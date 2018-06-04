Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022075/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022075/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 09:0004.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806493268

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0022075/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022075/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗП 22075 изм. от 29.05.2018.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 09.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чаговец Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Приборы бытовые неэлектрические

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 09:00 GMT +304.06.2018 09:0004.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 09:1004.06.2018 09:1004.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493268Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493268Подведение итогов не позднее Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493268Подведение итогов не позднее Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводcкого оборудования, комплектующих и запасных частей для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году

    Начальная цена

    9 553 808,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    28.22.20.000

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    28.99.52.000

    Части прочего оборудования специального назначения

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    25.73.30.223

    Струбцины

    28.41.33.130

    Прессы гидравлические

    28.29.22.140

    Машины пескоструйные

    27.51.30.000

    Части бытовых электрических приборов

    28.29.31.119

    Весы прочие

    27.51.28.130

    Плиты кухонные электрические

    27.52.11.110

    Плиты газовые бытовые

    27.52.14.000

    Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические

    27.51.25.110

    Водонагреватели проточные и накопительные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    27.52

    Производство бытовых неэлектрических приборов

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    31.09

    Производство прочей мебели

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водонагреватель бытовой газовый проточный напорный настенный с механическим управлением с автоматическим электророзжигом производительностью 14л/мин при нагреве воды на 25С номинальной мощностью 28кВт с возможностью работы на природном и сжиженном га"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Водонагреватель бытовой газовый проточный напорный настенный с механическим управлением с автоматическим электророзжигом производительностью 14л/мин при нагреве воды на 25С номинальной мощностью 28кВт с возможностью работы на природном и сжиженном га"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Водонагреватель бытовой газовый проточный напорный настенный с механическим управлением с термометром с автоматическим электророзжигом производительностью 10л/мин при нагреве воды на 25С номинальной мощностью 17кВт с возможностью работы на природном "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Водонагреватель настенный, накопительный, электрический, напорный (закрытый), V бака 50л, мах t 75 C, мощность 1,5кВт напряжение сети 220В, нагревательный элемент трубчатый, давление на входе 7 атм., подводка нижняя, установка вертикальная Ariston AB"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Водонагреватель электрический накопительный Ariston ABS PRO R 100V, нагревательный элемент трубчатый, объем 100л, макс.темпер.нагрева +75С, номинальная мощность 1,5 кВт, напряжение сети 220В, защита от перегрева, внутреннее покрытие эмаль, подводка н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Водонагреватель электрический накопительный Thermex Flat Plus IF 50V 2кВт вертикальный плоский 887х436х235"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Водонагреватель электрический накопительный вертикальный Thermex RZB 100 F объем 100л мощность 700/1300/2000Вт время нагрева 2,4ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 100л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 945х450х470мм белый Thermex ER 100V"

    Кол-во: 13

    "Позиция 9"

