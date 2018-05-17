Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П121-5,0-70-8-М" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-1000 кПа" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Коробка распределительная IMT 35092 85х85х40мм IР55 серая" Кол-во: 110

"Позиция 4" "Секция заграждения "МАХАОН-С150" RAL 5015 ДАБР.425729.098 В.2,7 м., Д. 3,13 м.,панель сварная "МАХАОН-С150" (В. 1,5 м. и Д. 3,09м, ячейка 50х150мм)-1шт., панель сварная "МАХАОН-С150" (В. 1,2 м. и Д. 3,09м, ячейка 50х150мм)-1шт., опора из профильной т" Кол-во: 925

"Позиция 5" "Коробка КРТМ 2/10 (11-К334) замок-защелка плинт с разм. контактами" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Коробка КРТМ 2/20 замок-защелка плинт с разм.контактами" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Блок цифрововго окончания комплекта регенератора Канал-Т НПТВ.687243.406, БЦК2 (Т8)(RS-232)" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Аппарат телефонный с тангентой АТ-4 НПТВ.468624.012" Кол-во: 15

"Позиция 9" "Коробка коммутационная КВВЗ Тип Б, количество кабельных вводов до 12, 0Ex ia IIB T5 Ga, 20 винтовых клемм комплекте, клемма ЗН 101-6 до 6 мм 20 шт в комплекте" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Коробка коммутационная КВВЗ 1ExeIIBT5Gb, Количество вводов до 4, Tокр. Среды -60…+85C, 0Ex ia IIB T5 Ga, IP67, 4 ввода, ввод MG16, 9 клемм WAGO 261" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Рефлектометр импульсный РД Мастер для тестирования и локализации повреждений всех типов связных и энергетических кабелей, диапазон расстояний 50-50000м, минимальный шаг разрешения 10см, дисплей 320х240, интерфейс USB, температура окружающей среды -20" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Мультиметр цифровой специализированный V701.1 c заводской калибровкой и поверкой в органах Госстандарта" Кол-во: 19

"Позиция 13" "Ячейка линейного окончания телефонного канала ОАА2 Х72.158.047 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ применяется для подключения абонентов в номерную емкость АТС со стороны АТС" Кол-во: 35

"Позиция 14" "Коммутатор Арт: MES2124P_AC, Ethernet-коммутатор MES2124P, 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC" Кол-во: 14

"Позиция 15" "Шлюз GSM Teleofice officegate V.7" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Коммутатор ZES 2028GS-AC220" Кол-во: 6

"Позиция 17" "Ячейка ОЦА ИКМ-7ТМ 8г2.158.000" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Блок радиоканала (радиомодем, антенный кабель, антенный кабель, антенна, кронштейн) РК485-433, Артикул: 160004 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Блок питания совмещенный с ИБП ИБП-16, Артикул: 160003 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16" Кол-во: 12

"Позиция 20" "Блок приемника 16-канальный ПРД485-16, Артикул: 160002 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Блок передатчика 16-канальный ПРД485-16, Артикул: 160001 для устройства дистанционного контроля и сигнализации УДКС-16" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Установка сигнальная оптико-аккустическая 3М-12-4 Сапфир" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Установка сигнальная оптико-аккустическая 2М-12-4 Сапфир" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Система оповещения 2-а аналоговых канала СПРУТ-ИНФОРМ/ PCI-Express" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Пункт промежуточной диспетчерской связи ППДС-4 в составе: ППДС-4 (НПТВ.469453.081) - 1 шт.; телефонный аппарат с тангентой АТ-4 (НПТВ.468624.012) - 1 шт.; сирена пожарная АС-10 (ООПЗ-12) - 1 шт.; сетевой блок питания AC-220-N-12-500 - 1 шт." Кол-во: 33

"Позиция 26" "Радиоприемник БЗРП РП-321 УКВ-СВ, расширенный УКВ, Bluetooth, память воспроизводимой записи, USB, SD, 2 динамика, стереозвук, 220В, УКВ 64-108МГц; СВ 540-1600КГц" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Навигатор персональный НАП НТ-1813 дисплей 3,5 с аккумулятором 1800 mAh ГЛОНАСС/GPS" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Радиостанция носимая Такт 301.25П23 в комплекте с СЗУ 136-174 МГц" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Антенна двухдиапазонная на магните Азимут-1 MAG VHF/UHF 136-174/400-490Мгц" Кол-во: 21

"Позиция 30" "Муфта МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 Кат.№130103-00071" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Кронштейн универсальный для монтажа муфт МТОК Кат.№130106-00031" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Элемент питания Космос CR 2016 5*BL" Кол-во: 163

"Позиция 33" "Элемент питания Космос 3R12 1*BL, квадрат" Кол-во: 275

"Позиция 34" "Элемент питания Космос 6F22 1*BL КРОНА" Кол-во: 478

"Позиция 35" "Элемент питания Космос LR20 2*BL" Кол-во: 1367

"Позиция 36" "Элемент питания Космос LR14 2*BL" Кол-во: 387

"Позиция 37" "Элемент питания Космос LR6 4*BL" Кол-во: 2527

"Позиция 38" "Элемент питания Космос LR03 4*BL" Кол-во: 2159

"Позиция 39" "Батарея аккумуляторная Космос 6F22 NiMH 200 мАч 1 BL КРОНА" Кол-во: 96

"Позиция 40" "Батарея аккумуляторная Космос R6 NiMH 2800 мАч 2 BL" Кол-во: 503

"Позиция 41" "Батарея аккумуляторная Космос R03 NI-MH 1000 mAh 2BL" Кол-во: 239

"Позиция 42" "Устройство зарядное ЗУ КОСМОС 516 30 мин. без аккумуляторов" Кол-во: 3

"Позиция 43" "Устройство зарядное ЗУ KOC509 универсальное, 12-14 часов" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Устройство зарядное ЗУ КОСМОС KOC505 (+4x2500), 2 часа" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Батарея аккумуляторная ГБ-10-У-1,3 АТ Элемс к телефону ТА-57" Кол-во: 70

"Позиция 46" "Устройство записи телефонных разговоров ICON TRX2" Кол-во: 12

"Позиция 47" "Устройство записи телефонных разговоров ICON TR8NS" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Устройство записи телефонных разговоров ICON TR2NS" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Аппарат телефонный Телта 214-7" Кол-во: 105

"Позиция 50" "Аппарат телефонный Телта 214-32" Кол-во: 64

"Позиция 51" "Аппарат телефонный Телта 217-7" Кол-во: 34

"Позиция 52" "Шнур телефонный плоский 121205-00058 4-х проводной (100м бухта)" Кол-во: 310

"Позиция 53" "Пульт оператора ПМ 6102" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Блок выделения дистанционного питания дополнительного комплекта модуля регенерационного комплекса цифровой аппаратуры технологической связи НПТВ.687243.245, КАНАЛ-Т(5), КАНАЛ-Т(8)" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Блок питания базового комплекта модуля регенерационного комплекса цифровой аппаратуры технологической связи НПТВ.687243.350, КАНАЛ-Т(5), КАНАЛ-Т(8)" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Плата сумматора НПТВ.687243.349 базового комплекта модуля регенерационного комплекса цифровой аппаратуры технологической связи КАНАЛ-Т(8)" Кол-во: 7

"Позиция 57" "Разъем RJ-12 ТР6Р6С" Кол-во: 774

"Позиция 58" "Капсюль телефоннный SD-150 для ТАШ 13-19" Кол-во: 25

"Позиция 59" "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый Арт GALAD: 02489, 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В" Кол-во: 200

"Позиция 60" "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый Арт GALAD: 02278, 1И400ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В" Кол-во: 60

"Позиция 61" "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 02493, 1И125ДРЛ44-003УХЛ1 220В" Кол-во: 60

"Позиция 62" "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 02494, 1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В" Кол-во: 62

"Позиция 63" "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 02282, 1И400ДРЛ44-003УХЛ1 220В" Кол-во: 100

"Позиция 64" "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 01573, 1И700ДРЛ44-019УХЛ1 220В" Кол-во: 30

"Позиция 65" "Аппарат пускорегулирующий независимый Арт GALAD: 01545, 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 220В с ИЗУ" Кол-во: 100

"Позиция 66" "Прожектор Арт GALAD: 00432, ЖО04-150-001 симметричный" Кол-во: 9

"Позиция 67" "Светильник Арт GALAD: 00110, ЖКУ16-250-001: ШО (с/стеклом)" Кол-во: 21

"Позиция 68" "Коробка соединительная взрывозащищенная КП24ПС-88-220-ХЛ1" Кол-во: 20

"Позиция 69" "Фонарь светодиодный аккумуляторный общепромышленного назначения с креплением фары на каску или спецодежду ДИГГЕР-4" Кол-во: 25

"Позиция 70" "Устройство импульсное зажигающее MASTER ИЗУ-Л3М-400-220-В-УХЛ2, НЛВД - 100….400W, МГЛ - 35….400W" Кол-во: 100

"Позиция 71" "Щит ОЩВ 12 встраиваемый" Кол-во: 2

"Позиция 72" "ЩИТ ОЩВ 12 навесной белый" Кол-во: 7

"Позиция 73" "Измеритель потенциала поляризационного ИПП-1 Менделеевец" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Электрод переносной медно-сульфатный ЭМС-0,4-2 Менделеевец длина 410мм, длина провода 2м" Кол-во: 5

