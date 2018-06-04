Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Водонагреватель бытовой газовый проточный напорный настенный с механическим управлением с автоматическим электророзжигом производительностью 14л/мин при нагреве воды на 25С номинальной мощностью 28кВт с возможностью работы на природном и сжиженном га" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Водонагреватель бытовой газовый проточный напорный настенный с механическим управлением с автоматическим электророзжигом производительностью 14л/мин при нагреве воды на 25С номинальной мощностью 28кВт с возможностью работы на природном и сжиженном га" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Водонагреватель бытовой газовый проточный напорный настенный с механическим управлением с термометром с автоматическим электророзжигом производительностью 10л/мин при нагреве воды на 25С номинальной мощностью 17кВт с возможностью работы на природном " Кол-во: 1

"Позиция 4" "Водонагреватель настенный, накопительный, электрический, напорный (закрытый), V бака 50л, мах t 75 C, мощность 1,5кВт напряжение сети 220В, нагревательный элемент трубчатый, давление на входе 7 атм., подводка нижняя, установка вертикальная Ariston AB" Кол-во: 6

"Позиция 5" "Водонагреватель электрический накопительный Ariston ABS PRO R 100V, нагревательный элемент трубчатый, объем 100л, макс.темпер.нагрева +75С, номинальная мощность 1,5 кВт, напряжение сети 220В, защита от перегрева, внутреннее покрытие эмаль, подводка н" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Водонагреватель электрический накопительный Thermex Flat Plus IF 50V 2кВт вертикальный плоский 887х436х235" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Водонагреватель электрический накопительный вертикальный Thermex RZB 100 F объем 100л мощность 700/1300/2000Вт время нагрева 2,4ч" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 100л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 945х450х470мм белый Thermex ER 100V" Кол-во: 13

"Позиция 9" "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 100л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 945х450х470мм белый Thermex ER 100V" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 50л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 530х450х470мм белый Thermex ER 50V" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 50л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 530х450х470мм белый Thermex ER 50V" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Водонагреватель электрический проточный ЭВАН ЭПВН-15 15кВт ТУ 3468-001-97567311-06" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Горелка газовая инфракрасного излучения ГИИ-1,85 Звездочка" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Плита газовая 4х горелочная Лада модель 14.110-03щ со щитком с газ-контролем горелки духовки" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Плита газовая настольная 2х горелочная модель 1216" Кол-во: 9

"Позиция 16" "Плита кухонная электрическая настольная двухконфорочная Мечта 211Т мощность 1кВт напряжение питания 220-240В размеры 54.0 x 9.0 x 29.6см вес 4.5кг" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Плита электрическая ЭБЧШ-5-4-7/5,5-220 блокируемая с элементами кухонного оборудования шириной 500мм с 4 чугунными конфорками установленной мощностью 7,0кВт и единовременно потребляемой мощностью 5,5кВт и жарочным шкафом номинальным напряжением 220В" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Плита электрическая настольная двухконфорочная Мечта 212Т 51053" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Плита электрическая четырехконфорочная Rika C-010 установленной мощностью 7,5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Термопара РГА 01030315 для АОГВ-11,6 АОГВ-17,4 ТУ 51-20-25-92" Кол-во: 16

"Позиция 21" "Термопара РГА 01030315 для АОГВ-11,6 АОГВ-17,4 ТУ 51-20-25-92" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Термопара РГА 01030316 для АОГВ-23,2 АОГВ-29 ТУ 51-20-27-97" Кол-во: 16

"Позиция 23" "Термопара РГА 01030316 для АОГВ-23,2 АОГВ-29 ТУ 51-20-27-97" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Весы общего назначения платформенные напольные электронные с цифровым электронным индикатором с размерами платформы 800х600мм с наименьшим пределом взвешивания 1кг с наибольшим пределом взвешивания 300кг с дискретностью отсчета 0,05кг (при взвешивани" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Ремень Темак SPB 1500Lw ТУ 2560-012-63774731-09" Кол-во: 40

"Позиция 26" "Фланец 2-200-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Фланец воротниковый 1-25-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Фланец воротниковый 1-50-100 09Г2С ГОСТ 12821-80" Кол-во: 12

"Позиция 29" "Фланец воротниковый 2-150-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Фланец воротниковый 1-100-63 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Рукав для СПМ с фланцами RS331L12 975-01 DN40 PN25 LN8,0 ТУ 3695-002-15294711-2009" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Рукав для СПМ с фланцами RS331L12 975-03 DN40 PN25 LN10,0 ТУ 3695-002-15294711-2009" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Клапан газовый электромагнитный КГЭ-15М с термопарой L=930мм ТУ РБ 0015637.019-95" Кол-во: 30

