 4000K"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Крышка с заземлением на лоток Арт ДКС: 35522, осн.100 L3000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Крышка с заземлением на лоток Арт ДКС: 35520, осн.50 L3000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 184"

    "Труба гофрированная Арт ДКС: PA601013F2 DN10мм, ПВ-2, Dвн 9,7 мм, Dнар 13,0 мм, полиамид 6, цвет чёрный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 185"

    "Труба гофрированная Арт ДКС: PA611721F2 DN17мм, ПВ-2, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой"

    Кол-во: 612

    "Позиция 186"

    "Муфта труба-коробка Арт ДКС: PAM10M16N, DN 10 мм, М16х1,5, полиамид, цвет черный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Лоток неперфорированный Арт ДКС: 35022, 100х50 L3000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 188"

    "Лоток неперфорированный металлический штампованный Арт ДКС: 35020, 50х50 L3000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 189"

    "Муфта труба-коробка Арт ДКС: PAM17M20N, DN 17 мм, М20х1,5, полиамид, цвет черный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 190"

    "Лампа светодиодная iRLED A60 E27 12W-W 12Вт, цоколь E27 "стандарт", 1100лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип А60"

    Кол-во: 2625

    "Позиция 191"

    "Лампа светодиодная iRLED A60 E27 10W-W 10Вт, цоколь E27 "стандарт", 860лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип А60, Аналог 75Вт ЛН"

    Кол-во: 1060

    "Позиция 192"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-W 8Вт, цоколь E27 "стандарт", 610лм, 3000K, 220-240В, алюминий/стекло, тип А60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-1 E27 6W-W 6Вт, цоколь E27 "стандарт", 500лм, 3000K, 200-265В, композит.корпус, тип А60, "ШАР", Аналог 60Вт ЛН"

    Кол-во: 536

    "Позиция 194"

    "Лампа светодиодная iRLED-G45 E27 4W-W 4Вт, цоколь E27 "стандарт", 300лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип G45 "шар", Аналог 40Вт ЛН "ШАР""

    Кол-во: 232

    "Позиция 195"

    "Лампа светодиодная iRLED G45-FC E27 5W-W 5Вт, цоколь E27 "стандарт", 500лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип G45 "шар", Аналог 50Вт ЛН "ШАР""

    Кол-во: 100

    "Позиция 196"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 5W-W 5Вт, цоколь E27 "стандарт", 500лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 60Вт ЛН "ГРУША""

    Кол-во: 275

    "Позиция 197"

    "Шкаф CE DKC R5CE0549 500х400х250мм IP65"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 7W-W 7Вт, цоколь E27 "стандарт", 700лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 75Вт ЛН "ГРУША""

    Кол-во: 275

    "Позиция 199"

    "Лампа светодиодная iRLED C37 E14 4W-W 4Вт, цоколь E14 "миньон", 300лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип С37 "свеча", Аналог 40Вт ЛН "СВЕЧА""

    Кол-во: 50

    "Позиция 200"

    "Лампа светодиодная iRLED C37 E14 6W-W 6Вт, цоколь E14 "миньон", 470лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип С37 "свеча", Аналог 60Вт ЛН "СВЕЧА""

    Кол-во: 80

    "Позиция 201"

    "Лампа светодиодная iRLED C35-FC E14 5W-W 5Вт, цоколь E14 "миньон", 500лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип С35 "свеча", Аналог 60Вт ЛН "СВЕЧА""

    Кол-во: 37

    "Позиция 202"

    "Лампа светодиодная iRLED P45 E14 7W-W-C 7Вт, цоколь E14 "миньон", 650лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип G45 "шар" прозрачн, Аналог 75Вт ЛН "ШАР""

    Кол-во: 50

    "Позиция 203"

    "Лампа светодиодная iRLED-P45 E14 4W-W 4Вт, цоколь E14, 300лм, 3000K, 220-240В, керамика/пластик, тип P45 "шар" миньон, Аналог 35Вт ЛН "ШАР""

    Кол-во: 50

    "Позиция 204"

    "Лампа светодиодная iRLED-R50 E14 6W-W 6Вт, цоколь E14 "миньон", 450лм, 3000K, 220-240В, керамика/стекло, тип R50, Аналог 50Вт ЛН "РЕФЛЕКТОР""

    Кол-во: 230

    "Позиция 205"

    "Лампа светодиодная iRLED-JCDR GU5.3 спот 5W-W JCDR GU5.3 cпот керамика/пластик 5Вт, 400лм,3000К,220-240В, Замена галогенных ламп 50Вт AC 220В"

    Кол-во: 82

    "Позиция 206"

    "Лампа светодиодная iRLED-MR16 спот GU5.3 12V 4W-W MR16 GU5.3 cпот алюмин/стекло 4Вт, 300лм,3000K, DC 12В, Замена галогенных ламп 35Вт DC 12V"

    Кол-во: 50

    "Позиция 207"

    "Лампа светодиодная iRLED-G9 3W-W 3Вт, цоколь G9, 200лм, 3000K, 220-240В, силикон/керамика, "КАПСЮЛЬ""

    Кол-во: 275

    "Позиция 208"

    "iRLED-G4 12V 2W-W 2Вт, цоколь G4, 170лм, 3000K, DC 12В, силикон, "КАПСЮЛЬ""

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 9W-W 9Вт, цоколь E27 "стандарт", 900лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 100Вт ЛН "ГРУША""

    Кол-во: 1036

    "Позиция 210"

    "Лампа FL 18W/635 (ЛБ-18) G13d УХЛ4.2 18Вт 220В"

    Кол-во: 6785

    "Позиция 211"

    "Лампа FL 36W/765 G13 (ЛД-36)"

    Кол-во: 3470

    "Позиция 212"

    "Светильник ВЗГ-200 М2, 1ExdIIBT3,Т4Gb, IP65"

    Кол-во: 44

    "Позиция 213"

    "Светильник светодиодный Арт: 1134000050, CD LED 13 4000K IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 214"

