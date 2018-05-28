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Номер извещения
31806493253
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025547/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0025547/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 09:00 GMT +328.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 09:1028.05.2018 09:1028.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493253Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493253Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
8 814 864,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
27
49.41.1
26.51.85
27.12
46.69.9
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 77
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Кол-во: 9
Кол-во: 16
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Кол-во: 24
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