    "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 100л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 945х450х470мм белый Thermex ER 100V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 50л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 530х450х470мм белый Thermex ER 50V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Водонагреватель электрический накопительный напорный настенный с гидравлическим управлением объемом 50л мощностью 1,5кВт на напряжение питания 220В 530х450х470мм белый Thermex ER 50V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Водонагреватель электрический проточный ЭВАН ЭПВН-15 15кВт ТУ 3468-001-97567311-06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Горелка газовая инфракрасного излучения ГИИ-1,85 Звездочка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Плита газовая 4х горелочная Лада модель 14.110-03щ со щитком с газ-контролем горелки духовки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Плита газовая настольная 2х горелочная модель 1216"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Плита кухонная электрическая настольная двухконфорочная Мечта 211Т мощность 1кВт напряжение питания 220-240В размеры 54.0 x 9.0 x 29.6см вес 4.5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Плита электрическая ЭБЧШ-5-4-7/5,5-220 блокируемая с элементами кухонного оборудования шириной 500мм с 4 чугунными конфорками установленной мощностью 7,0кВт и единовременно потребляемой мощностью 5,5кВт и жарочным шкафом номинальным напряжением 220В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Плита электрическая настольная двухконфорочная Мечта 212Т 51053"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Плита электрическая четырехконфорочная Rika C-010 установленной мощностью 7,5кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Термопара РГА 01030315 для АОГВ-11,6 АОГВ-17,4 ТУ 51-20-25-92"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Термопара РГА 01030315 для АОГВ-11,6 АОГВ-17,4 ТУ 51-20-25-92"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Термопара РГА 01030316 для АОГВ-23,2 АОГВ-29 ТУ 51-20-27-97"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Термопара РГА 01030316 для АОГВ-23,2 АОГВ-29 ТУ 51-20-27-97"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Весы общего назначения платформенные напольные электронные с цифровым электронным индикатором с размерами платформы 800х600мм с наименьшим пределом взвешивания 1кг с наибольшим пределом взвешивания 300кг с дискретностью отсчета 0,05кг (при взвешивани"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ремень Темак SPB 1500Lw ТУ 2560-012-63774731-09"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Фланец 2-200-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Фланец воротниковый 1-25-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Фланец воротниковый 1-50-100 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Фланец воротниковый 2-150-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фланец воротниковый 1-100-63 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Рукав для СПМ с фланцами RS331L12 975-01 DN40 PN25 LN8,0 ТУ 3695-002-15294711-2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Рукав для СПМ с фланцами RS331L12 975-03 DN40 PN25 LN10,0 ТУ 3695-002-15294711-2009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Клапан газовый электромагнитный КГЭ-15М с термопарой L=930мм ТУ РБ 0015637.019-95"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Котел бытовой отопительный КС-Г-100 ГОСТ 20219-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Котел бытовой отопительный КС-Г-63 ГОСТ 20219-95 ГОСТ 20219-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Котел газовый АОГВ-11,6-3 (Ростов) ГОСТ 20219-74; ГОСТ 20219-93; ТУ 51-20-25-92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-11,6-3 Ростов модель 2210 исполнение 1 теплопроизводительность 11,6кВт расход газа 1,18м3/час отапливаемая площадь 125м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-11,6-3 Ростов модель 2210-012 исполнение 3 Siberia 11 теплопроизводительность 11,6кВт расход газа 1,18м3/час отапливаемая площадь 125м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-17,4-3 Ростов модель 2210 исполнение 2 теплопроизводительность 17,4кВт расход газа 1,76м3/час отапливаемая площадь 200м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-23,2-1 Ростов модель 2216-06 теплопроизводительность 23,2кВт расход газа 2,37м3/час отапливаемая площадь 250м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-23,2-1 Ростов модель 2216-111 Siberia 23 теплопроизводительность 23,2кВт расход газа 2,3м3/час отапливаемая площадь 250м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-29 Ростов КПД 89% мощность 29кВт ГОСТ 20219-74"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-29-1 Ростов модель 2216-08 теплопроизводительность 29кВт расход газа 2,94м3/час отапливаемая площадь 300м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Котел отопительный газовый АОГВ-29-1 Ростов модель 2216-131 Siberia 29 теплопроизводительность 29кВт расход газа 2,94м3/час отапливаемая площадь 300м2 Ту 51-20-25-92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Котел отопительный газовый Хопер-63 теплопроизводительностью 63кВт расходом газа 7,3м3/час расходом воды 2,2м3/час"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Счетчик газа бытовой мембранный BK-G6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Терморегулятор РГА с барашком для АОГВ ТУ 51-20-25-92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Нагнетатель смазки НС-250-1,5М емкость загрузочного цилиндра 1,5л максимальное давление 250кг/см2 количество смазки за один проход плунжера 8см3 длина шланга 3м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Нагнетатель смазки в запорную арматуру НС-250-3,0М емкость загрузочного цилиндра 3,0л максимальное давление 250кг/см2 количество смазки за один проход плунжера 8см3 длина шланга 3м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Аппарат пескоструйный на 19 л Сорокин модель 10.1 170-707 л/мин 4-9 атм 1,5-2,8 м2/час"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Аппарат пескоструйный на 19 л Сорокин модель 10.1 170-707 л/мин 4-9 атм 1,5-2,8 м2/час"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Тележка КБ-1 для перевозки металлических бочек объемом 200л весом до 300кг двухколесная снабжена третьим поворотно-опорным колесом диаметром 160мм габаритные размеры 1700х480мм диапазон рабочих температур -40+50С ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Тележка гидравлическая ТШГ-1000 грузоподъемность 1т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Тележка для сбора посуды ТСП-2 с двумя полками разборная 950х600х900мм, ТО 5151-03-7501604-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Тележка платформенная с поворотной осью и сетчатыми бортами серии ТПОБ5С; Размер платформы 700 х 1200 мм; Грузоподъемность 600 кг; Диаметр колеса 250 мм; Колеса пневматические; Борта сетка 50х50 мм (высота 320мм) ГОСТ 23173-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Тележка платформенная с поворотной осью и сетчатыми бортами серии ТПОБ5С; Размер платформы 700 х 1200 мм; Грузоподъемность 600 кг; Диаметр колеса 250 мм; Колеса пневматические; Борта сетка 50х50 мм (высота 320мм) ГОСТ 23173-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Тележка ручная двухколесная с откидной полкой грузоподъемностью 0,15т размером платформы 350х400мм КГ-150 ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Тележка ручная двухколесная с откидной полкой грузоподъемностью 0,1т размером платформы 350х400мм КГ-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Тележка ручная платформенная с бортами четырехколесная грузоподъемностью 0,6т размером платформы 800х1200х500мм диаметром колес 200мм КПО-500Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Тележка ручная трехколесная специальная для бочек грузоподъемностью 0,25т диаметром колес 2х250+1х160мм РБ-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Тележка ручная трехколесная специальная для бочек грузоподъемностью 0,35т диаметром колес 2х250+1х200мм КБ-350"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый Ж08А.8051"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый Ж08А.8051"