    "Светильник светодиодный Арт:1138000020, OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K"

    Кол-во: 360

    "Позиция 215"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000070, MARK LED 40 W 4000K"

    Кол-во: 49

    "Позиция 216"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000050, MARK LED 60 W 4000K"

    Кол-во: 53

    "Позиция 217"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000060, MARK LED 100 W 4000K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000260, FREGAT LED 55 (W) 4000K"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Поставка Термометр конденсационный электроконтактный ТКП-100ЭК-М1-(0+100)-1,5-1,6-250-УХЛ4-IP40 ТУ 311-0225626.117-91"

    Кол-во: 15

    "Позиция 220"

    "Поставка Преобразователь П122-5 45х4 хордовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Поставка Преобразователь П122-5 32х3 хордовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Поставка Преобразователь П122-5 25х3 хордовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Поставка Преобразователь П122-5 21х3 хордовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Поставка Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М(с первичной поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Поставка Комплект мер твердости по Бринеллю МТБ-1 в наборе из трех мер твердости (100, 200, 400НВ) ГОСТ 8.062-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Поставка Прибор приёмно-контрольный взрывозащищённый Корунд4СИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "Поставка Дальномер лазерный Leica Disto D210 783648"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Поставка Устройство запально-защитное ЗСУ-ПИ-45-500 исп.02, длина погружной части 500 мм. ТУ 3113-005-87875767-2010"

    Кол-во: 13

    "Позиция 229"

    "Поставка Пилотный запальник ЗСУ-ПИ-38-350 с ионизационным датчиком"

    Кол-во: 6

    "Позиция 230"

    "Поставка Источник питания БП-4А (12В) 12 В стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс., регулировка вых. напряжения, 180х85х70 мм ТУ 6589-001-23085878-2010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Поставка Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 ТУ 4371-124-12215496-06"

    Кол-во: 53

    "Позиция 232"

    "Поставка Извещатель ИП 212-45 пожарный дымовой оптико-электронный, задымленность в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м, инерционность не более 9 с, потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА, V от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой пит"

    Кол-во: 423

    "Позиция 233"

    "Поставка Извещатель ИП 212-44 дымовой - пожарный, напряжение питания (от источника постоянного тока), В извещателя от 9 до 36 ТУ4371-001-44373676-99"

    Кол-во: 26

    "Позиция 234"

    "Поставка Извещатель ИП101-1А-А1 тепловой максимальный, температура срабатывания: +54...+65С; время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3С/мин х:700 120 с; V питания шлейфа: 10...25 В; допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме"

    Кол-во: 70

    "Позиция 235"

    "Поставка Извещатель ИП101-1А-А3 тепловой максимальный, температура срабатывания: +64...+76С; время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3С/мин х:770 190 с; V питания шлейфа: 10...25 В; допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме"

    Кол-во: 199

    "Позиция 236"

    "Патрон керамический Арт КЭАЗ: 150922, Е27"

    Кол-во: 340

    "Позиция 237"

    "Поставка Извещатель ИП 103-5/1-АЗ пожарный тепловой, нормально-замкнутые контакты, температура срабатывания 64С-76С ФИАК.425212.001 ТУ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 238"

    "Поставка Блок управления защиты и контроля САФАР-211-220-БЗК(П)-ЩД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Поставка Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Поставка Фонарь тестовый взрывозащищенный ИОЛИТ ТЕСТ 0Ex ia IIC T4 ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, СПР.676211.001 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 241"

    "Поставка База для извещателя ИП212-58"

    Кол-во: 29

    "Позиция 242"

    "Поставка Извещатель ИП 212-58 ECO 1003 с базой E1000R Дымовой, оптико-электронный двухпроводный. Ток потребления в дежурном режиме - не более 0,15мА ТУ 4371-003-52635653-2001"

    Кол-во: 33

    "Позиция 243"

    "Поставка Извещатель пожарный ИПР-3СУ ЦФСК 425.232.001-01 ГОСТ 12.2.003.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Поставка Извещатель пламени пожарный ИП-329/330-10-1 модель U7652CA2SM ТУ 4371-003-38970043-02"

    Кол-во: 25

    "Позиция 245"

    "Поставка Извещатель пламени пожарный ИП-329/330-10-1 модель U7652CA2SM ТУ 4371-003-38970043-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Поставка Сигнализатор горючих газов стационарный СГГ6М-П10С (ИБЯЛ.413531.008-05) УХЛ4 одноканальный, загазованность помещения СН4, ИБЯЛ.413531.008ТУ-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Поставка Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 для углекислого газа и метана, модернизир. с клапаном d=25мм ТУ 4215-008-51391678-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Поставка Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1-1 диапазон измерения СО 0-125 мг/м3 порог 20 мг/м3 в комплекте датчик СН4 порог настраиваемый 10% НКПР ИБЯЛ.413411.056"

    Кол-во: 49

    "Позиция 249"

    "Поставка Чувствительный элемент ИБЯЛ.305658.001 для сигнализатора СТМ-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 250"

    "Поставка Чувствительный элемент ИБЯЛ.305649.024 для сигнализатора СТМ-30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 251"

    "Поставка Клапан электромагнитный КЭГ-9720 Ду20мм, Дпр G 1 3/4-В 40В."

    Кол-во: 15

    "Позиция 252"

    "Поставка Клапан электромагнитный КЭГ-25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 253"

    "Поставка Зонд для измерения индекса ТНС к Метеоскоп-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Поставка Катушка Роговского для измерителя КОЭФФИЦИЕНТ -3.3 исп.№3 2000А диаметр охвата до 145мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Поставка Клещи токовые для измерителя КОЭФФИЦИЕНТ -3.3 исп.№3 200А диаметр охвата до 29мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "Поставка Кабеля для измерителя КОЭФФИЦИЕНТ -3.3 исп.№3 с изоляцией из ПВХ с изолированными "крокодилами" 14шт. 5 метров."

