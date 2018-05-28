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    Главная / Торги / 0001/18/4.3/0028283/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    0001/18/4.3/0028283/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806493677

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028283/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.3/0028283/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28283 для участника.rar

    Изменения в извещении

    28283 Изменения в документацию (1).doc

    28283 для участника (21.05.18).rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

    Закупки и тендеры Платы печатные смонтированные

    Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Закупки и тендеры Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 12:0029.05.2018 12:0029.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493677Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2018 19:0006.06.2018 19:0006.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493677Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 19:0006.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493677Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

    Начальная цена

    66 414 026,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23

    Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие

    27.11.26.000

    Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    22.19.50

    Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

    26.12.30

    Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    26.51.66

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    26.30.23

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    26.30.21

    Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19.5

    Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей

    26.12

    Производство электронных печатных плат

    26.30.11

    Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

    26.30.21

    Производство пользовательского (оконечного) оборудования проводной телефонной связи с проводными или беспроводными телефонными трубками

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    27.11.12

    Производство генераторов

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.20.22

    Производство аккумуляторных батарей и их частей

    27.32.2

    Производство силовых кабелей

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект диафрагм к РДС-ПС(ДС)-01, 02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Манжета к РДО-1-100-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Манжета к регулятору давления РДС-ПС-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Манжета к регулятору РДО-1-100-100"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Манжета к регулятору РДО-1-100-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Регулятор давлен.РДС-ДС-01-01(0,07-0,53)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Регулятор давлен.РДС-ДС-01-02(0,18-1,58)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Комплект колец к РД-100-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комплект ремонтный для РД-25-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Комплект ремонтный РД-25, 40 (РД-40, Дс32)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Комплект ремонтный Са4.075.063-04 РДУ-100/100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Комплект уплотнений регулятора РДУ100/80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Мембрана к РД-100-80 Са7.010.046-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Мембрана к РД-40-80 Са7.010.014-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Мембрана к РД-50-80 Са7.010.046"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Мембрана Ca7.010.12 к регул. РДУ 63/100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 17"

    "Мембрана к РД-25-80 Са7.010.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Мембрана к регул.РДУ 100/50 Са.7.010.120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Мембрана СА-7.010.014-01 к РД 50-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Клапан управления КУМ 80/12-04"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Комплект ремонтный РДМ-150/300"

    Кол-во: 11

    "Позиция 22"

    "Комплект ремонтный РДМ-50/150"

    Кол-во: 21

    "Позиция 23"

    "Манжета к РДО-1-100-200"

    Кол-во: 13

    "Позиция 24"

    "Устройство переговорное УП 12-24М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Антенна направленная АН5-433"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Антенна Y5 VHF(H)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Антенна ADM15V 125-180 МГц"

    Кол-во: 9

    "Позиция 28"

    "Антенна ADM153 136-174 МГЦ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 29"

