www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806492553
Уникальный номер закупки
18/2.1/0007342/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-57-48
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мищенко Алина Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 16:00 GMT +307.06.2018 16:0007.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492553Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 16:0007.06.2018 16:0007.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492553Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492553Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492553Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству административного здания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия Калача-на-Дону, 1А.
Начальная цена
12 068 906,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
41.20.40
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.