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Поставка Мембрана РДНК-400"

    Кол-во: 472

    "Позиция 258"

    "Поставка Мембрана регулятора давления РДУ 80-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "Поставка Мембрана РД-100/64"

    Кол-во: 5

    "Позиция 260"

    "Поставка Комплект ЗИП к регулятору РДУ-80-02 ТУ 25-02.1089-76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "Поставка Мембрана к РДУ 80-02 ТУ 25-02.1089-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 262"

    "Поставка Мембрана регулятора давления РДУ-80-01 ТУ АЯД7.010.024"

    Кол-во: 23

    "Позиция 263"

    "Поставка Комплект рем. исполнительного устр-ва РДУ, РДУ-Т Са 4.075.052 ду 50 ТУ 25-02.1089-76"

    Кол-во: 33

    "Позиция 264"

    "Поставка Мембрана регулятора давления РДСК - 50 для отключающего устройства"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Поставка Мембрана для регулятора РДП-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Поставка Мембрана для регулятора РДНК-400М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Поставка Мембрана к РДУК-50 морозоустойчивые,эластичные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Поставка Мембрана к РДГБ-6 морозоустойчивые,эластичные"

    Кол-во: 15

    "Позиция 269"

    "Поставка Мембрана РДБК-100 морозоустойчивая, эластичная"

    Кол-во: 27

    "Позиция 270"

    "Поставка Мембрана РДБК-50 морозоустойчивая, эластичная"

    Кол-во: 101

    "Позиция 271"

    "Поставка Мембрана РДСК-50 морозоустойчивая, эластичная"

    Кол-во: 27

    "Позиция 272"

    "Поставка Мембрана РДГ-80н морозоустойчивая, эластичная"

    Кол-во: 58

    "Позиция 273"

    "Поставка Мембрана РДГК-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 274"

    "Поставка Мембрана РДГ-50н морозоустойчивая, эластичная"

    Кол-во: 317

    "Позиция 275"

    "Поставка Клапан АСА2.505.016 применение в ЭПУУ-4"

    Кол-во: 11

    "Позиция 276"

    "Поставка Прибор контроля–конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ СПДП.421235.001 ПС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Поставка Адгезиметр электронный АМЦ2-50 ГАВЛ.431262.001ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Поставка Штанга телескопическая к Метеоскоп-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Поставка Клапан электромагнитный КЭГ-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 280"

    "Поставка Манометр МТП 1М 25МПа"

    Кол-во: 60

    "Позиция 281"

    "Поставка Контактная группа манометра ДМ2005Cr VI группа нижний контакт на размыкание, верхний контакт неа размыкание с магнитным подтягивателем МП"

    Кол-во: 30

    "Позиция 282"

    "Поставка Контактная группа манометра ДМ2005Cr-V-М.П. V группа нижний контакт на замыкание, верхний на замыкание с магнитным подтягивателем МП"

    Кол-во: 40

    "Позиция 283"

    "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 ТМ 521Р.00(0..1МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 284"

    "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 ТМ 521Р.00(0..0,1МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 285"

    "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 ТМ 521Р.00(0..0,6МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 286"

    "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 (0..6МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 287"

    "Поставка Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-10МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 288"

    "Поставка Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1,6МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 289"

    "Поставка Манометр сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ех-У3-1МПа-1,5-V-IP54-МП-ФРШ- ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 32

    "Позиция 290"

    "Поставка Манометр техническ. МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 25

    "Позиция 291"

    "Поставка Манометр МП4-УУ2 технический показывающий (1,6 МПа) 1,5-IP 40-РШ-М 20х1,5 ГОСТ 2405-88 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 25

    "Позиция 292"

    "Поставка Манометр технический коррозионностойкий КМ-22-Р-6кПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-002-4719015564-2008"

    Кол-во: 35

    "Позиция 293"

    "Поставка Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-4МПа-М12х1,5-2,5-IP40-ацетилен ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 47

    "Позиция 294"

    "Поставка Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-10МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 176

    "Позиция 295"

    "Шкаф CE DKC R5CE0869 800х600х250мм IP65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 296"

    "Поставка Манометр техничес.ТМ-210-Р-0-0-1,6MPa-М12х1,5-2,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 88

    "Позиция 297"

    "Поставка Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-0,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-пропан ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 62

    "Позиция 298"

    "Поставка Манометр ТМ110 Р.00 (0-2,5 МПа) сварочный М12х1,5 2,5 О2 диаметр корпуса 40мм, радиальное расположение штуцера, диапазон 0-2,5 МПа, резьба присоединения М12х1,5, класс точности 2,5 кислород, с защитным кожухом ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 126

    "Позиция 299"

    "Поставка Манометр ТМ110 Р.00 (0-25 МПа) сварочный М12х1,5 2,5 О2 диаметр корпуса 40мм, радиальное расположение штуцера, диапазон 0-25 МПа, резьба присоединения М12х1,5, класс точности 2,5 кислород, с защитным кожухом ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 92

    "Позиция 300"

    "Поставка Манометр ТМ520 Т.00 (0-10МПа) коррозионный виброустойчивый G1/2 1,5 диаметр корпуса 100мм, осевое расположение штуцера, диапазон 0-10,0 резьба присоединения G1/2 класс точности 1,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-0,1МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-2,5МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Поставка Манометр технический ТМ-510-Т-0-0-1,6MPa-М20х1,5-1,5-IP40-УХЛ3.1 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 304"

    "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-10МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-1МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 160

    "Позиция 306"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-600кПа-1-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 50

    "Позиция 307"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-40МПа-1-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 3

    "Позиция 308"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-400кПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 25

    "Позиция 309"

    "Поставка Напоромер НМП-100-М1-4kPa-1,5-У3-IP53-Астр"

    Кол-во: 15

    "Позиция 310"

    "Поставка Сигнализатор загазованности СТМ 30-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Поставка Газоанализатор АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10"

    Кол-во: 11

    "Позиция 312"