"Позиция 75" "Термоспички" Кол-во: 560

"Позиция 76" "ТЕРМОСМЕСЬ" Кол-во: 13

"Позиция 77" "Тигель форма" Кол-во: 11

"Позиция 78" "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20 устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока" Кол-во: 20

"Позиция 79" "Протектор ПМ-10У." Кол-во: 2

"Позиция 80" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.1.6-4" Кол-во: 21

"Позиция 81" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.6-0" Кол-во: 25

"Позиция 82" "Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС-Э.ПВЕК размеры 110*300 мм, длина кабеля 5 м" Кол-во: 56

"Позиция 83" "Блок диодно-резисторный БДР-10-2К 2 канал 10А" Кол-во: 6

"Позиция 84" "Блок конечных переключателей БКП-ДАКЖ 642241.004 (ООО Старт, г. Заречный)" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Выключатель ВА56-225Б-би ОП 2КЛ IP33, 6A, РОНДО пылевлагозащищенный" Кол-во: 105

"Позиция 86" "Розетка GLOSSA с заземлением в рамку белая GSL 000143" Кол-во: 292

"Позиция 87" "Розетка GLOSSA GSL 000181К компьютерная RJ 45 категория 5е в рамку белая" Кол-во: 132

"Позиция 88" "Розетка GLOSSA GSL 000181Т телефонная RJ 11 в рамку белая" Кол-во: 148

"Позиция 89" "Выключатель GLOSSA GSL 000111 одноклавишный в рамку белый сх. 1" Кол-во: 207

"Позиция 90" "Выключатель GLOSSA GSL 000151 двухклавишный в рамку белый сх. 5 в рамку белый сх. 1" Кол-во: 132

"Позиция 91" "Рамка GLOSSA GSL 000101 1 пост белая" Кол-во: 536

"Позиция 92" "Рамка GLOSSA GSL 000102 горизонтальная 2 поста белая" Кол-во: 140

"Позиция 93" "Рамка GLOSSA GSL 000103 горизонтальная 3 поста белая" Кол-во: 10

"Позиция 94" "Коробка установочная IMT 35100 65х45мм для сплошных стен" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Коробка распределительная IMT 35091 100х100х50мм IР55 серая" Кол-во: 62

"Позиция 96" "Розетка GLOSSA GSL 000148, IP44, заземление, шторки, крышка" Кол-во: 40

"Позиция 97" "Розетка РА16-234-б Хит штепсельная ОП 2М с заземляющими контактами, 250В,16А" Кол-во: 538

"Позиция 98" "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый Арт GALAD: 02491, 1И125ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В" Кол-во: 60

"Позиция 99" "Разъединитель высоковольтный Арт КЕАЗ: 219554, РЛНД1-10/400-УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Разъединитель высоковольтный Арт КЭАЗ: 145587, РВО-10/630-И2-У3" Кол-во: 13

"Позиция 101" "Выключатель автоматический модульный 141485 ВА47-29-1C6-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 115

"Позиция 102" "Выключатель автоматический Арт:104493, АЕ2056М-300-100А-10Iн-400AC-У3" Кол-во: 3

"Позиция 103" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ:107275, АП50Б-3МТ-25А-10Iн-400AC-У3" Кол-во: 15

"Позиция 104" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 107323, АП50Б-3МТ-63А-10Iн-400AC-2П-У3" Кол-во: 7

"Позиция 105" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141487, ВА47-29-1C10-УХЛ3" Кол-во: 83

"Позиция 106" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141493, ВА47-29-1C16-УХЛ3" Кол-во: 111

"Позиция 107" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141554, ВА47-29-1C20-УХЛ3" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141555, ВА47-29-1C25-УХЛ3" Кол-во: 91

"Позиция 109" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141556, ВА47-29-1C32-УХЛ3" Кол-во: 8

"Позиция 110" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141594, ВА47-29-2C16-УХЛ3" Кол-во: 111

"Позиция 111" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ:141597, ВА47-29-2C25-УХЛ3" Кол-во: 116

"Позиция 112" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141599, ВА47-29-2C32-УХЛ3" Кол-во: 15

"Позиция 113" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141613, ВА47-29-3C16-УХЛ3" Кол-во: 3

"Позиция 114" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141615, ВА47-29-3C25-УХЛ3" Кол-во: 30

"Позиция 115" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141616, ВА47-29-3C32-УХЛ3" Кол-во: 25

"Позиция 116" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141621, ВА47-29-3C63-УХЛ3" Кол-во: 15

"Позиция 117" "Выключатель автоматический Арт КЕАЗ: 141628, ВА47-29-4C63-УХЛ3" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Выключатель автоматический Арт КЭАЗ: 108459, ВА57-31-341210-100А-1200-690AC-НР230AC/220DC-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Предохранитель Арт КЭАЗ: 115308, ПКТ-101-10-10-12,5-У3" Кол-во: 31

"Позиция 120" "Предохранитель Арт КЭАЗ: 115309, ПКТ-101-10-10-31,5-У3" Кол-во: 20

"Позиция 121" "Ящик силовой Арт:220559, ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Ящик силовой Арт:220560, ЯБПВУ-250А-IP54-УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Устройство защитного отключения Арт КЭАЗ: 221905, ВД1-63-2240-АС-УХЛ4 (2P, 40, 30mA)" Кол-во: 5

"Позиция 124" "Контактор электромагнитный Арт:217183, ПМ12-040150-40А-110AC-УХЛ4-В" Кол-во: 5

"Позиция 125" "Контактор электромагнитный Арт:217223, ПМ12-100150-100А-110AC-УХЛ4-В" Кол-во: 3

"Позиция 126" "Контактор электромагнитный Арт:217238, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Контактор электромагнитный Арт:217240, ПМ12-250500-250А-220AC-УХЛ4-В" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Контактор Арт КЭАЗ: 110601, ПМЛ-3100-40А-380AC-УХЛ4-Б" Кол-во: 5

"Позиция 129" "Пускатель Арт КЭАЗ: 217282, ПМ12-063220-63А-110AC-(48-65А)-УХЛ3-В" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Пускатель Арт КЭАЗ: 110721, ПМЛ-3220-40А-220AC-(23-32А)-УХЛ3-Б" Кол-во: 8

"Позиция 131" "Корпус щита учета и распределения металлический Арт КЭАЗ: 243785, ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP54-УХЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Корпус щита учета и распределения металлический Арт КЭАЗ: 243785, ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP54-УХЛ2" Кол-во: 96

"Позиция 133" "Патрон карболитовый-подвесной Арт КЭАЗ: 149242, Е27-М10" Кол-во: 300

"Позиция 134" "Патрон керамический Арт КЭАЗ: 150924, Е14" Кол-во: 50

"Позиция 135" "Патрон керамический Арт КЭАЗ: 150925, Е40" Кол-во: 70

"Позиция 136" "Рейка DIN оцинкованная Арт КЭАЗ: 234389, (1000 мм)х1,0мм" Кол-во: 6

"Позиция 137" "Рейка DIN оцинкованная Арт КЭАЗ: 234387, (300 мм)х1,0мм" Кол-во: 20

"Позиция 138" "Розетка для монтажа на поверхность Арт КЭАЗ: 222754, 114-16А-6h-380AC-3P+PE-IP44" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Бокс пластиковый Арт КЭАЗ: 149405, ЩРН-П-8-IP40" Кол-во: 8

"Позиция 140" "Крышка лотка DKC 35522 S5 Combitech, ширина 100мм, длина 3000мм" Кол-во: 180

"Позиция 141" "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000010, FREGAT LED 110 (W) 4000K" Кол-во: 10

"Позиция 142" "Светильник светодиодный Арт:1166000020, OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K" Кол-во: 139

"Позиция 143" "Светильник светодиодный Арт: 1088000100, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K" Кол-во: 59

"Позиция 144" "Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный Арт: 1631000440, SLICK.PRS LED 30 EM 5000K, IP65" Кол-во: 21

"Позиция 145" "Светильник светодиодный Арт: 1088000040, ARCTIC.OPL ECO LED 600 5000K, IP65" Кол-во: 15

"Позиция 146" "Устройство зарядное автоматическое АЗУ-7,2 для аккумуляторных фонарей (ФАСК, ФОС, ФПС) с индикатором уровня заряда напряжением питания 220В 50Гц" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Фонарь ФОС 3-5/6" Кол-во: 9

"Позиция 148" "Заземление переносное ЗПЛ-10-3-3-25" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Комплект штанг для заземления ВЛ с поверхности земли КШЗ-04-10М" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Электрорадиатор масляный ЭРМПБ-1,0 Мощность -1 кВт, напряжение -220 В, количество секций -5" Кол-во: 6

"Позиция 151" "Электрорадиатор масляный ЭРМПБ-2,0 Мощность -2 кВт, напряжение -220 В, количество секций -9" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Трансформатор ОМП-10/10/0.23 1/1-0" Кол-во: 6

"Позиция 153" "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РС-10/12,7 УХЛ1 Класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение 12,7 кВ" Кол-во: 30