"Позиция 34" "Котел бытовой отопительный КС-Г-100 ГОСТ 20219-95" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Котел бытовой отопительный КС-Г-63 ГОСТ 20219-95 ГОСТ 20219-95" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Котел газовый АОГВ-11,6-3 (Ростов) ГОСТ 20219-74; ГОСТ 20219-93; ТУ 51-20-25-92" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Котел отопительный газовый АОГВ-11,6-3 Ростов модель 2210 исполнение 1 теплопроизводительность 11,6кВт расход газа 1,18м3/час отапливаемая площадь 125м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Котел отопительный газовый АОГВ-11,6-3 Ростов модель 2210-012 исполнение 3 Siberia 11 теплопроизводительность 11,6кВт расход газа 1,18м3/час отапливаемая площадь 125м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Котел отопительный газовый АОГВ-17,4-3 Ростов модель 2210 исполнение 2 теплопроизводительность 17,4кВт расход газа 1,76м3/час отапливаемая площадь 200м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Котел отопительный газовый АОГВ-23,2-1 Ростов модель 2216-06 теплопроизводительность 23,2кВт расход газа 2,37м3/час отапливаемая площадь 250м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Котел отопительный газовый АОГВ-23,2-1 Ростов модель 2216-111 Siberia 23 теплопроизводительность 23,2кВт расход газа 2,3м3/час отапливаемая площадь 250м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Котел отопительный газовый АОГВ-29 Ростов КПД 89% мощность 29кВт ГОСТ 20219-74" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Котел отопительный газовый АОГВ-29-1 Ростов модель 2216-08 теплопроизводительность 29кВт расход газа 2,94м3/час отапливаемая площадь 300м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Котел отопительный газовый АОГВ-29-1 Ростов модель 2216-131 Siberia 29 теплопроизводительность 29кВт расход газа 2,94м3/час отапливаемая площадь 300м2 Ту 51-20-25-92" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Котел отопительный газовый Хопер-63 теплопроизводительностью 63кВт расходом газа 7,3м3/час расходом воды 2,2м3/час" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Счетчик газа бытовой мембранный BK-G6" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Терморегулятор РГА с барашком для АОГВ ТУ 51-20-25-92" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Нагнетатель смазки НС-250-1,5М емкость загрузочного цилиндра 1,5л максимальное давление 250кг/см2 количество смазки за один проход плунжера 8см3 длина шланга 3м" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Нагнетатель смазки в запорную арматуру НС-250-3,0М емкость загрузочного цилиндра 3,0л максимальное давление 250кг/см2 количество смазки за один проход плунжера 8см3 длина шланга 3м" Кол-во: 6

"Позиция 50" "Аппарат пескоструйный на 19 л Сорокин модель 10.1 170-707 л/мин 4-9 атм 1,5-2,8 м2/час" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Аппарат пескоструйный на 19 л Сорокин модель 10.1 170-707 л/мин 4-9 атм 1,5-2,8 м2/час" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Тележка КБ-1 для перевозки металлических бочек объемом 200л весом до 300кг двухколесная снабжена третьим поворотно-опорным колесом диаметром 160мм габаритные размеры 1700х480мм диапазон рабочих температур -40+50С ГОСТ 13188-67" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Тележка гидравлическая ТШГ-1000 грузоподъемность 1т" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Тележка для сбора посуды ТСП-2 с двумя полками разборная 950х600х900мм, ТО 5151-03-7501604-99" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Тележка платформенная с поворотной осью и сетчатыми бортами серии ТПОБ5С; Размер платформы 700 х 1200 мм; Грузоподъемность 600 кг; Диаметр колеса 250 мм; Колеса пневматические; Борта сетка 50х50 мм (высота 320мм) ГОСТ 23173-96" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Тележка платформенная с поворотной осью и сетчатыми бортами серии ТПОБ5С; Размер платформы 700 х 1200 мм; Грузоподъемность 600 кг; Диаметр колеса 250 мм; Колеса пневматические; Борта сетка 50х50 мм (высота 320мм) ГОСТ 23173-96" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Тележка ручная двухколесная с откидной полкой грузоподъемностью 0,15т размером платформы 350х400мм КГ-150 ГОСТ 13188-67" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Тележка ручная двухколесная с откидной полкой грузоподъемностью 0,1т размером платформы 350х400мм КГ-100" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Тележка ручная платформенная с бортами четырехколесная грузоподъемностью 0,6т размером платформы 800х1200х500мм диаметром колес 200мм КПО-500Т" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Тележка ручная трехколесная специальная для бочек грузоподъемностью 0,25т диаметром колес 2х250+1х160мм РБ-250" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Тележка ручная трехколесная специальная для бочек грузоподъемностью 0,35т диаметром колес 2х250+1х200мм КБ-350" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый Ж08А.8051" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый Ж08А.8051" Кол-во: 9

"Позиция 64" "Центратор для сварки труб Ду720 ручной облегченный Ж08А.7990" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Масленка-шприц NORGAU (079 704 001) Объем 0,3 л" Кол-во: 8

"Позиция 66" "Струбцина монтажная 130106-00049 для закрепления оптических кабелей при монтаже муфт типа МТОК ТУ 5296-016-27564371-98" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Кран автоматический раздаточный (пистолет) АКТ-20 ТУ 10.16.0001.172-89" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Редуктор баллонный метановый одноступенчатый БМО-80-2. Наибольшее рабочее давление 1,2 МПа ТУ 304-20-9-91" Кол-во: 10

"Позиция 69" "Шланг резиновый маслобензостойкий АЗТ 3595 с металлической нитью диаметр 19,давление 20,колонки топливораздаточной НАРА" Кол-во: 12

"Позиция 70" "Комплект зип для топливораздаточной колонки 2КЭД Ливенка 22201 ТУ 4389-149-05806720-2000" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Узел заправочный с краном (метан) EMER WALC 450" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Транспортно-заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Тележка 9.48 общего назначения двухколесная одноосная грузоподъемность 100кг, диаметр колес 200мм ГОСТ 13188-67" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Захват TERRIER PTTPH60 для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 6000кг, зев 50мм" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Захват TERRIER PTTPH80 для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 8000кг, зев 70мм" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Захват для вертикального подъема бочек 4НК1-0,5т" Кол-во: 5

"Позиция 77" "Захват для подъема труб TERRIER LTTPH6SZK грузоподъемность 6000кг" Кол-во: 4

"Позиция 78" "Лебедка ручная барабанная ЛР-1 грузоподъемностью 1,0т с полиспастом длиной каната 30м" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Лебедка ручная рычажная ЛР-1,2 грузоподъемностью 1,2т длиной каната 2м" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6 грузоподъемностью 1,6т длиной каната 12м" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Лебедка ручная рычажная механизм тяговый монтажный МТМ-3,2 грузоподъемностью 3,2т длиной каната с крюком 20м ГОСТ 29009-91" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Полиспаст К12/0,3 под капроновый канат диаметром 10мм г/п 0,3т с двумя трехрольными обоймами" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Полотенце монтажное ПМ1023 Р грузоподъемность 32,0т диаметр поднимаемого трубопровода 1020мм Ту 522520-007-35516266-2007" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Полотенце монтажное ПМ322 Р грузоподъемность 8,0т диаметр поднимаемого трубопровода 89-325мм Ту 522520-007-35516266-2007" Кол-во: 6

"Позиция 85" "Полотенце монтажное ПМ524 Р грузоподъемность 16,0т диаметр поднимаемого трубопровода 377-530мм Ту 522520-007-35516266-2007" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 1,0т высотой подъема 6м климатического исполнения УХЛ1 общепромышленного исполнения ТРЧП-1,0-6-УХЛ1 ТУ 24.00.4911-88" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Таль ручная шестеренная передвижная с приводом механизма передвижения грузоподъемностью 2,0т высотой подъема 6м климатического исполнения У1.1 взрывозащищенного исполнения ТРШБ-2,0-6-У1.1 ТУ 24.09.785-00" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Цепь крепежная КЦ8-10НУ-3000 ТУ 3170-001-09286647-2013" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Цепь крепежная КЦ8-10НУ-3000 ТУ 3170-001-09286647-2013" Кол-во: 10

"Позиция 90" "Талреп крюк-кольцо (муфта и стержни-крюки) 6 оцинкованный" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Устройство раскрепляющее для укрепления опор Спрут ТУ 3449-001-52355926-2005" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Стеллаж консольный двусторонний с 4 стойками размером 240х145х2500мм с 4 двухсторонними опорами размером 180х1400х145мм с 24 консолями размером 98х670х240мм с 3 раскосными системами размером 1320х30х1200мм допустимой нагрузкой на стойку до 4000кг доп" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Стеллаж полочный с 2 разборными рамами 2500х600 с 3 ярусами хранения 600х1800 металлический размером 2500х1800х600мм СТ-032" Кол-во: 25

