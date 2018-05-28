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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806493677
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028283/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
0001/18/4.3/0028283/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018 Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 12:0029.05.2018 12:0029.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493677Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 19:0006.06.2018 19:0006.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493677Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 19:0006.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493677Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи и лабораторных материалов нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Начальная цена
66 414 026,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
27.20.23
27.11.26.000
27.12.40.000
27.32.1
22.19.50
26.12.30
26.51.4
26.51.66
26.30.11
26.30.23
26.30.21
28.14.20.000
22.19.5
26.12
26.30.11
26.30.21
26.51.5
26.51.6
27.11.12
27.12
27.20.22
27.32.2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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