"Позиция 154" "Стартер Арт ОСРАМ СМОЛЕНСК: 4008321364920, ST 151 BASIC 4-22Вт 220-240В" Кол-во: 2303

"Позиция 155" "Стартер Арт ОСРАМ СМОЛЕНСК: 4008321364876, ST 111 BASIC 4-40 65Вт 220-240В" Кол-во: 1775

"Позиция 156" "Коробка соединительно-разветвительные взрывозащищенные КСРВ-4" Кол-во: 23

"Позиция 157" "Светильник НБО-2х1 (СУП, 12В, табло "Выход", настенный)" Кол-во: 25

"Позиция 158" "Светильник сведодиодный для внутренних помещений СПО-ЭКО 36/100 антивандальное исполнение" Кол-во: 15

"Позиция 159" "Фотодатчик сигнализирующий ФДС-03-220" Кол-во: 2

"Позиция 160" "КОЛПАЧОК К-5 для крепления штыревых изоляторов" Кол-во: 70

"Позиция 161" "Изолятор ШФ-20Г" Кол-во: 30

"Позиция 162" "Траверса ТМ-6" Кол-во: 5

"Позиция 163" "Проводник заземляющий П-750" Кол-во: 180

"Позиция 164" "Проводник заземляющий П-350" Кол-во: 160

"Позиция 165" "Проводник заземляющий П-1" Кол-во: 20

"Позиция 166" "ЛАМПА МО 36/60 (120) Е27" Кол-во: 80

"Позиция 167" "Лампа Б 220-230-75 Е27" Кол-во: 1325

"Позиция 168" "Лампа Б 220-230-40 Е27" Кол-во: 154

"Позиция 169" "Лампа Б 220-230-60 Е27" Кол-во: 2150

"Позиция 170" "Лампа Б 220-240-95/93 Е27" Кол-во: 2418

"Позиция 171" "ЛАМПА МО 36/40 (120) Е27" Кол-во: 220

"Позиция 172" "Лампа МО-12-60" Кол-во: 52

"Позиция 173" "Лампа ДШЗ Е27-15В" Кол-во: 100

"Позиция 174" "Лампа ДШК Е27-15В" Кол-во: 100

"Позиция 175" "Лампа ДШС Е27-15В" Кол-во: 100

"Позиция 176" "Лампа ЛБ-80" Кол-во: 50

"Позиция 177" "Лампа натриевая высокого давления ДНАТ-250 цоколь Е40" Кол-во: 310

"Позиция 178" "Лампа натриевая высокого даления ДНаТ-400ВТ Е40 натриевая" Кол-во: 300

"Позиция 179" "Лампа ДРЛ-125" Кол-во: 220

"Позиция 180" "Лампа ДРЛ-700" Кол-во: 40

"Позиция 181" "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000440, FREGAT LED 75 (W) 4000K" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Крышка с заземлением на лоток Арт ДКС: 35522, осн.100 L3000" Кол-во: 20

"Позиция 183" "Крышка с заземлением на лоток Арт ДКС: 35520, осн.50 L3000" Кол-во: 200

"Позиция 184" "Труба гофрированная Арт ДКС: PA601013F2 DN10мм, ПВ-2, Dвн 9,7 мм, Dнар 13,0 мм, полиамид 6, цвет чёрный" Кол-во: 500

"Позиция 185" "Труба гофрированная Арт ДКС: PA611721F2 DN17мм, ПВ-2, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой" Кол-во: 612

"Позиция 186" "Муфта труба-коробка Арт ДКС: PAM10M16N, DN 10 мм, М16х1,5, полиамид, цвет черный" Кол-во: 100

"Позиция 187" "Лоток неперфорированный Арт ДКС: 35022, 100х50 L3000" Кол-во: 200

"Позиция 188" "Лоток неперфорированный металлический штампованный Арт ДКС: 35020, 50х50 L3000" Кол-во: 200

"Позиция 189" "Муфта труба-коробка Арт ДКС: PAM17M20N, DN 17 мм, М20х1,5, полиамид, цвет черный" Кол-во: 100

"Позиция 190" "Лампа светодиодная iRLED A60 E27 12W-W 12Вт, цоколь E27 "стандарт", 1100лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип А60" Кол-во: 2625

"Позиция 191" "Лампа светодиодная iRLED A60 E27 10W-W 10Вт, цоколь E27 "стандарт", 860лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип А60, Аналог 75Вт ЛН" Кол-во: 1060

"Позиция 192" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-W 8Вт, цоколь E27 "стандарт", 610лм, 3000K, 220-240В, алюминий/стекло, тип А60" Кол-во: 50

"Позиция 193" "Лампа светодиодная iRLED A60-1 E27 6W-W 6Вт, цоколь E27 "стандарт", 500лм, 3000K, 200-265В, композит.корпус, тип А60, "ШАР", Аналог 60Вт ЛН" Кол-во: 536

"Позиция 194" "Лампа светодиодная iRLED-G45 E27 4W-W 4Вт, цоколь E27 "стандарт", 300лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип G45 "шар", Аналог 40Вт ЛН "ШАР"" Кол-во: 232

"Позиция 195" "Лампа светодиодная iRLED G45-FC E27 5W-W 5Вт, цоколь E27 "стандарт", 500лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип G45 "шар", Аналог 50Вт ЛН "ШАР"" Кол-во: 100

"Позиция 196" "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 5W-W 5Вт, цоколь E27 "стандарт", 500лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 60Вт ЛН "ГРУША"" Кол-во: 275

"Позиция 197" "Шкаф CE DKC R5CE0549 500х400х250мм IP65" Кол-во: 20

"Позиция 198" "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 7W-W 7Вт, цоколь E27 "стандарт", 700лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 75Вт ЛН "ГРУША"" Кол-во: 275

"Позиция 199" "Лампа светодиодная iRLED C37 E14 4W-W 4Вт, цоколь E14 "миньон", 300лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип С37 "свеча", Аналог 40Вт ЛН "СВЕЧА"" Кол-во: 50

"Позиция 200" "Лампа светодиодная iRLED C37 E14 6W-W 6Вт, цоколь E14 "миньон", 470лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип С37 "свеча", Аналог 60Вт ЛН "СВЕЧА"" Кол-во: 80

"Позиция 201" "Лампа светодиодная iRLED C35-FC E14 5W-W 5Вт, цоколь E14 "миньон", 500лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип С35 "свеча", Аналог 60Вт ЛН "СВЕЧА"" Кол-во: 37

"Позиция 202" "Лампа светодиодная iRLED P45 E14 7W-W-C 7Вт, цоколь E14 "миньон", 650лм, 3000K, 220-240В, композит.корпус, тип G45 "шар" прозрачн, Аналог 75Вт ЛН "ШАР"" Кол-во: 50

"Позиция 203" "Лампа светодиодная iRLED-P45 E14 4W-W 4Вт, цоколь E14, 300лм, 3000K, 220-240В, керамика/пластик, тип P45 "шар" миньон, Аналог 35Вт ЛН "ШАР"" Кол-во: 50

"Позиция 204" "Лампа светодиодная iRLED-R50 E14 6W-W 6Вт, цоколь E14 "миньон", 450лм, 3000K, 220-240В, керамика/стекло, тип R50, Аналог 50Вт ЛН "РЕФЛЕКТОР"" Кол-во: 230

"Позиция 205" "Лампа светодиодная iRLED-JCDR GU5.3 спот 5W-W JCDR GU5.3 cпот керамика/пластик 5Вт, 400лм,3000К,220-240В, Замена галогенных ламп 50Вт AC 220В" Кол-во: 82

"Позиция 206" "Лампа светодиодная iRLED-MR16 спот GU5.3 12V 4W-W MR16 GU5.3 cпот алюмин/стекло 4Вт, 300лм,3000K, DC 12В, Замена галогенных ламп 35Вт DC 12V" Кол-во: 50

"Позиция 207" "Лампа светодиодная iRLED-G9 3W-W 3Вт, цоколь G9, 200лм, 3000K, 220-240В, силикон/керамика, "КАПСЮЛЬ"" Кол-во: 275

"Позиция 208" "iRLED-G4 12V 2W-W 2Вт, цоколь G4, 170лм, 3000K, DC 12В, силикон, "КАПСЮЛЬ"" Кол-во: 50

"Позиция 209" "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 9W-W 9Вт, цоколь E27 "стандарт", 900лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 100Вт ЛН "ГРУША"" Кол-во: 1036

"Позиция 210" "Лампа FL 18W/635 (ЛБ-18) G13d УХЛ4.2 18Вт 220В" Кол-во: 6785

"Позиция 211" "Лампа FL 36W/765 G13 (ЛД-36)" Кол-во: 3470

"Позиция 212" "Светильник ВЗГ-200 М2, 1ExdIIBT3,Т4Gb, IP65" Кол-во: 44

"Позиция 213" "Светильник светодиодный Арт: 1134000050, CD LED 13 4000K IP65" Кол-во: 30

"Позиция 214" "Светильник светодиодный Арт:1138000020, OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K" Кол-во: 360

"Позиция 215" "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000070, MARK LED 40 W 4000K" Кол-во: 49

"Позиция 216" "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000050, MARK LED 60 W 4000K" Кол-во: 53

"Позиция 217" "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000060, MARK LED 100 W 4000K" Кол-во: 5