"Позиция 94" "Стеллаж сборно-разборный СРМ-06. Размер полок, мм-2600х734. Нагрузка на стеллаж, кг-750. Габариты, мм-2600х800х2000" Кол-во: 5

"Позиция 95" "Тележка 3-х колесная ТРМ-04 грузоподъемность 260кг габариты 1500х545х575мм" Кол-во: 10

"Позиция 96" "Тележка 4-х колесная ТРМ-01 грузоподъемность 600кг, габариты 1350х800х980мм" Кол-во: 5

"Позиция 97" "Тележка 9.23 четырехколесная с гидравлическим подъемом стола, грузоподъемность 300кг, диаметр колес 127мм, высота подхвата 415мм, высота подъема 1400мм, габариты стола 905х510мм ГОСТ 13188-67" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Тележка 9.43 четырехколесная общего назначения с поворотной ручкой, грузоподъемность 150кг, диаметр колес 250мм ГОСТ 13188-67" Кол-во: 8

"Позиция 99" "Узел водогрейный 422.08.00.000 котла КВ-0,4Г Gazdevice-424 ТУ 4931-008-45737844-2008" Кол-во: 7

"Позиция 100" "Центратор эксцентриковый наружный Ж08А.8052 для труб диаметром 159-215мм" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Измеритель объема топлива ВФКУ 5.178-404.00-04" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Тачка ЗУБР садово-строительная двухколесная, грузоподъемность 200кг 90л Арт.39911 " Кол-во: 1

"Позиция 103" "Весы платформенные Digi DS-560-150 предел взвешивания 150кг размер платформы 480х480х96мм 220В" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Водонагреватель накопительный вертикальный Thermex ER 80V, V=80 л, N=1,5 кВт" Кол-во: 3

"Позиция 105" "Фланец 2-100-100 09Г2С ГОСТ 12821-80" Кол-во: 16

"Позиция 106" "Бетоносмеситель Б-165 загрузка 165л 220в 0,85кВт ТУ 482640-001-56671769-2001" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Тележка 9.48 общего назначения двухколесная одноосная грузоподъемность 100кг, диаметр колес 200мм ГОСТ 13188-67" Кол-во: 12

"Позиция 108" "Тележка 9.50 четырехколесная общего назначения, платформенная с откидными бортами, грузоподъемность 500кг, диаметр колес 200мм, высота борта 550мм, габариты платформы 1250х645мм ГОСТ 13188-67" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Тележка TYVA250 для перемещения и переворачивания бочек объем 200 литров" Кол-во: 5

"Позиция 110" "Центратор эксцентриковый ручной Ж08А.7989 для сварки труб Ду530" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Центратор эксцентриковый ручной Ж08А.8026 для сварки труб Ду273-325" Кол-во: 6

"Позиция 112" "Пресс настольный Trommelberg SD100802 с манометром, в составе гидравлический насос с ручным приводом, развиваемое усилие 10т, рабочий ход штока 180мм, габариты 545х160х775мм. Масса 50кг" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6 грузоподъемностью 1,6т длиной каната 6м" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Стеллаж металлический сборно-разборный СРМ-03 нагрузка на стеллаж 300кг количество полок 6шт габариты 1500х500х2000мм" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Стеллаж металлический сборно-разборный СРМ-03 нагрузка на стеллаж 300кг количество полок 6шт габариты 1500х500х2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Счетчик газа бытовой мембранный BK-G4" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Весы товарные напольные электронные со светодиодным дисплеем Масса-К ВТ-150 пределы взвешивания 0,1-150кг дискретность отсчета 50г 15Вт ГОСТ 29329-92" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Весы товарные электронные марка ВТМ-300 платформа нержавеющая сталь предел взвешивания 300кг размеры платформы 815х620х140мм h= стойки 805мм ТУ 4274-010-27450820-98" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Весы товарные электронные марка ВТМ-600 предел взвешивания 600кг размеры платформы815х620х140мм h= стойки 805мм дискретность показаний ТУ 4274-010-27450820-98" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Весы торговые настольные электронные с жидкокристаллическим дисплеем Мера ВНМ-3/15 пределы взвешивания 0,02-15кг дискретность отсчета 1/2/5г 10Вт ТУ 4274-009-00381259-2004" Кол-во: 4