    "Поставка Газоанализатор ПГА-200 модель 1 ГОСТ 51330.10-99, оптический датчик ДГО на СН4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 313"

    "Поставка Газоанализатор РОДОС-05 ЛПНК.413216.002 ТУ"

    Кол-во: 112

    "Позиция 314"

    "Поставка Блок сигнализации и управления БСУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 315"

    "Поставка Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 316"

    "Поставка Сигнализатор загазованности сз-1-2г"

    Кол-во: 6

    "Позиция 317"

    "Поставка Клапан КЭГ-9720 ДУ 25 ИБЯЛ 685.181.001-10,"

    Кол-во: 37

    "Позиция 318"

    "Поставка Сигнализатор переносной суммы горючих газов и паров со встоенным датчиком СГГ-20 Микро рабочая температура -40-(+50)С,диапазон измерений 0-50%НКПР,взрывозащищённый с зарядным устройством"

    Кол-во: 2

    "Позиция 319"

    "Поставка Устройство защиты оборудования Megatrans-3L(4W) в проводных линиях связи на 1 пару, MGS-DSL-Protect ТУ 6665-008-69643912-2011"

    Кол-во: 110

    "Позиция 320"

    "Поставка Нивелир оптический УОМЗ 4Н-3КЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "Поставка Гребенка ГШ-4-М20?1,5 для штуцерного подключения 4-х датчиков с наружной резьбой М20/1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Поставка Гребенка ГФ-4-К1/4 для фланцевого подключения 4-х датчиков с внутренней резьбой К”"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Поставка Вибропреобразователь МВ-43-5Г/15,0 установочный резонанс (fрез) не менее 30кГц ТУ ЖЯИУ.433642.001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Поставка Преобразователь измерительный электрохимический ИКДУ1,0-ПК-0 для измерения СО2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Поставка Преобразователь измерительный электрохимический ГР1,0-М для измерения горючих газов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Поставка Преобразователь измерительный электрохимический КС1,0-МК для измерениякислорода О2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 327"

    "Поставка Секундомер механический противоударный СОС пр-2б-2-010"

    Кол-во: 15

    "Позиция 328"

    "Поставка Измеритель потенциалов цифровой Орион ИП-01 ГОСТ Р 51317.6.1, ТУ 3435-003-51996521-2002"

    Кол-во: 7

    "Позиция 329"

    "Поставка Толщиномер ультразвуковой А1207 диапазон контролируемых толщин 0,8-35мм 143х26х18мм стандартной комплектации"

    Кол-во: 8

    "Позиция 330"

    "Поставка Измеритель напряженности магнитного поля ИМАГ-400 Ц ТУ 4222-001-20872624-2003г."

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Поставка Термопреобразователь сопротивления Прома-ТС-101-Г -(-50...+200)С гильза D=8,металлический круглый корпус"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Поставка Преобразователь температуры измерительный многофункциональный Прома-ИТМ для непрерывного преобразования сигнала от первичного внешнего преобразователя температуры в унифицированный токовый сигнал 4-20мА, отображения текущего значения измеряе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 333"

    "Протектор ПМ-20У"

    Кол-во: 42

    "Позиция 334"

    "Протектор ПМ-10У"

    Кол-во: 48

    "Позиция 335"

    "Выпрямитель автоматический В-ОПЕ-М3-С1-63-48-У1-В для катодной защиты, с встроенным однотарифным счетчиком электроэнергии, вход 220В 50Гц, выходная мощность 3кВт, выходное напряжение 48/96В, выходной ток 63/31,5А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 336"

    "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-3 кВт 3 кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-2 кВт 2 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-1 кВт 1 кВт"

    Кол-во: 9

    "Позиция 339"

    "Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС-Э.ПВЕК размеры 110*300 мм, длина кабеля 5 м"

    Кол-во: 201

    "Позиция 340"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.12-4. БЗС.10-2 с блоком совместной защиты БЗС, цвет сигнального колпака желтый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 341"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.0-6 измерительных контактов - 0, силовых контактов - 6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 342"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.6-0"

    Кол-во: 28

    "Позиция 343"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.6-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 344"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.1.6-4 измерительных контактов - 6, силовых контактов - 4"

    Кол-во: 22

    "Позиция 345"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.1.6-0 измерительных контактов - 6, силовых контактов - 0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 346"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.1.6-4"

    Кол-во: 63

    "Позиция 347"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.1.6-0 цвет сигнального колпака желтый, измерительных клемм 6, силовых клемм 0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 348"

    "Заземлитель комплектный анодный АЗК.ПВЕК.160.П.20Г-2-200.КЗ с кабелем присоединения длиной 2 м сечением медных жил 10мм2, с магистральным кабелем длиной 200м, с монтажным комплектом кабельных соединений. В комплекте 20шт."

    Кол-во: 6

    "Позиция 349"

    "Заземлитель комплектный анодный АЗК.ПВЕК.160.П.1Г-2 с кабелем присоединения длиной 2 м сечением медных жил 10мм2"

    Кол-во: 1699

    "Позиция 350"

    "Станция автоматической усиленной дренажной защиты САУД-300 300А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Станция автоматической усиленной дренажной защиты САУД-500 500А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Станция катодная КСЭР-02Т-3,0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 353"

    "Катодная станция КСЭР-02Т-2,0 Автоматическая, с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с телеметрическим выходом без гальванической развязки, в прямоугольном корпусе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 354"

    "Катодная станция КСЭР-02Т-1,6 Автоматическая с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с телеметрическим выходом без гальванической развязки в прямоугольном корпусе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Станция катодная КСЭР-02Т-1,2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 356"

    "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-3,0 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 3кВт"

    Кол-во: 7

    "Позиция 357"

    "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-1,6 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 1.6кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-1,2 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 1.2кВт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 359"

    "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-0,6 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 0.6кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Станция катодная автоматическая КСЭР-02ТС-1,6-2G с электросчетчиком, счётчиком наработки времени, с коэффициентом пульсации не более 3%, с возможностью замера разностного потенциала, с 2-мя блоками сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 361"