"Позиция 218" "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000260, FREGAT LED 55 (W) 4000K" Кол-во: 10

"Позиция 219" "Поставка Термометр конденсационный электроконтактный ТКП-100ЭК-М1-(0+100)-1,5-1,6-250-УХЛ4-IP40 ТУ 311-0225626.117-91" Кол-во: 15

"Позиция 220" "Поставка Преобразователь П122-5 45х4 хордовый" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Поставка Преобразователь П122-5 32х3 хордовый" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Поставка Преобразователь П122-5 25х3 хордовый" Кол-во: 3

"Позиция 223" "Поставка Преобразователь П122-5 21х3 хордовый" Кол-во: 3

"Позиция 224" "Поставка Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М(с первичной поверкой)" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Поставка Комплект мер твердости по Бринеллю МТБ-1 в наборе из трех мер твердости (100, 200, 400НВ) ГОСТ 8.062-85" Кол-во: 4

"Позиция 226" "Поставка Прибор приёмно-контрольный взрывозащищённый Корунд4СИ" Кол-во: 2

"Позиция 227" "Поставка Дальномер лазерный Leica Disto D210 783648" Кол-во: 10

"Позиция 228" "Поставка Устройство запально-защитное ЗСУ-ПИ-45-500 исп.02, длина погружной части 500 мм. ТУ 3113-005-87875767-2010" Кол-во: 13

"Позиция 229" "Поставка Пилотный запальник ЗСУ-ПИ-38-350 с ионизационным датчиком" Кол-во: 6

"Позиция 230" "Поставка Источник питания БП-4А (12В) 12 В стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс., регулировка вых. напряжения, 180х85х70 мм ТУ 6589-001-23085878-2010" Кол-во: 4

"Позиция 231" "Поставка Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 ТУ 4371-124-12215496-06" Кол-во: 53

"Позиция 232" "Поставка Извещатель ИП 212-45 пожарный дымовой оптико-электронный, задымленность в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м, инерционность не более 9 с, потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА, V от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой пит" Кол-во: 423

"Позиция 233" "Поставка Извещатель ИП 212-44 дымовой - пожарный, напряжение питания (от источника постоянного тока), В извещателя от 9 до 36 ТУ4371-001-44373676-99" Кол-во: 26

"Позиция 234" "Поставка Извещатель ИП101-1А-А1 тепловой максимальный, температура срабатывания: +54...+65С; время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3С/мин х:700 120 с; V питания шлейфа: 10...25 В; допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме" Кол-во: 70

"Позиция 235" "Поставка Извещатель ИП101-1А-А3 тепловой максимальный, температура срабатывания: +64...+76С; время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3С/мин х:770 190 с; V питания шлейфа: 10...25 В; допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме" Кол-во: 199

"Позиция 236" "Патрон керамический Арт КЭАЗ: 150922, Е27" Кол-во: 340

"Позиция 237" "Поставка Извещатель ИП 103-5/1-АЗ пожарный тепловой, нормально-замкнутые контакты, температура срабатывания 64С-76С ФИАК.425212.001 ТУ" Кол-во: 25

"Позиция 238" "Поставка Блок управления защиты и контроля САФАР-211-220-БЗК(П)-ЩД" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Поставка Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ" Кол-во: 4

"Позиция 240" "Поставка Фонарь тестовый взрывозащищенный ИОЛИТ ТЕСТ 0Ex ia IIC T4 ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, СПР.676211.001 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 241" "Поставка База для извещателя ИП212-58" Кол-во: 29

"Позиция 242" "Поставка Извещатель ИП 212-58 ECO 1003 с базой E1000R Дымовой, оптико-электронный двухпроводный. Ток потребления в дежурном режиме - не более 0,15мА ТУ 4371-003-52635653-2001" Кол-во: 33

"Позиция 243" "Поставка Извещатель пожарный ИПР-3СУ ЦФСК 425.232.001-01 ГОСТ 12.2.003.0" Кол-во: 10

"Позиция 244" "Поставка Извещатель пламени пожарный ИП-329/330-10-1 модель U7652CA2SM ТУ 4371-003-38970043-02" Кол-во: 25

"Позиция 245" "Поставка Извещатель пламени пожарный ИП-329/330-10-1 модель U7652CA2SM ТУ 4371-003-38970043-02" Кол-во: 4

"Позиция 246" "Поставка Сигнализатор горючих газов стационарный СГГ6М-П10С (ИБЯЛ.413531.008-05) УХЛ4 одноканальный, загазованность помещения СН4, ИБЯЛ.413531.008ТУ-2001" Кол-во: 4

"Позиция 247" "Поставка Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 для углекислого газа и метана, модернизир. с клапаном d=25мм ТУ 4215-008-51391678-03" Кол-во: 5

"Позиция 248" "Поставка Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1-1 диапазон измерения СО 0-125 мг/м3 порог 20 мг/м3 в комплекте датчик СН4 порог настраиваемый 10% НКПР ИБЯЛ.413411.056" Кол-во: 49

"Позиция 249" "Поставка Чувствительный элемент ИБЯЛ.305658.001 для сигнализатора СТМ-10" Кол-во: 5

"Позиция 250" "Поставка Чувствительный элемент ИБЯЛ.305649.024 для сигнализатора СТМ-30" Кол-во: 7

"Позиция 251" "Поставка Клапан электромагнитный КЭГ-9720 Ду20мм, Дпр G 1 3/4-В 40В." Кол-во: 15

"Позиция 252" "Поставка Клапан электромагнитный КЭГ-25" Кол-во: 3

"Позиция 253" "Поставка Зонд для измерения индекса ТНС к Метеоскоп-М" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Поставка Катушка Роговского для измерителя КОЭФФИЦИЕНТ -3.3 исп.№3 2000А диаметр охвата до 145мм" Кол-во: 3

"Позиция 255" "Поставка Клещи токовые для измерителя КОЭФФИЦИЕНТ -3.3 исп.№3 200А диаметр охвата до 29мм" Кол-во: 3

"Позиция 256" "Поставка Кабеля для измерителя КОЭФФИЦИЕНТ -3.3 исп.№3 с изоляцией из ПВХ с изолированными "крокодилами" 14шт. 5 метров." Кол-во: 1

"Позиция 257" "Поставка Мембрана РДНК-400" Кол-во: 472

"Позиция 258" "Поставка Мембрана регулятора давления РДУ 80-03" Кол-во: 5

"Позиция 259" "Поставка Мембрана РД-100/64" Кол-во: 5

"Позиция 260" "Поставка Комплект ЗИП к регулятору РДУ-80-02 ТУ 25-02.1089-76" Кол-во: 4

"Позиция 261" "Поставка Мембрана к РДУ 80-02 ТУ 25-02.1089-76" Кол-во: 8

"Позиция 262" "Поставка Мембрана регулятора давления РДУ-80-01 ТУ АЯД7.010.024" Кол-во: 23

"Позиция 263" "Поставка Комплект рем. исполнительного устр-ва РДУ, РДУ-Т Са 4.075.052 ду 50 ТУ 25-02.1089-76" Кол-во: 33

"Позиция 264" "Поставка Мембрана регулятора давления РДСК - 50 для отключающего устройства" Кол-во: 2

"Позиция 265" "Поставка Мембрана для регулятора РДП-50" Кол-во: 10

"Позиция 266" "Поставка Мембрана для регулятора РДНК-400М" Кол-во: 6

"Позиция 267" "Поставка Мембрана к РДУК-50 морозоустойчивые,эластичные" Кол-во: 10

"Позиция 268" "Поставка Мембрана к РДГБ-6 морозоустойчивые,эластичные" Кол-во: 15

"Позиция 269" "Поставка Мембрана РДБК-100 морозоустойчивая, эластичная" Кол-во: 27

"Позиция 270" "Поставка Мембрана РДБК-50 морозоустойчивая, эластичная" Кол-во: 101

"Позиция 271" "Поставка Мембрана РДСК-50 морозоустойчивая, эластичная" Кол-во: 27

"Позиция 272" "Поставка Мембрана РДГ-80н морозоустойчивая, эластичная" Кол-во: 58

"Позиция 273" "Поставка Мембрана РДГК-10" Кол-во: 15

"Позиция 274" "Поставка Мембрана РДГ-50н морозоустойчивая, эластичная" Кол-во: 317

"Позиция 275" "Поставка Клапан АСА2.505.016 применение в ЭПУУ-4" Кол-во: 11

"Позиция 276" "Поставка Прибор контроля–конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ СПДП.421235.001 ПС" Кол-во: 2

"Позиция 277" "Поставка Адгезиметр электронный АМЦ2-50 ГАВЛ.431262.001ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 278" "Поставка Штанга телескопическая к Метеоскоп-М" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Поставка Клапан электромагнитный КЭГ-15" Кол-во: 4

"Позиция 280" "Поставка Манометр МТП 1М 25МПа" Кол-во: 60

"Позиция 281" "Поставка Контактная группа манометра ДМ2005Cr VI группа нижний контакт на размыкание, верхний контакт неа размыкание с магнитным подтягивателем МП" Кол-во: 30

"Позиция 282" "Поставка Контактная группа манометра ДМ2005Cr-V-М.П. V группа нижний контакт на замыкание, верхний на замыкание с магнитным подтягивателем МП" Кол-во: 40

"Позиция 283" "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 ТМ 521Р.00(0..1МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)" Кол-во: 5

"Позиция 284" "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 ТМ 521Р.00(0..0,1МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)" Кол-во: 100

"Позиция 285" "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 ТМ 521Р.00(0..0,6МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)" Кол-во: 30

"Позиция 286" "Поставка Манометр коррозионностойкий виброустойчивый ТМ 521Р.00 (0..6МПа) 20х1,5.1,5 IP54 (Индивидуальный № прибора + паспорт)" Кол-во: 60

"Позиция 287" "Поставка Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-10МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 5

"Позиция 288" "Поставка Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-1,6МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 6

"Позиция 289" "Поставка Манометр сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ех-У3-1МПа-1,5-V-IP54-МП-ФРШ- ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 32

"Позиция 290" "Поставка Манометр техническ. МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 25

"Позиция 291" "Поставка Манометр МП4-УУ2 технический показывающий (1,6 МПа) 1,5-IP 40-РШ-М 20х1,5 ГОСТ 2405-88 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 25

"Позиция 292" "Поставка Манометр технический коррозионностойкий КМ-22-Р-6кПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-002-4719015564-2008" Кол-во: 35

"Позиция 293" "Поставка Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-4МПа-М12х1,5-2,5-IP40-ацетилен ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 47

"Позиция 294" "Поставка Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-10МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 176

"Позиция 295" "Шкаф CE DKC R5CE0869 800х600х250мм IP65" Кол-во: 5

"Позиция 296" "Поставка Манометр техничес.ТМ-210-Р-0-0-1,6MPa-М12х1,5-2,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 88

"Позиция 297" "Поставка Манометр технический ТМ-210-Р-0-0-0,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-пропан ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 62

"Позиция 298" "Поставка Манометр ТМ110 Р.00 (0-2,5 МПа) сварочный М12х1,5 2,5 О2 диаметр корпуса 40мм, радиальное расположение штуцера, диапазон 0-2,5 МПа, резьба присоединения М12х1,5, класс точности 2,5 кислород, с защитным кожухом ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 126

"Позиция 299" "Поставка Манометр ТМ110 Р.00 (0-25 МПа) сварочный М12х1,5 2,5 О2 диаметр корпуса 40мм, радиальное расположение штуцера, диапазон 0-25 МПа, резьба присоединения М12х1,5, класс точности 2,5 кислород, с защитным кожухом ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 92

"Позиция 300" "Поставка Манометр ТМ520 Т.00 (0-10МПа) коррозионный виброустойчивый G1/2 1,5 диаметр корпуса 100мм, осевое расположение штуцера, диапазон 0-10,0 резьба присоединения G1/2 класс точности 1,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 301" "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-0,1МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 302" "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-2,5МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 5

"Позиция 303" "Поставка Манометр технический ТМ-510-Т-0-0-1,6MPa-М20х1,5-1,5-IP40-УХЛ3.1 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 304" "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-10МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 305" "Поставка Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-1МПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 160

"Позиция 306" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-600кПа-1-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 50

"Позиция 307" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-40МПа-1-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 3

"Позиция 308" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-400кПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 25

"Позиция 309" "Поставка Напоромер НМП-100-М1-4kPa-1,5-У3-IP53-Астр" Кол-во: 15

"Позиция 310" "Поставка Сигнализатор загазованности СТМ 30-03" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Поставка Газоанализатор АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10" Кол-во: 11

"Позиция 312" "Поставка Газоанализатор ПГА-200 модель 1 ГОСТ 51330.10-99, оптический датчик ДГО на СН4" Кол-во: 3

"Позиция 313" "Поставка Газоанализатор РОДОС-05 ЛПНК.413216.002 ТУ" Кол-во: 112

"Позиция 314" "Поставка Блок сигнализации и управления БСУ" Кол-во: 5

"Позиция 315" "Поставка Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В" Кол-во: 7

"Позиция 316" "Поставка Сигнализатор загазованности сз-1-2г" Кол-во: 6

"Позиция 317" "Поставка Клапан КЭГ-9720 ДУ 25 ИБЯЛ 685.181.001-10," Кол-во: 37

"Позиция 318" "Поставка Сигнализатор переносной суммы горючих газов и паров со встоенным датчиком СГГ-20 Микро рабочая температура -40-(+50)С,диапазон измерений 0-50%НКПР,взрывозащищённый с зарядным устройством" Кол-во: 2

"Позиция 319" "Поставка Устройство защиты оборудования Megatrans-3L(4W) в проводных линиях связи на 1 пару, MGS-DSL-Protect ТУ 6665-008-69643912-2011" Кол-во: 110

"Позиция 320" "Поставка Нивелир оптический УОМЗ 4Н-3КЛ" Кол-во: 2

"Позиция 321" "Поставка Гребенка ГШ-4-М20?1,5 для штуцерного подключения 4-х датчиков с наружной резьбой М20/1,5" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Поставка Гребенка ГФ-4-К1/4 для фланцевого подключения 4-х датчиков с внутренней резьбой К”" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Поставка Вибропреобразователь МВ-43-5Г/15,0 установочный резонанс (fрез) не менее 30кГц ТУ ЖЯИУ.433642.001" Кол-во: 5

"Позиция 324" "Поставка Преобразователь измерительный электрохимический ИКДУ1,0-ПК-0 для измерения СО2" Кол-во: 1

"Позиция 325" "Поставка Преобразователь измерительный электрохимический ГР1,0-М для измерения горючих газов" Кол-во: 1

"Позиция 326" "Поставка Преобразователь измерительный электрохимический КС1,0-МК для измерениякислорода О2" Кол-во: 3

"Позиция 327" "Поставка Секундомер механический противоударный СОС пр-2б-2-010" Кол-во: 15

"Позиция 328" "Поставка Измеритель потенциалов цифровой Орион ИП-01 ГОСТ Р 51317.6.1, ТУ 3435-003-51996521-2002" Кол-во: 7

"Позиция 329" "Поставка Толщиномер ультразвуковой А1207 диапазон контролируемых толщин 0,8-35мм 143х26х18мм стандартной комплектации" Кол-во: 8

"Позиция 330" "Поставка Измеритель напряженности магнитного поля ИМАГ-400 Ц ТУ 4222-001-20872624-2003г." Кол-во: 2

"Позиция 331" "Поставка Термопреобразователь сопротивления Прома-ТС-101-Г -(-50...+200)С гильза D=8,металлический круглый корпус" Кол-во: 2

"Позиция 332" "Поставка Преобразователь температуры измерительный многофункциональный Прома-ИТМ для непрерывного преобразования сигнала от первичного внешнего преобразователя температуры в унифицированный токовый сигнал 4-20мА, отображения текущего значения измеряе" Кол-во: 7

"Позиция 333" "Протектор ПМ-20У" Кол-во: 42

"Позиция 334" "Протектор ПМ-10У" Кол-во: 48

"Позиция 335" "Выпрямитель автоматический В-ОПЕ-М3-С1-63-48-У1-В для катодной защиты, с встроенным однотарифным счетчиком электроэнергии, вход 220В 50Гц, выходная мощность 3кВт, выходное напряжение 48/96В, выходной ток 63/31,5А" Кол-во: 4

"Позиция 336" "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-3 кВт 3 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 337" "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-2 кВт 2 кВт" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-1 кВт 1 кВт" Кол-во: 9

"Позиция 339" "Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС-Э.ПВЕК размеры 110*300 мм, длина кабеля 5 м" Кол-во: 201

"Позиция 340" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.12-4. БЗС.10-2 с блоком совместной защиты БЗС, цвет сигнального колпака желтый" Кол-во: 4

"Позиция 341" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.0-6 измерительных контактов - 0, силовых контактов - 6" Кол-во: 6

"Позиция 342" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.6-0" Кол-во: 28

"Позиция 343" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.6-4" Кол-во: 12

"Позиция 344" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.1.6-4 измерительных контактов - 6, силовых контактов - 4" Кол-во: 22

"Позиция 345" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.1.6-0 измерительных контактов - 6, силовых контактов - 0" Кол-во: 10

"Позиция 346" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.1.6-4" Кол-во: 63

"Позиция 347" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.1.6-0 цвет сигнального колпака желтый, измерительных клемм 6, силовых клемм 0" Кол-во: 60

"Позиция 348" "Заземлитель комплектный анодный АЗК.ПВЕК.160.П.20Г-2-200.КЗ с кабелем присоединения длиной 2 м сечением медных жил 10мм2, с магистральным кабелем длиной 200м, с монтажным комплектом кабельных соединений. В комплекте 20шт." Кол-во: 6

"Позиция 349" "Заземлитель комплектный анодный АЗК.ПВЕК.160.П.1Г-2 с кабелем присоединения длиной 2 м сечением медных жил 10мм2" Кол-во: 1699

"Позиция 350" "Станция автоматической усиленной дренажной защиты САУД-300 300А" Кол-во: 1

"Позиция 351" "Станция автоматической усиленной дренажной защиты САУД-500 500А" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Станция катодная КСЭР-02Т-3,0" Кол-во: 11

"Позиция 353" "Катодная станция КСЭР-02Т-2,0 Автоматическая, с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с телеметрическим выходом без гальванической развязки, в прямоугольном корпусе" Кол-во: 8