    "Адаптер USB-COM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Весы неавтоматического действия, предел взвешивания 220 г, дискретность отсчета 0.01 мг, ветрозащитная витрина – стеклянная открываемая вручную (для весов с d≤0.001г)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Анализатор точки росы интерференционный преобразователь точки росы диапазон точки росы по воде -30...+30 С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Cистема подготовки проб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Калибратор-контроллер давления в составе: 1.калибратор-контроллер -1шт, 2.система питания контроллера давлением СПР/1, 3.система питания контроллера разряжением СПРВ, диапазон измерений модуля давления -0,1...0,7МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Преобразователь температуры точки росы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Калибратор многофункциональный 620 0…10МПа избыточное- PV622-ГП взрывобезопасная версия IO620-USB-PC IO620-USB-RS232 IO620-CASE-3 IO620-HOSE-P2 IO620-BSP IO620-PRV-P5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Коммутатор в составе: а) Коммутатор MES5548, 48 портов 10G Base-X, 4 порта 40G(QSFP), коммутатор L3 - 1 штука; б) модуль питани"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Комплект автоматической телефонной станции в составе: а) Заглушка технологическая ТЗК пустых слото-мест (6U) для МАЛ 6U - 11 ш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фотоаппарат зеркальный полнокадровый датчик с 20,2МП, два процессора, 61 точечный автофокус, видиформат 4К 60р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Тестер цифровых линий универсальный для контроля и диагностики аппаратуры PDH по потокам Е1, Е2 и Е3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Станция инфракрасная паяльная С ТЕРМОСТОЛОМ НП 34-24, полный комплек дополнительных принадлежностей (Термопро)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Маршрутизатор , 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T, 2порта 10G Base-R SFP+/1000Base-x, потребляемая мощность не более 75Вт, ис"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Установка осушки воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Осиллограф-мультиметр портативный 2-канальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Измеритель оптической мощности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Видеокамера цифровая, тип носителя перезаписываемая память, поддержка видео высокого разрешения Full HD 1920х1080Дополнительноео"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Комплекс радиоизмерительный в составе: 1. Aeroflex 3920B - 1 шт., 2. 390XOPT200 опция P25 Conventional Operation - 1 шт., 3. 39"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Прибор кабельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Комплекс измерительный для магистралей и выделенных линий ADSL / SHDSL со встроенным модемом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Компьютер промышленный AdvantiX & PSU 400W/PCE-5B13-08A1E/Core i7-2600/8GB DDR3-1600(2)/HDD 500GB/DVD RW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Блок системный DEPO Neos 280"

    Кол-во: 69

    "Позиция 51"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-1000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 52"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-1200"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-500"

    Кол-во: 124

    "Позиция 56"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-700"

    Кол-во: 36

    "Позиция 57"

    "Временное герметизирующее устройство ВГУ 1(Б)-800"

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "Кабель ВВГ 2х10-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Кабель ВВГ 1х6-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Кабель ВВГ 1х35-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Кабель ВВГ 1х16-0,66"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Кабель ВБШв 4х50-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Кабель ВБШв 4х4-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Кабель ВБШв 4х25-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Кабель ВБШв 4х10-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Кабель ВБШв 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Кабель ВБШв 3х16-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Кабель АВВГ 2х35-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Кабель АВВГ 1х50-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Кабель АВБбШв 4х16-1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Кабель ParLan U/UTP cat 5e 4х2х0,52"

    Кол-во: 14

    "Позиция 72"

    "Кабель ВВГ 2х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Кабель ЗКПм 1х4х1,2 медный экран"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Кабель ЗКПБм 1х4х1,2 медный экран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Кабель ВВГ-Пнг(A) 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "Кабель ВВГ-Пнг(A) 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х4-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Кабель ВВГ 4х6-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Кабель ВВГ 4х16-1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Кабель ВВГ 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Кабель ВВГ 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Кабель ВВГ 2х6-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Кабель ВВГ 2х25-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Кабель КВБбШв 10х1,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Кабель МКСБ 4х4х1,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Кабель КСПВ 4х0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Кабель КСБКнг(A)-FRLS 1х2х1,13"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Кабель КМС-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х6-660"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х4-660"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Кабель КГВВ-П 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 98"

    "Кабель КГ 2х2,5-660"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Кабель КВВГ 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Кабель КВВГ 14х1-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Кабель КВБбШв 27х1-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Кабель МКЭШ 5х0,75-0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "Провод СИП-4-УХЛ 4х25-0,6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Провод ПуГВ 1х6 зелено-желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Провод ПУГВ 1х4 желто-зеленый"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "Провод ПуГВ 1х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Провод ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Провод ПВС 3х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 109"

    "Провод ПВС 2х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Провод ПВС 2х1,5-0,38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Провод П 274 М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Провод АС 35/6,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Кабель ТППэп 50х2х0,5-0,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "Кабель ТППэп 20х2х0,5-0,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Кабель ТППэп 100х2х0,5-200"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Комплект контроля коррозионной опасности "Менделеевец КИ-3" О.л. 01-31/300-1 от 22.05.2017г."