    "Светильник светодиодный L-industry 115 117 Вт, УХЛ1, IP 66"

    Кол-во: 8

    "Позиция 362"

    "Светильник светодиодный L-industry 48Т, 55 Вт IP 66"

    Кол-во: 93

    "Позиция 363"

    "Светильник светодиодный L-industry 48Т, 55 Вт IP 66"

    Кол-во: 6

    "Позиция 364"

    "Светильник светодиодный Sveteco 8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 365"

    "Светильник светодиодный L-school 32"

    Кол-во: 7

    "Позиция 366"

    "Светильник светодиодный Арт:1138000020, OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K"

    Кол-во: 877

    "Позиция 367"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000080, MARK LED 80 W 4000K"

    Кол-во: 8

    "Позиция 368"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000440, FREGAT LED 75 (W) 4000K"

    Кол-во: 3

    "Позиция 369"

    "Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный Арт: 1631000440, SLICK.PRS LED 30 EM 5000K, IP65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 370"

    "Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС-Э.ПВЕК размеры 110*300 мм, длина кабеля 5 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 371"

    "Светильник светодиодный Арт:1138000020, OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K"

    Кол-во: 30

    "Позиция 372"

    "Светильник В3Г 200"

    Кол-во: 32

    "Позиция 373"

    "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 9W-W 9Вт, цоколь E27 "стандарт", 900лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 100Вт ЛН "ГРУША""

    Кол-во: 30

    "Позиция 374"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 1(инд.)(50)/ВРУ-0,4 Опросный лист №1 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 375"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 1(инд.)(30)/ЩУ-1,2 Опросный лист №2 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 1(инд.)(60)/ЩС Опросный лист №3 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-2 Опросный лист №5 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-3 Опросный лист №6 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-306/РЩ-4 Опросный лист №7 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-5 Опросный лист №8 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/ЩО-1 Опросный лист №10 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3В-304/ЩО-2 Опросный лист №11 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Пускатель взрывозащищенный ПВ-63-КТ-(37-50)У2 63А 380В с контактором и реле тепловым, 1ExdilCT4, защита IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Комплект силовой стойки "МАХАОН-С150" из состава "КЗР-125 САО-600V" RAL 5015 ДАБР.305611.003"

    Кол-во: 1029

    "Позиция 385"

    "Комплект кронштейнов для крепления к заграждению типа "Махаон" RAL 5015 ДАБР.305622.003-10"

    Кол-во: 54

    "Позиция 386"

    "Ворота распашные двустворчатые "МАХАОН-С150-МЗУ" RAL 5015 ДАБР.425711.058-04, Ш. 4 м., В. 2,15м.,.Темп. о.с. от -45С до +65С., опора ворот - 2 шт., створка ворот - 2 шт., кроншт. для устан. АКЛ - 1компл., элементы крепления - 1 компл., кронштейны для"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Калитка "МАХАОН-С150" RAL 5015 ДАБР.425711.045-13, В. 1,92м., Ш. 1,01м., открытие вправо смотреть с охр. зоны, наружу и вовнутрь. Темп. о.с. от -45С до +65С., стойка калитки-2шт., створка калитки -1шт.,элементы крепления - 1 компл., панель сварная "М"

    Кол-во: 28

    "Позиция 388"

    "Калитка "МАХАОН-С150" RAL 5015 ДАБР.425711.045-20, В. 1,92м., Ш. 1,01м., открытие влево смотреть с охр. зоны, наружу и вовнутрь. Темп. о.с. от -45С до +65С., стойка калитки-2шт., створка калитки -1шт.,элементы крепления - 1 компл., панель сварная "МА"

    Кол-во: 79

    "Позиция 389"

    "Поставка Датчик избыточного давления ПРОМА-ИДМ-4Х-ДИВ-0,125 "для непрерывного преобразование измеряемого параметра в унифицированный сигнал постоянного тока (4-20мА) для систем управления индикация измеряемого значения на 4-х знаковом индикаторе ТУ 4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 390"

    "Поставка Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-03 ИБЯЛ.413216.044 ТУ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 391"

    "Поставка Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 измерение давления 80-106кПа предел допускаемой погрешности основной 0,2/дополнительной 0,5кПа цена деления 1кПа рабочее положение-горизонтальное, шкалой вверх ТУ 25-11.1513-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 392"

    "Поставка Барометр-анероид контрольный М-67 измерение давления 610-790мм.рт.ст. предел допускаемой погрешности +0,8мм.рт.ст. рабочее положение-горизонтальное ТУ 25-04-1797-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 393"

    "Поставка Датчик температуры накладной ИПТН с диапазоном измерения от 0 до 150 С и выходным сигналом 4..20мА ТУ 4252-0100-18143958-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 394"

    "Поставка прибор контрольный С-2000-4 Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д., вход Touch Memory до 2048 ключей, внутренний буфер – 255 событий, интерф"

    Кол-во: 13

    "Позиция 395"

    "Поставка прибор управления С-2000АСПТ порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление."

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Поставка блок расширения шлейфов сигнализации БРШС-Ех исп.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Поставка извещатель охранный ИО 415-1 Астра-8"

    Кол-во: 16

    "Позиция 398"

    "Поставка извещатель охранный объемный совмещенный и комбинированный (инфракрасный и акустический) ИО-415-2 Астра-621"

    Кол-во: 39

    "Позиция 399"

    "Поставка извещатель ИД-12Е"

    Кол-во: 11

    "Позиция 400"

    "Поставка пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 401"

    "Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12К"

    Кол-во: 82

    "Позиция 402"

    "Поставка источник питания БП-4А (12В) 12 В стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс., регулировка вых. напряжения, 180х85х70 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 403"

    "Поставка извещатель охранный радиоволновый однопозиционный Анчар-40-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Поставка переходник питания ПП-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 405"

    "Поставка извещатель пожарный ручной тепловой взрывозащищенный ИП-535 Гарант"

    Кол-во: 16

    "Позиция 406"

