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Номер извещения
31806493486
Уникальный номер закупки
18/5.1/0037639/ГЦР
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году (0056/18/5.1/0037639/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 09:00 GMT +328.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493486Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 09:1028.05.2018 09:1028.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493486Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.06.2018 15:0001.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493486Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году
Начальная цена
3 596 340,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
42.21.22.190
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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