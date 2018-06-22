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Номер извещения
31806493244
Уникальный номер закупки
18/2.1/0032187/ГПИнвестПр
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе Reuters для нужд ООО «Газпром инвестпроект» (0056/18/2.1/0032187/ГПИнвестПр/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе Reuters для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493244Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе Reuters для нужд ООО «Газпром инвестпроект» Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 09:1022.06.2018 09:1022.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493244Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе Reuters для нужд ООО «Газпром инвестпроект» Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493244Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе Reuters для нужд ООО «Газпром инвестпроект» Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе Reuters для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Начальная цена
25 280,06
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
63.99.10
63.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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