    "Поставка извещатель охранный ИО 102-26/В "Аякс" исп. 20 точечный магнитоконтактный взрывозащищенный"

    Кол-во: 111

    "Позиция 407"

    "Извещатель охранный ИО 102-26/В исп.240 "Нержавейка", извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный (исп 240 точечный магнитоконтактный взрывозащищенный)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 408"

    "Извещатель охранный оптико-электронный (инфракрасный) пассивный ИД-50"

    Кол-во: 11

    "Позиция 409"

    "Поставка извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 Эстет-Сейф уличного исполнения IP66, с длиной вывода 0,5 м"

    Кол-во: 81

    "Позиция 410"

    "Поставка извещатель охранный объемный совмещенный и комбинированный (инфракрасный и акустический) ИО-415-1 Астра-8"

    Кол-во: 108

    "Позиция 411"

    "Поставка датчик положения магнитогерконовый ДПМ-2 исполнение 104"

    Кол-во: 20

    "Позиция 412"

    "Поставка Блок бесперебойного питания линейный Волна ББП-3/20 с возможностью подключения внешней АКБ на 65 Ач."

    Кол-во: 6

    "Позиция 413"

    "Поставка Клавиатура С2000-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 414"

    "Поставка радиоповторитель интерфейсов С 2000-РПИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 415"

    "Поставка источник питания внешний ВИП-1013-Ex"

    Кол-во: 5

    "Позиция 416"

    "Поставка блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Поставка преобразователь интерфейсов USB/RS-485 USB-RS485"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "Кпоставка контроллер доступа С2000-2"

    Кол-во: 26

    "Позиция 419"

    "Поставка прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М"

    Кол-во: 11

    "Позиция 420"

    "Поставка прибор приёмно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD"

    Кол-во: 19

    "Позиция 421"

    "Поставка оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ-220"

    Кол-во: 25

    "Позиция 422"

    "Поставка преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой RS-232 питание от USB порта компьютера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Поставка резервный источник питания РИП-12 12В-3-А-17 (исп.01) Iн=3А Uвых=12В габариты 340Х270Х95"

    Кол-во: 51

    "Позиция 424"

    "Поставка ключ электронный Touch Memory (iButton) Сертификат соответствия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 425"

    "Поставка считыватель-2 накладной для ключей Touch memory с индикатором никелированный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 426"

    "Поставка источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 427"

    "Поставка муфта соединительная Гроза-К IP68 для электрического соединения отдельных отрезков датчиков "ГРОЗА - К" (трибокабеля), а так же соединения его с РК-50, комплект"

    Кол-во: 6

    "Позиция 428"

    "Поставка кабель Гроза-К чувствительный элемент для извещателей"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 429"

    "Поставка монитор видеодомофона VIZIT-M440C Цветной, два видеоканала, один аудио канал, 3,5" TFT LCD дисплей, внешний источник питания."

    Кол-во: 3

    "Позиция 430"

    "Поставка видеорегистратор LTV-GICDM1-E9233L-V3-10.5 16-канальный TVI/AHD/CVBS/IP разрешение и скорость записи: 720p: 400 к/c, 1080p: 200 к/c, 4-е входа аудио, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 6Тб, 16/4 тревожных вх/вых, 2xUSB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 431"

    "Поставка камера LTV-GTCDM2-7210L-V2.8-12 Купольная внутреняя TVI, 1080p, f=2.8-12мм, моторизированный объектив, BLC,HLC, D-WDR, цвет 0,01 Лк при F 1,2, OSD меню через LTV-TVR, ИК-подсветка до 30м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), 5 Вт, -20... +45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 432"

    "Поставка оповещатель комбинированный Маяк-12КП"

    Кол-во: 62

    "Позиция 433"

    "Поставка камера LTV-GTCDM1-M700-F2 Мультигибридная 1 мп,TVI/AHD/CVI/CVBS, f=3,6мм 12В, -40 °C to 60 °C, ? 98 mm ? 65.4 mm, 240 g"

    Кол-во: 37

    "Позиция 434"

    "Поставка камера LTV-GTCDM2-M600-V1 Мультигибридная 2 мп TVI/AHD/CVI/CVBS, f=2,8-12мм 12В, IP66, -40 +60. 92mm?84.8mm?269.6mm. 900g"

    Кол-во: 37

    "Позиция 435"

    "Поставка замок электромеханический накладной электромеханический с контроллером ТМ на 700 пользователей, без цилиндра снаружи, без внутреннеручки, питание =12В/0,8А полис 11ТМ-04 110х92х30мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 436"

    "Поставка замок накладной электромеханический с открыванием ключом универсальный напряжением питания 12В с выходом ригеля 16мм 110х92х30мм стальной Полис 12М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Поставка блок релейных выходов Ладога БРВ-А исп. 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Поставка блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 439"

    "Радиостанция "Нейва-РД" 1Р32-С ПЮЯИ.464411.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 440"

    "Цифровая система передачи Megatrans-3L на на КЛС Альметьевск - Каргали КП №0404-1А от 04.04.17 в составе по Опросному листу № ГТК-ОНМ-ПОС-02-2018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Цифровая система передачи Megatrans-3L на участок НУП4/6-УС Уруссу-НУП1/6 КЛС Челябинск-Петровск КП № 0504-1 от 05.04.17 в составе по Опросному листу № ГТК-ОНМ-ПОС-01-2018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Измеритель диагностический универсальный "Диакор" согласно ОЛ -ИТЦ-26ОЛ-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Лампа ДРЛ-250"

    Кол-во: 2074

    "Позиция 444"

    "Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20У устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока"

    Кол-во: 5

    "Позиция 445"

    "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20У устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока"

    Кол-во: 35

    "Позиция 446"

    "Анодное заземление глубинное из 1-го блока уст. в скважине глубиной до 25м "Менделеевец"-МГ (1х1МГ-25-ТМ) в к-те с наконечниками ТМ и терм./усаж. трубками"