"Позиция 354" "Катодная станция КСЭР-02Т-1,6 Автоматическая с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с телеметрическим выходом без гальванической развязки в прямоугольном корпусе" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Станция катодная КСЭР-02Т-1,2" Кол-во: 12

"Позиция 356" "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-3,0 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 3кВт" Кол-во: 7

"Позиция 357" "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-1,6 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 1.6кВт" Кол-во: 3

"Позиция 358" "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-1,2 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 1.2кВт" Кол-во: 10

"Позиция 359" "Катодная станция автоматическая КСЭР-02ТС-0,6 с электросчетчиком, счетчиком наработки времени, с коэффициэгтом пульсации не более3% с возможностью замера разностного потенциала с блоком сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS мощность 0.6кВт" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Станция катодная автоматическая КСЭР-02ТС-1,6-2G с электросчетчиком, счётчиком наработки времени, с коэффициентом пульсации не более 3%, с возможностью замера разностного потенциала, с 2-мя блоками сотовой GSM-телеметрии БТ-GSM-V5-GPRS" Кол-во: 3

"Позиция 361" "Светильник светодиодный L-industry 115 117 Вт, УХЛ1, IP 66" Кол-во: 8

"Позиция 362" "Светильник светодиодный L-industry 48Т, 55 Вт IP 66" Кол-во: 93

"Позиция 363" "Светильник светодиодный L-industry 48Т, 55 Вт IP 66" Кол-во: 6

"Позиция 364" "Светильник светодиодный Sveteco 8" Кол-во: 5

"Позиция 365" "Светильник светодиодный L-school 32" Кол-во: 7

"Позиция 366" "Светильник светодиодный Арт:1138000020, OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K" Кол-во: 877

"Позиция 367" "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000080, MARK LED 80 W 4000K" Кол-во: 8

"Позиция 368" "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000440, FREGAT LED 75 (W) 4000K" Кол-во: 3

"Позиция 369" "Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный Арт: 1631000440, SLICK.PRS LED 30 EM 5000K, IP65" Кол-во: 6

"Позиция 370" "Электрод сравнения медносульфатный ЭСМС-Э.ПВЕК размеры 110*300 мм, длина кабеля 5 м" Кол-во: 3

"Позиция 371" "Светильник светодиодный Арт:1138000020, OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K" Кол-во: 30

"Позиция 372" "Светильник В3Г 200" Кол-во: 32

"Позиция 373" "Лампа светодиодная iRLED A60-FC E27 9W-W 9Вт, цоколь E27 "стандарт", 900лм, 2700K, 220-240В, прозрач.стекло, тип А60, Аналог 100Вт ЛН "ГРУША"" Кол-во: 30

"Позиция 374" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 1(инд.)(50)/ВРУ-0,4 Опросный лист №1 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 2

"Позиция 375" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 1(инд.)(30)/ЩУ-1,2 Опросный лист №2 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 376" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 1(инд.)(60)/ЩС Опросный лист №3 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 377" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-2 Опросный лист №5 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 378" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-3 Опросный лист №6 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 379" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-306/РЩ-4 Опросный лист №7 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-5 Опросный лист №8 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 381" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/ЩО-1 Опросный лист №10 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3В-304/ЩО-2 Опросный лист №11 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Пускатель взрывозащищенный ПВ-63-КТ-(37-50)У2 63А 380В с контактором и реле тепловым, 1ExdilCT4, защита IP54" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Комплект силовой стойки "МАХАОН-С150" из состава "КЗР-125 САО-600V" RAL 5015 ДАБР.305611.003" Кол-во: 1029

"Позиция 385" "Комплект кронштейнов для крепления к заграждению типа "Махаон" RAL 5015 ДАБР.305622.003-10" Кол-во: 54

"Позиция 386" "Ворота распашные двустворчатые "МАХАОН-С150-МЗУ" RAL 5015 ДАБР.425711.058-04, Ш. 4 м., В. 2,15м.,.Темп. о.с. от -45С до +65С., опора ворот - 2 шт., створка ворот - 2 шт., кроншт. для устан. АКЛ - 1компл., элементы крепления - 1 компл., кронштейны для" Кол-во: 1

"Позиция 387" "Калитка "МАХАОН-С150" RAL 5015 ДАБР.425711.045-13, В. 1,92м., Ш. 1,01м., открытие вправо смотреть с охр. зоны, наружу и вовнутрь. Темп. о.с. от -45С до +65С., стойка калитки-2шт., створка калитки -1шт.,элементы крепления - 1 компл., панель сварная "М" Кол-во: 28

"Позиция 388" "Калитка "МАХАОН-С150" RAL 5015 ДАБР.425711.045-20, В. 1,92м., Ш. 1,01м., открытие влево смотреть с охр. зоны, наружу и вовнутрь. Темп. о.с. от -45С до +65С., стойка калитки-2шт., створка калитки -1шт.,элементы крепления - 1 компл., панель сварная "МА" Кол-во: 79

"Позиция 389" "Поставка Датчик избыточного давления ПРОМА-ИДМ-4Х-ДИВ-0,125 "для непрерывного преобразование измеряемого параметра в унифицированный сигнал постоянного тока (4-20мА) для систем управления индикация измеряемого значения на 4-х знаковом индикаторе ТУ 4" Кол-во: 4

"Позиция 390" "Поставка Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-03 ИБЯЛ.413216.044 ТУ" Кол-во: 15

"Позиция 391" "Поставка Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 измерение давления 80-106кПа предел допускаемой погрешности основной 0,2/дополнительной 0,5кПа цена деления 1кПа рабочее положение-горизонтальное, шкалой вверх ТУ 25-11.1513-79" Кол-во: 6

"Позиция 392" "Поставка Барометр-анероид контрольный М-67 измерение давления 610-790мм.рт.ст. предел допускаемой погрешности +0,8мм.рт.ст. рабочее положение-горизонтальное ТУ 25-04-1797-75" Кол-во: 2

"Позиция 393" "Поставка Датчик температуры накладной ИПТН с диапазоном измерения от 0 до 150 С и выходным сигналом 4..20мА ТУ 4252-0100-18143958-2004" Кол-во: 3

"Позиция 394" "Поставка прибор контрольный С-2000-4 Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д., вход Touch Memory до 2048 ключей, внутренний буфер – 255 событий, интерф" Кол-во: 13

"Позиция 395" "Поставка прибор управления С-2000АСПТ порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление." Кол-во: 4

"Позиция 396" "Поставка блок расширения шлейфов сигнализации БРШС-Ех исп.1" Кол-во: 1

"Позиция 397" "Поставка извещатель охранный ИО 415-1 Астра-8" Кол-во: 16

"Позиция 398" "Поставка извещатель охранный объемный совмещенный и комбинированный (инфракрасный и акустический) ИО-415-2 Астра-621" Кол-во: 39

"Позиция 399" "Поставка извещатель ИД-12Е" Кол-во: 11

"Позиция 400" "Поставка пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М" Кол-во: 4

"Позиция 401" "Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12К" Кол-во: 82

"Позиция 402" "Поставка источник питания БП-4А (12В) 12 В стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс., регулировка вых. напряжения, 180х85х70 мм" Кол-во: 2

"Позиция 403" "Поставка извещатель охранный радиоволновый однопозиционный Анчар-40-01" Кол-во: 2

"Позиция 404" "Поставка переходник питания ПП-1" Кол-во: 5

"Позиция 405" "Поставка извещатель пожарный ручной тепловой взрывозащищенный ИП-535 Гарант" Кол-во: 16

"Позиция 406" "Поставка извещатель охранный ИО 102-26/В "Аякс" исп. 20 точечный магнитоконтактный взрывозащищенный" Кол-во: 111

"Позиция 407" "Извещатель охранный ИО 102-26/В исп.240 "Нержавейка", извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный (исп 240 точечный магнитоконтактный взрывозащищенный)" Кол-во: 8

"Позиция 408" "Извещатель охранный оптико-электронный (инфракрасный) пассивный ИД-50" Кол-во: 11

"Позиция 409" "Поставка извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 Эстет-Сейф уличного исполнения IP66, с длиной вывода 0,5 м" Кол-во: 81

"Позиция 410" "Поставка извещатель охранный объемный совмещенный и комбинированный (инфракрасный и акустический) ИО-415-1 Астра-8" Кол-во: 108

"Позиция 411" "Поставка датчик положения магнитогерконовый ДПМ-2 исполнение 104" Кол-во: 20

"Позиция 412" "Поставка Блок бесперебойного питания линейный Волна ББП-3/20 с возможностью подключения внешней АКБ на 65 Ач." Кол-во: 6

"Позиция 413" "Поставка Клавиатура С2000-К" Кол-во: 2

"Позиция 414" "Поставка радиоповторитель интерфейсов С 2000-РПИ" Кол-во: 4

"Позиция 415" "Поставка источник питания внешний ВИП-1013-Ex" Кол-во: 5

"Позиция 416" "Поставка блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01" Кол-во: 1

"Позиция 417" "Поставка преобразователь интерфейсов USB/RS-485 USB-RS485" Кол-во: 2

"Позиция 418" "Кпоставка контроллер доступа С2000-2" Кол-во: 26

"Позиция 419" "Поставка прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М" Кол-во: 11