    Кол-во: 9

    "Позиция 64"

    "Центратор для сварки труб Ду720 ручной облегченный Ж08А.7990"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Масленка-шприц NORGAU (079 704 001) Объем 0,3 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Струбцина монтажная 130106-00049 для закрепления оптических кабелей при монтаже муфт типа МТОК ТУ 5296-016-27564371-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Кран автоматический раздаточный (пистолет) АКТ-20 ТУ 10.16.0001.172-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Редуктор баллонный метановый одноступенчатый БМО-80-2. Наибольшее рабочее давление 1,2 МПа ТУ 304-20-9-91"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Шланг резиновый маслобензостойкий АЗТ 3595 с металлической нитью диаметр 19,давление 20,колонки топливораздаточной НАРА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "Комплект зип для топливораздаточной колонки 2КЭД Ливенка 22201 ТУ 4389-149-05806720-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Узел заправочный с краном (метан) EMER WALC 450"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Транспортно-заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Тележка 9.48 общего назначения двухколесная одноосная грузоподъемность 100кг, диаметр колес 200мм ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Захват TERRIER PTTPH60 для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 6000кг, зев 50мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Захват TERRIER PTTPH80 для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 8000кг, зев 70мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Захват для вертикального подъема бочек 4НК1-0,5т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Захват для подъема труб TERRIER LTTPH6SZK грузоподъемность 6000кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Лебедка ручная барабанная ЛР-1 грузоподъемностью 1,0т с полиспастом длиной каната 30м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Лебедка ручная рычажная ЛР-1,2 грузоподъемностью 1,2т длиной каната 2м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6 грузоподъемностью 1,6т длиной каната 12м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Лебедка ручная рычажная механизм тяговый монтажный МТМ-3,2 грузоподъемностью 3,2т длиной каната с крюком 20м ГОСТ 29009-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Полиспаст К12/0,3 под капроновый канат диаметром 10мм г/п 0,3т с двумя трехрольными обоймами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Полотенце монтажное ПМ1023 Р грузоподъемность 32,0т диаметр поднимаемого трубопровода 1020мм Ту 522520-007-35516266-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Полотенце монтажное ПМ322 Р грузоподъемность 8,0т диаметр поднимаемого трубопровода 89-325мм Ту 522520-007-35516266-2007"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Полотенце монтажное ПМ524 Р грузоподъемность 16,0т диаметр поднимаемого трубопровода 377-530мм Ту 522520-007-35516266-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 1,0т высотой подъема 6м климатического исполнения УХЛ1 общепромышленного исполнения ТРЧП-1,0-6-УХЛ1 ТУ 24.00.4911-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Таль ручная шестеренная передвижная с приводом механизма передвижения грузоподъемностью 2,0т высотой подъема 6м климатического исполнения У1.1 взрывозащищенного исполнения ТРШБ-2,0-6-У1.1 ТУ 24.09.785-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Цепь крепежная КЦ8-10НУ-3000 ТУ 3170-001-09286647-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Цепь крепежная КЦ8-10НУ-3000 ТУ 3170-001-09286647-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Талреп крюк-кольцо (муфта и стержни-крюки) 6 оцинкованный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Устройство раскрепляющее для укрепления опор Спрут ТУ 3449-001-52355926-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Стеллаж консольный двусторонний с 4 стойками размером 240х145х2500мм с 4 двухсторонними опорами размером 180х1400х145мм с 24 консолями размером 98х670х240мм с 3 раскосными системами размером 1320х30х1200мм допустимой нагрузкой на стойку до 4000кг доп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Стеллаж полочный с 2 разборными рамами 2500х600 с 3 ярусами хранения 600х1800 металлический размером 2500х1800х600мм СТ-032"