    Кол-во: 28

    "Позиция 447"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000010, FREGAT LED 110 (W) 4000K"

    Кол-во: 39

    "Позиция 448"

    "ЩИТ ОЩВ 6 навесной белый"

    Кол-во: 23

    "Позиция 449"

    "Поставка Мембрана РДНК-1000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 450"

    "Поставка Зип к регулятору РДУ-80-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 451"

    "Элемент питания Космос CR 2032 5*BL"

    Кол-во: 84

    "Позиция 452"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.12-4.БСЗ.10-1 с блоком совместной защиты БСЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 453"

    "Бокс КМПн 1\4 -ИЭК (125*79*58) артикул МКР 31-N-02-30-135"

    Кол-во: 80

    "Позиция 454"

    "Колпачок К-6 для ШФ-10Г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 455"

    "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Поставка Мембрана для регулятора РДГК-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 457"

    "Муфта полиэтиленовая прямая для кабелей на 10-20 пар МПП 0,1/0,3 с соединителями UY-2 Кат. ССД: 120312-00001"

    Кол-во: 105

    "Позиция 458"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-2 Опросный лист №5 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Катушка электрического сопротивления измерительная Р331 100 Ом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000080, MARK LED 80 W 4000K"

    Кол-во: 2

    "Позиция 461"

    "Поставка Термометр биметаллический БТ 32.211 (-30…+70 0С) 20х1,5.64.2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 462"

    "Поставка Термометр биметаллический БТ 32.211 (0…+120 0С) 20х1,5.64.2,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 463"

    "Поставка Термометр биметаллический БТ 32.211 (0…+120 0С) 20х1,5.100.2,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 464"

    "Поставка Термоманометр 31Р.1(0-120С)(0-0,4МPa)G1/2.2,5 диам.корп.80мм,температура:0-120С,давление :0-0,4МPa,G1/2(снизу),корпус-сталь,механизм-латунь,кл.точн.2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 465"

    "Поставка Термометр контактный показывающий с выносным термопреобразователем сопротивления ТКП-100 /М1/-50…+200/1,0/0…+100/ТС-1088/1/М/220/УХЛ3.1/360П/ГП ТУ ТС-1088/1/Pt100/-50…+200/60/10/4,0/КММФЭ/В/№2/ГП ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 466"

    "Поставка Термометр контактный показывающий с выносным термопреобразователем сопротивления ТКП-100 ТКП-100/М1/-50…+200/1,0/-25…+75/ТС-1088/1/М/220/УХЛ3.1/360П/ГП ТУ ТС-1088/1/Pt100/-50…+200/100/10/4,0/КММСЭ/В/№2/ГП ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 467"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+120)-1-80-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 201

    "Позиция 468"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-1Р-(0+100)-1,5-100-6-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 469"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-1-(-50+50)-1,5-100-6-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 17

    "Позиция 470"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+100)-1-80-10-М18х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 42

    "Позиция 471"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+150)-1-160-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 34

    "Позиция 472"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-30+60)-1-100-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 473"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+50)-1-160-10-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 474"

    "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+50)-1-80-10-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 33

    "Позиция 475"

    "Поставка Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40 C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 476"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5.0-65-8 ПВ273 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-65-8 ПВ219 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-65-8-М ПВ159 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-70-8-М ПВ159 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-65-8-М ПВ108 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-70-8-М ПВ89 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 482"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-70-8-М ПВ57 притертый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 483"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-2,5-70-14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 484"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-2,5-50-14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 485"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-2,5-65-14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 486"

    "Поставка Счетчик электрический Меркурий 230АРТ-03-5А, 3ф, к/т 1, активной и реактивной мощности ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р52322-2005, ГОСТ Р52323-2005, ГОСТ Р52425-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 487"

    "Поставка Счетчик электрический Меркурий 202.5 активной энергии прямого включения с шунтом 230В, 1ф, 5(60)А, О/т, к/т 1,0 ГОСТ 30207-94, ТУ АВЛГ411152.016ТУ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 488"

    "Поставка Термометр конденсационный сигнализирующий взрывозащищенный ТКП-16СгВЗТ4-(0+100)-1,5-10-160-У3-IP40 ТУ 25-0210.028-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 489"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-600кПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 145

    "Позиция 490"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-6МПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 491"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-1,6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 5

    "Позиция 492"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-100кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 13

    "Позиция 493"

    "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-1МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 65

    "Позиция 494"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-400кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 4

    "Позиция 495"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 17

    "Позиция 496"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-4МПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 30

    "Позиция 497"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-40МПа-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 31

    "Позиция 498"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-25МПа-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 499"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 7

    "Позиция 500"

    "Лампа ДРЛ-400"

    Кол-во: 515

    "Позиция 501"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 502"

    "Поставка Манометр технический ДМГ-60-6кПа-1,5-У3 ТУ 4212-118-00227471-2005"

    Кол-во: 110

    "Позиция 503"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-2,5МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-1,6МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 7

    "Позиция 505"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-1МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 506"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-0,4МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-1227-250-0,1МПа-0,25-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-1226-250-10МПа-0,15-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-1227-250-1МПа-0,15-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 510"

    "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-0,6МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 42

    "Позиция 511"

    "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-1МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 30

    "Позиция 512"

    "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-1,6МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 513"

    "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-600кПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 5

    "Позиция 514"

    "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-16МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 515"

    "Поставка Мановакуумметр двухтрубный стеклянный с диапазоном измерений 0-6000Па ценой деления шкалы 10Па пределом допускаемой погрешности +/-40Па для газовых систем МВ-6000"

    Кол-во: 154

    "Позиция 516"

    "Поставка Пирометр Кельвин Компакт 1000 ТУ 4211-001-40240197-2013"

    Кол-во: 13

    "Позиция 517"

    "Поставка Счетчик электрический однофазный Меркурий 201.5 АПВГ.411152.023 ТУ"

    Кол-во: 103

    "Позиция 518"

    "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-600 кПа ТУ 4212-003-87875767-2010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 519"

    "Поставка Датчик давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-1600 кПа ТУ 4212-003-87875767-2010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 520"

    "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-400 кПа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 521"

    "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-10 кПа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 522"

    "Поставка Датчик перепада давления Метран-150 Метран -150CD4(0-630кПА) 2211L3AM5EMS5K12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 523"

    "Поставка Датчик избыточного давления Метран-150TG4-2G-2-1-A-M5-EM-S5-B1-K12 0-10МПа выходной сигнал 4-20мА"

    Кол-во: 16

    "Позиция 524"

    "Поставка Датчик Метран-150CD2G-2-1-A-M5-EM-S5-B1-K12 0-10МПа выходной сигнал 4-20мА ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 525"

    "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-10МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 526"

    "Поставка Гильза защитная ГЗ-015/01/М27х2/М20х1,5/Н10/10/16мм/80мм/6,3МПа"

    Кол-во: 40

    "Позиция 527"

    "Поставка Гильза защитная ГЗ-015/01/М27х2/М20х1,5/Н10/10/16мм/100мм/6,3МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 528"

    "Поставка Гильза защитная ГЗ-015/01/М27х2/М20х1,5/Н10/10/16мм/120мм/6,3МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 529"

    "Поставка Датчик уровня емкостной ДУЕ-1В-211-ТНТ-31-2,5-1,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 530"

    "Поставка Контроллер SMH2010 -2112-01-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 531"

    "Поставка Датчик давления "Элемер-100"-ДИ-1131-11-МП3 t10-0,25-40кPa-25-42-КБ17-ТМ20-М20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 532"

    "Поставка Образец контрольный магнитного поля КОМП-2 для ИМАГ-400Ц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 533"

    "Поставка Счетчик газа ВК G6T"

    Кол-во: 8

    "Позиция 534"

    "Поставка Счетчик газа диафрагменный ВК-G10Т, Ру=50КПа, температурный корректор, расход 0,1-16,0м3/ч присоед.муфта G32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 535"

    "Поставка Счетчик воды холодной крыльчатый ВСХ-15 Ду15 с присоединителями"

    Кол-во: 16

    "Позиция 536"

    "Поставка Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-3000-1420-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 537"

    "Поставка Измеритель сопротивления ИС-10 (в полной комплектации с клещами и зондами), перем.ток(50Гц) 1-250мА,габ.120 х 250 х 40 мм, вес 800г ГОСТ 14254"

    Кол-во: 1

    "Позиция 538"

    "Поставка Датчик щелевой ЩП к магнитометру ИМАГ-400Ц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 539"

    "Поставка Соединения ниппельные ввертные НСВ14хR1/2 из стали 09Г2С температура окружающей среды: от-50 до +50; раб.давление до 25МПа"

    Кол-во: 155

    "Позиция 540"

    "Поставка Сигнализатор бесконтактный ПИОН-2001 для безконтакного определения опасного напряжения. Вес 0,25кг"

    Кол-во: 16

    "Позиция 541"

    "Поставка Лупа измерительная трехлинзовая ЛИ-3-10х с подстветкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 542"

    "Поставка Датчик загазованности термохимический ИБЯЛ.305649.024"

    Кол-во: 30

    "Позиция 543"

    "Поставка Датчик загазованности термохимический ИБЯЛ.413923.031-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 544"

    "Поставка Датчик загазованности электрохимический ИБЯЛ.305649.035-83 в упаковке"

    Кол-во: 11

    "Позиция 545"

    "Поставка Преобразователь ультразвуковой П121-5,0-65-8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 546"

    "Поставка Счетчик электрический Меркурий 201.6 активной энергии прямого включения с шунтом 230В, 1ф, 10(80)А, О/т, к/т 1,0 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ТУ АВЛГ-411152.023 ТУ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 547"

    "Поставка Счетчик электрический Меркурий 200.02 1ф, 5(60)А, м/т, к/т 1,0 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ТУ АВЛГ.411152.020 ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 548"

    "Поставка Измеритель сопротивления ИС-10 (в полной комплектации с клещами и зондами), перем.ток(50Гц) 1-250мА,габ.120 х 250 х 40 мм, вес 800г ГОСТ 14254"

    Кол-во: 1

    "Позиция 549"

    "Поставка Счетчик электрический Меркурий 230 ART-02 P(Q)C(R)SIGDN со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM 900/1800 3х230/400В, 3ф, 10(100)А, Мн/т, к/т 1,0/2,0, ЖКИ ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р52322-2005, ГОСТ Р52323-2005, ГОСТ Р52425-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 550"

    "Поставка Преобразователь П121-2,5-50-003П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 551"

    "Поставка Преобразователь П121-2,5-6,5-003П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 552"

    "Поставка Преобразователь П121-2,5-70-003П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 553"

    "Поставка Преобразователь П121-5-65-003П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 554"

    "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 555"

    "Поставка Преобразователь П121-2,5-65-003П Ф273"

    Кол-во: 1

    "Позиция 556"

    "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф273"

    Кол-во: 1

    "Позиция 557"

    "Поставка Преобразователь П121-2,5-65-003П Ф219"

    Кол-во: 1

    "Позиция 558"

    "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф219"

    Кол-во: 1

    "Позиция 559"

    "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф168"

    Кол-во: 1

    "Позиция 560"

    "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 561"

    "Поставка Преобразователь П122-5 219х5 хордовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 562"

    "Поставка Преобразователь П122-5 114х5 хордовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 563"

    "Поставка Преобразователь П122-5 108х4 хордовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 564"

    "Поставка Преобразователь П122-5 89х4 хордовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 565"

    "Поставка Преобразователь П122-5 76х4 хордовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 566"

    "Поставка Преобразователь П122-5 63х4 хордовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 567"

    "Поставка Преобразователь П122-5 57х4 хордовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 568"

    "Поставка Преобразователь П122-5 51х4 хордовый"

    Кол-во: 1

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