"Позиция 420" "Поставка прибор приёмно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD" Кол-во: 19

"Позиция 421" "Поставка оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ-220" Кол-во: 25

"Позиция 422" "Поставка преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой RS-232 питание от USB порта компьютера" Кол-во: 2

"Позиция 423" "Поставка резервный источник питания РИП-12 12В-3-А-17 (исп.01) Iн=3А Uвых=12В габариты 340Х270Х95" Кол-во: 51

"Позиция 424" "Поставка ключ электронный Touch Memory (iButton) Сертификат соответствия" Кол-во: 20

"Позиция 425" "Поставка считыватель-2 накладной для ключей Touch memory с индикатором никелированный" Кол-во: 5

"Позиция 426" "Поставка источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4)" Кол-во: 32

"Позиция 427" "Поставка муфта соединительная Гроза-К IP68 для электрического соединения отдельных отрезков датчиков "ГРОЗА - К" (трибокабеля), а так же соединения его с РК-50, комплект" Кол-во: 6

"Позиция 428" "Поставка кабель Гроза-К чувствительный элемент для извещателей" Кол-во: 1000

"Позиция 429" "Поставка монитор видеодомофона VIZIT-M440C Цветной, два видеоканала, один аудио канал, 3,5" TFT LCD дисплей, внешний источник питания." Кол-во: 3

"Позиция 430" "Поставка видеорегистратор LTV-GICDM1-E9233L-V3-10.5 16-канальный TVI/AHD/CVBS/IP разрешение и скорость записи: 720p: 400 к/c, 1080p: 200 к/c, 4-е входа аудио, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 6Тб, 16/4 тревожных вх/вых, 2xUSB" Кол-во: 5

"Позиция 431" "Поставка камера LTV-GTCDM2-7210L-V2.8-12 Купольная внутреняя TVI, 1080p, f=2.8-12мм, моторизированный объектив, BLC,HLC, D-WDR, цвет 0,01 Лк при F 1,2, OSD меню через LTV-TVR, ИК-подсветка до 30м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), 5 Вт, -20... +45" Кол-во: 6

"Позиция 432" "Поставка оповещатель комбинированный Маяк-12КП" Кол-во: 62

"Позиция 433" "Поставка камера LTV-GTCDM1-M700-F2 Мультигибридная 1 мп,TVI/AHD/CVI/CVBS, f=3,6мм 12В, -40 °C to 60 °C, ? 98 mm ? 65.4 mm, 240 g" Кол-во: 37

"Позиция 434" "Поставка камера LTV-GTCDM2-M600-V1 Мультигибридная 2 мп TVI/AHD/CVI/CVBS, f=2,8-12мм 12В, IP66, -40 +60. 92mm?84.8mm?269.6mm. 900g" Кол-во: 37

"Позиция 435" "Поставка замок электромеханический накладной электромеханический с контроллером ТМ на 700 пользователей, без цилиндра снаружи, без внутреннеручки, питание =12В/0,8А полис 11ТМ-04 110х92х30мм" Кол-во: 15

"Позиция 436" "Поставка замок накладной электромеханический с открыванием ключом универсальный напряжением питания 12В с выходом ригеля 16мм 110х92х30мм стальной Полис 12М" Кол-во: 1

"Позиция 437" "Поставка блок релейных выходов Ладога БРВ-А исп. 2" Кол-во: 1

"Позиция 438" "Поставка блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ" Кол-во: 8

"Позиция 439" "Радиостанция "Нейва-РД" 1Р32-С ПЮЯИ.464411.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 440" "Цифровая система передачи Megatrans-3L на на КЛС Альметьевск - Каргали КП №0404-1А от 04.04.17 в составе по Опросному листу № ГТК-ОНМ-ПОС-02-2018" Кол-во: 1

"Позиция 441" "Цифровая система передачи Megatrans-3L на участок НУП4/6-УС Уруссу-НУП1/6 КЛС Челябинск-Петровск КП № 0504-1 от 05.04.17 в составе по Опросному листу № ГТК-ОНМ-ПОС-01-2018" Кол-во: 1

"Позиция 442" "Измеритель диагностический универсальный "Диакор" согласно ОЛ -ИТЦ-26ОЛ-94" Кол-во: 1

"Позиция 443" "Лампа ДРЛ-250" Кол-во: 2074

"Позиция 444" "Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20У устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока" Кол-во: 5

"Позиция 445" "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20У устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока" Кол-во: 35

"Позиция 446" "Анодное заземление глубинное из 1-го блока уст. в скважине глубиной до 25м "Менделеевец"-МГ (1х1МГ-25-ТМ) в к-те с наконечниками ТМ и терм./усаж. трубками" Кол-во: 28

"Позиция 447" "Светильник уличный светодиодный Арт:1426000010, FREGAT LED 110 (W) 4000K" Кол-во: 39

"Позиция 448" "ЩИТ ОЩВ 6 навесной белый" Кол-во: 23

"Позиция 449" "Поставка Мембрана РДНК-1000" Кол-во: 9

"Позиция 450" "Поставка Зип к регулятору РДУ-80-01" Кол-во: 6

"Позиция 451" "Элемент питания Космос CR 2032 5*BL" Кол-во: 84

"Позиция 452" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.2.2.12-4.БСЗ.10-1 с блоком совместной защиты БСЗ" Кол-во: 2

"Позиция 453" "Бокс КМПн 1\4 -ИЭК (125*79*58) артикул МКР 31-N-02-30-135" Кол-во: 80

"Позиция 454" "Колпачок К-6 для ШФ-10Г" Кол-во: 50

"Позиция 455" "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф114" Кол-во: 1

"Позиция 456" "Поставка Мембрана для регулятора РДГК-10" Кол-во: 12

"Позиция 457" "Муфта полиэтиленовая прямая для кабелей на 10-20 пар МПП 0,1/0,3 с соединителями UY-2 Кат. ССД: 120312-00001" Кол-во: 105

"Позиция 458" "Устройство вводно-распределительное ВРУ 8-3Н-304/РЩ-2 Опросный лист №5 ГТК-УЭЗиС-9944 от 21.03.2017" Кол-во: 2

"Позиция 459" "Катушка электрического сопротивления измерительная Р331 100 Ом" Кол-во: 1

"Позиция 460" "Светильник уличный светодиодный Арт:1314000080, MARK LED 80 W 4000K" Кол-во: 2

"Позиция 461" "Поставка Термометр биметаллический БТ 32.211 (-30…+70 0С) 20х1,5.64.2,5" Кол-во: 50

"Позиция 462" "Поставка Термометр биметаллический БТ 32.211 (0…+120 0С) 20х1,5.64.2,5" Кол-во: 9

"Позиция 463" "Поставка Термометр биметаллический БТ 32.211 (0…+120 0С) 20х1,5.100.2,5" Кол-во: 5

"Позиция 464" "Поставка Термоманометр 31Р.1(0-120С)(0-0,4МPa)G1/2.2,5 диам.корп.80мм,температура:0-120С,давление :0-0,4МPa,G1/2(снизу),корпус-сталь,механизм-латунь,кл.точн.2,5" Кол-во: 4

"Позиция 465" "Поставка Термометр контактный показывающий с выносным термопреобразователем сопротивления ТКП-100 /М1/-50…+200/1,0/0…+100/ТС-1088/1/М/220/УХЛ3.1/360П/ГП ТУ ТС-1088/1/Pt100/-50…+200/60/10/4,0/КММФЭ/В/№2/ГП ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 466" "Поставка Термометр контактный показывающий с выносным термопреобразователем сопротивления ТКП-100 ТКП-100/М1/-50…+200/1,0/-25…+75/ТС-1088/1/М/220/УХЛ3.1/360П/ГП ТУ ТС-1088/1/Pt100/-50…+200/100/10/4,0/КММСЭ/В/№2/ГП ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 467" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+120)-1-80-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 201

"Позиция 468" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-1Р-(0+100)-1,5-100-6-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 8

"Позиция 469" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-1-(-50+50)-1,5-100-6-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 17

"Позиция 470" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+100)-1-80-10-М18х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 42

"Позиция 471" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+150)-1-160-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 34

"Позиция 472" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-30+60)-1-100-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 10

"Позиция 473" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+50)-1-160-10-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 10

"Позиция 474" "Поставка Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+50)-1-80-10-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 33

"Позиция 475" "Поставка Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40 C" Кол-во: 2

"Позиция 476" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5.0-65-8 ПВ273 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 477" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-65-8 ПВ219 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 478" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-65-8-М ПВ159 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 479" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-70-8-М ПВ159 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 480" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-65-8-М ПВ108 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 481" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-70-8-М ПВ89 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 482" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-5,0-70-8-М ПВ57 притертый" Кол-во: 1

"Позиция 483" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-2,5-70-14" Кол-во: 5

"Позиция 484" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-2,5-50-14" Кол-во: 5

"Позиция 485" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П-121-2,5-65-14" Кол-во: 5

"Позиция 486" "Поставка Счетчик электрический Меркурий 230АРТ-03-5А, 3ф, к/т 1, активной и реактивной мощности ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р52322-2005, ГОСТ Р52323-2005, ГОСТ Р52425-2005" Кол-во: 3