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Система нагрузочная энергетическая ЭНС-ЭТАЛОН-600-0,4 кВ мощностью 600 кВт, напряжением 0,4 кВ, исполнение - Еврокожух"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Электростанция АБП 20-Т400/230 ВБ-БС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Электростанция блочно-контейнерная автоматизированная БКАЭС 1хАД100Т-Т400х1.1-0.2.С мощностью 100 кВт в блок-контейнере"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 2-300"

    Кол-во: 24

    "Позиция 121"

    "Батарея аккумуляторная СГАН12-18 12V 18Ah"

    Кол-во: 47

    "Позиция 122"

    "Батарея аккумуляторная СГАН12-40 12V 40Ah"

    Кол-во: 32

    "Позиция 123"

    "Батарея аккумуляторная СГАН12-9 12V 9Ah"

    Кол-во: 58

    "Позиция 124"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-12 12V"

    Кол-во: 225

    "Позиция 125"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-65"

    Кол-во: 29

    "Позиция 126"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-7,2 12V"

    Кол-во: 223

    "Позиция 127"

    "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-170"

    Кол-во: 7

    "Позиция 128"

    "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-150"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Батарея аккумуляторная СГАН12-7 12В, 7А.ч"

    Кол-во: 308

    "Позиция 131"

    "Усилитель ТВ ZA841H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Батарея аккумуляторная СГГН 12-40 12В 40Ач"

    Кол-во: 15

    "Позиция 133"

    "Манжета к регулятору РГСД 50/150-021-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Манжета к регулятору РГСД 50/150-022"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Клапан управления КУ-С 80/3...6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Манжета к регулятору РГСД 150/300-024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Бокс кабельный БММ-1-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Рефлектометр цифровой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Монитор Samsung S22E200B"

    Кол-во: 49

    "Позиция 140"

    "Компьютер промышленный в стойку 4U/19''/12xPCI/1xISA/ Intel Core 2 Duo E8400/3.0 Ггц/2 Гб DDR3/2xГб LAN/2x320 Гб HDD SATA HotSwa"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Радиотелефон teXet TX-D7505A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Радиотелефон teXet TX-D7055A Combo"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Радиостанция Бизон КТ-45 UHF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Преобразователь ПН24/12-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Преобразователь ПН24/12-20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "Преобразователь ПН24/12-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Полка 1U 19"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Набор ЗИП №2 для УДКС 4604/4615"

    Кол-во: 23

    "Позиция 149"

    "Модуль SNR-SFP-W53-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Модуль SNR-SFP-W53-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Модуль SNR-SFP-W35-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Модуль SNR-SFP-W35-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Модуль SFP-G-M850/05-D"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Мегафон МЕТА 2620"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Мачта телескопическая МТП-18 с комплектом крепления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Коммутатор QSW-2910-26T-AC"

    Кол-во: 7

    "Позиция 157"

    "Коммутатор QSW-1500-9E-POE-D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Коммутатор QSW-1500-8G-D"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Блок розеток 1U 19"

    Кол-во: 22

    "Позиция 160"

    "Аттенюатор АТ-50-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Аппарат телефонный ТЕЛТА-214-29"

    Кол-во: 6

    "Позиция 162"

    "Аппарат телефонный ТА-57"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Аппарат телефонный Акватель 310СТ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 164"

    "Аппарат телефонный teXet TX-254"

    Кол-во: 29

    "Позиция 165"

    "Мембрана к регулятору давления РДС-ПС-01"

    Кол-во: 70

    "Позиция 166"

    "Фильтр к РДО"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Клапан управления КУ-С 80/12-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Комплект ЗИП к РДО-1-100-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Пружина РДС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Комплект ремонтный РДМ-80/200"

    Кол-во: 21

    "Позиция 171"

    "Шлюз QVI-2102 v2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Шкаф телекоммукационный 19" ШТК-32U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Шкаф распред. ШРН-1М-2/30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Шина заземления 1U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Коробка КРТП-В/10-Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Коробка КРТН-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Коробка КРТМ-В/20-Р"

    Кол-во: 4

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