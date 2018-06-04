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Номер извещения
31806493268
Уникальный номер закупки
18/4.3/0022075/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022075/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаговец Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 09:00 GMT +304.06.2018 09:0004.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 09:1004.06.2018 09:1004.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493268Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493268Подведение итогов не позднее Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
9 553 808,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
28.22.18.390
25.73.10.000
26.51.53.190
31.09.11.190
27.12.40.000
28.22.20.000
49.41.11.000
28.99.52.000
28.29.70.110
26.51.66.190
25.73.30.223
28.41.33.130
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28.29.31.119
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27.52.11.110
27.52.14.000
27.51.25.110
25.73
26.51
27.12
27.51
27.52
28.22
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31.09
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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