    Кол-во: 25

    "Позиция 94"

    "Стеллаж сборно-разборный СРМ-06. Размер полок, мм-2600х734. Нагрузка на стеллаж, кг-750. Габариты, мм-2600х800х2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Тележка 3-х колесная ТРМ-04 грузоподъемность 260кг габариты 1500х545х575мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Тележка 4-х колесная ТРМ-01 грузоподъемность 600кг, габариты 1350х800х980мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Тележка 9.23 четырехколесная с гидравлическим подъемом стола, грузоподъемность 300кг, диаметр колес 127мм, высота подхвата 415мм, высота подъема 1400мм, габариты стола 905х510мм ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Тележка 9.43 четырехколесная общего назначения с поворотной ручкой, грузоподъемность 150кг, диаметр колес 250мм ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "Узел водогрейный 422.08.00.000 котла КВ-0,4Г Gazdevice-424 ТУ 4931-008-45737844-2008"

    Кол-во: 7

    "Позиция 100"

    "Центратор эксцентриковый наружный Ж08А.8052 для труб диаметром 159-215мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Измеритель объема топлива ВФКУ 5.178-404.00-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Тачка ЗУБР садово-строительная двухколесная, грузоподъемность 200кг 90л Арт.39911 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Весы платформенные Digi DS-560-150 предел взвешивания 150кг размер платформы 480х480х96мм 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Водонагреватель накопительный вертикальный Thermex ER 80V, V=80 л, N=1,5 кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Фланец 2-100-100 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 106"

    "Бетоносмеситель Б-165 загрузка 165л 220в 0,85кВт ТУ 482640-001-56671769-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Тележка 9.48 общего назначения двухколесная одноосная грузоподъемность 100кг, диаметр колес 200мм ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 12

    "Позиция 108"

    "Тележка 9.50 четырехколесная общего назначения, платформенная с откидными бортами, грузоподъемность 500кг, диаметр колес 200мм, высота борта 550мм, габариты платформы 1250х645мм ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Тележка TYVA250 для перемещения и переворачивания бочек объем 200 литров"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Центратор эксцентриковый ручной Ж08А.7989 для сварки труб Ду530"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Центратор эксцентриковый ручной Ж08А.8026 для сварки труб Ду273-325"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Пресс настольный Trommelberg SD100802 с манометром, в составе гидравлический насос с ручным приводом, развиваемое усилие 10т, рабочий ход штока 180мм, габариты 545х160х775мм. Масса 50кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6 грузоподъемностью 1,6т длиной каната 6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Стеллаж металлический сборно-разборный СРМ-03 нагрузка на стеллаж 300кг количество полок 6шт габариты 1500х500х2000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Стеллаж металлический сборно-разборный СРМ-03 нагрузка на стеллаж 300кг количество полок 6шт габариты 1500х500х2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Счетчик газа бытовой мембранный BK-G4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Весы товарные напольные электронные со светодиодным дисплеем Масса-К ВТ-150 пределы взвешивания 0,1-150кг дискретность отсчета 50г 15Вт ГОСТ 29329-92"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Весы товарные электронные марка ВТМ-300 платформа нержавеющая сталь предел взвешивания 300кг размеры платформы 815х620х140мм h= стойки 805мм ТУ 4274-010-27450820-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Весы товарные электронные марка ВТМ-600 предел взвешивания 600кг размеры платформы815х620х140мм h= стойки 805мм дискретность показаний ТУ 4274-010-27450820-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Весы торговые настольные электронные с жидкокристаллическим дисплеем Мера ВНМ-3/15 пределы взвешивания 0,02-15кг дискретность отсчета 1/2/5г 10Вт ТУ 4274-009-00381259-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Водонагреватель ЭВАД-80/2 электрический настенный, емкость 80л, мощность 2кВт, напряжение 220В ТУ 3468-002-4750217-1999"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить