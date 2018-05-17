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Номер извещения
31806493773
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023754/ТГКазань
Наименование закупки
№ 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493773Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 12:0014.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493773Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 19:0020.06.2018 19:0020.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493773Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 19:0020.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493773Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.3/0023754/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов, специального оборудования и оборудования связи нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Начальная цена
166 244 907,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
26
28.9
26.51.70.190
27
25.93.13.112
25.11
26.51.5
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46.69.5
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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