"Позиция 487" "Поставка Счетчик электрический Меркурий 202.5 активной энергии прямого включения с шунтом 230В, 1ф, 5(60)А, О/т, к/т 1,0 ГОСТ 30207-94, ТУ АВЛГ411152.016ТУ" Кол-во: 40

"Позиция 488" "Поставка Термометр конденсационный сигнализирующий взрывозащищенный ТКП-16СгВЗТ4-(0+100)-1,5-10-160-У3-IP40 ТУ 25-0210.028-86" Кол-во: 3

"Позиция 489" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-600кПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 145

"Позиция 490" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-6МПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 20

"Позиция 491" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-1,6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 5

"Позиция 492" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-100кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 13

"Позиция 493" "Поставка Манометр технический МП3-У-У2-1МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 65

"Позиция 494" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-400кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 4

"Позиция 495" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 17

"Позиция 496" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-4МПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 30

"Позиция 497" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-40МПа-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 31

"Позиция 498" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-25МПа-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 1

"Позиция 499" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,5-IP40-ФОШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 7

"Позиция 500" "Лампа ДРЛ-400" Кол-во: 515

"Позиция 501" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 2

"Позиция 502" "Поставка Манометр технический ДМГ-60-6кПа-1,5-У3 ТУ 4212-118-00227471-2005" Кол-во: 110

"Позиция 503" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-2,5МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 504" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-1,6МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 7

"Позиция 505" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-1МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 4

"Позиция 506" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-0,4МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 507" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-1227-250-0,1МПа-0,25-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 508" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-1226-250-10МПа-0,15-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 509" "Поставка Манометр образцовый деформационный МО-1227-250-1МПа-0,15-УХЛ4.2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 510" "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-0,6МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 42

"Позиция 511" "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-1МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 30

"Позиция 512" "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-1,6МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 513" "Поставка Манометр технический МП4-У-У2-600кПа-1,5-IP40-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 5

"Позиция 514" "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-16МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 2

"Позиция 515" "Поставка Мановакуумметр двухтрубный стеклянный с диапазоном измерений 0-6000Па ценой деления шкалы 10Па пределом допускаемой погрешности +/-40Па для газовых систем МВ-6000" Кол-во: 154

"Позиция 516" "Поставка Пирометр Кельвин Компакт 1000 ТУ 4211-001-40240197-2013" Кол-во: 13

"Позиция 517" "Поставка Счетчик электрический однофазный Меркурий 201.5 АПВГ.411152.023 ТУ" Кол-во: 103

"Позиция 518" "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-600 кПа ТУ 4212-003-87875767-2010" Кол-во: 9

"Позиция 519" "Поставка Датчик давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-1600 кПа ТУ 4212-003-87875767-2010" Кол-во: 9

"Позиция 520" "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-400 кПа" Кол-во: 9

"Позиция 521" "Поставка Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-10 кПа" Кол-во: 9

"Позиция 522" "Поставка Датчик перепада давления Метран-150 Метран -150CD4(0-630кПА) 2211L3AM5EMS5K12" Кол-во: 4

"Позиция 523" "Поставка Датчик избыточного давления Метран-150TG4-2G-2-1-A-M5-EM-S5-B1-K12 0-10МПа выходной сигнал 4-20мА" Кол-во: 16

"Позиция 524" "Поставка Датчик Метран-150CD2G-2-1-A-M5-EM-S5-B1-K12 0-10МПа выходной сигнал 4-20мА ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 5

"Позиция 525" "Поставка Манометр виброустойчивый коррозионностойкий ТМ-521-Р-2-0-10МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 526" "Поставка Гильза защитная ГЗ-015/01/М27х2/М20х1,5/Н10/10/16мм/80мм/6,3МПа" Кол-во: 40

"Позиция 527" "Поставка Гильза защитная ГЗ-015/01/М27х2/М20х1,5/Н10/10/16мм/100мм/6,3МПа" Кол-во: 20

"Позиция 528" "Поставка Гильза защитная ГЗ-015/01/М27х2/М20х1,5/Н10/10/16мм/120мм/6,3МПа" Кол-во: 20

"Позиция 529" "Поставка Датчик уровня емкостной ДУЕ-1В-211-ТНТ-31-2,5-1,0" Кол-во: 2

"Позиция 530" "Поставка Контроллер SMH2010 -2112-01-3" Кол-во: 1

"Позиция 531" "Поставка Датчик давления "Элемер-100"-ДИ-1131-11-МП3 t10-0,25-40кPa-25-42-КБ17-ТМ20-М20" Кол-во: 1

"Позиция 532" "Поставка Образец контрольный магнитного поля КОМП-2 для ИМАГ-400Ц" Кол-во: 2

"Позиция 533" "Поставка Счетчик газа ВК G6T" Кол-во: 8

"Позиция 534" "Поставка Счетчик газа диафрагменный ВК-G10Т, Ру=50КПа, температурный корректор, расход 0,1-16,0м3/ч присоед.муфта G32" Кол-во: 10

"Позиция 535" "Поставка Счетчик воды холодной крыльчатый ВСХ-15 Ду15 с присоединителями" Кол-во: 16

"Позиция 536" "Поставка Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-3000-1420-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011" Кол-во: 3

"Позиция 537" "Поставка Измеритель сопротивления ИС-10 (в полной комплектации с клещами и зондами), перем.ток(50Гц) 1-250мА,габ.120 х 250 х 40 мм, вес 800г ГОСТ 14254" Кол-во: 1

"Позиция 538" "Поставка Датчик щелевой ЩП к магнитометру ИМАГ-400Ц" Кол-во: 2

"Позиция 539" "Поставка Соединения ниппельные ввертные НСВ14хR1/2 из стали 09Г2С температура окружающей среды: от-50 до +50; раб.давление до 25МПа" Кол-во: 155

"Позиция 540" "Поставка Сигнализатор бесконтактный ПИОН-2001 для безконтакного определения опасного напряжения. Вес 0,25кг" Кол-во: 16

"Позиция 541" "Поставка Лупа измерительная трехлинзовая ЛИ-3-10х с подстветкой" Кол-во: 5

"Позиция 542" "Поставка Датчик загазованности термохимический ИБЯЛ.305649.024" Кол-во: 30

"Позиция 543" "Поставка Датчик загазованности термохимический ИБЯЛ.413923.031-03" Кол-во: 5

"Позиция 544" "Поставка Датчик загазованности электрохимический ИБЯЛ.305649.035-83 в упаковке" Кол-во: 11

"Позиция 545" "Поставка Преобразователь ультразвуковой П121-5,0-65-8" Кол-во: 5

"Позиция 546" "Поставка Счетчик электрический Меркурий 201.6 активной энергии прямого включения с шунтом 230В, 1ф, 10(80)А, О/т, к/т 1,0 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ТУ АВЛГ-411152.023 ТУ" Кол-во: 15

"Позиция 547" "Поставка Счетчик электрический Меркурий 200.02 1ф, 5(60)А, м/т, к/т 1,0 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ТУ АВЛГ.411152.020 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 548" "Поставка Измеритель сопротивления ИС-10 (в полной комплектации с клещами и зондами), перем.ток(50Гц) 1-250мА,габ.120 х 250 х 40 мм, вес 800г ГОСТ 14254" Кол-во: 1

"Позиция 549" "Поставка Счетчик электрический Меркурий 230 ART-02 P(Q)C(R)SIGDN со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM 900/1800 3х230/400В, 3ф, 10(100)А, Мн/т, к/т 1,0/2,0, ЖКИ ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р52322-2005, ГОСТ Р52323-2005, ГОСТ Р52425-2005" Кол-во: 3

"Позиция 550" "Поставка Преобразователь П121-2,5-50-003П" Кол-во: 5

"Позиция 551" "Поставка Преобразователь П121-2,5-6,5-003П" Кол-во: 5

"Позиция 552" "Поставка Преобразователь П121-2,5-70-003П" Кол-во: 5

"Позиция 553" "Поставка Преобразователь П121-5-65-003П" Кол-во: 5

"Позиция 554" "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П" Кол-во: 5

"Позиция 555" "Поставка Преобразователь П121-2,5-65-003П Ф273" Кол-во: 1

"Позиция 556" "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф273" Кол-во: 1

"Позиция 557" "Поставка Преобразователь П121-2,5-65-003П Ф219" Кол-во: 1

"Позиция 558" "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф219" Кол-во: 1

"Позиция 559" "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф168" Кол-во: 1

"Позиция 560" "Поставка Преобразователь П121-5-70-003П Ф108" Кол-во: 1

"Позиция 561" "Поставка Преобразователь П122-5 219х5 хордовый" Кол-во: 1

"Позиция 562" "Поставка Преобразователь П122-5 114х5 хордовый" Кол-во: 1

"Позиция 563" "Поставка Преобразователь П122-5 108х4 хордовый" Кол-во: 3

"Позиция 564" "Поставка Преобразователь П122-5 89х4 хордовый" Кол-во: 3

"Позиция 565" "Поставка Преобразователь П122-5 76х4 хордовый" Кол-во: 2

"Позиция 566" "Поставка Преобразователь П122-5 63х4 хордовый" Кол-во: 1

"Позиция 567" "Поставка Преобразователь П122-5 57х4 хордовый" Кол-во: 3