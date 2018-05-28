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    Главная / Торги / Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0023742/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0023742/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806492377

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023742/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (0056/18/4.3/0023742/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 23742.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 09:00 GMT +328.05.2018 09:0028.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 09:1028.05.2018 09:1028.05.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492377Дата и время вскрытия заявок Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 15:0014.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492377Подведение итогов не позднее Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 15:0014.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492377Подведение итогов не позднее Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

    Начальная цена

    13 898 457,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    47.99.90.000

    Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных торговых объектов, рынков, не включенной в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.29

    Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "вентиль 1563р Ду 25 Ру 10"

    Кол-во: 105

    "Позиция 2"

    "Вентиль 15б1бк Ду 15 Ру 16"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "кран 11б27п Ду 32 Ру 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый 11Б12бк Ду15х0,1 ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кран 11б6б Ду50Ру16"

    Кол-во: 17

    "Позиция 6"

    "Вентиль 15б3р Ду 50 Ру 16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Задвижка 31ч6бр Ду50 Ру16 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кран маевского Ду20 Ру6 12.063-81"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый трехходовой 11б38бк Ду15 Ру1,6МПа"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 ГОСТ 9544-93 управление-ручное,присоединение-фланцевое, материал корпуса-серый чугун, скомплектом ответных фланцов, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 параллельная двухдисковая свыдвижным шпинделем, фланцевая с комплектом ответныхфланцев,исполнение-УХЛ, чугун серый (ч), среда-вода, с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 ТУ 3721-004-0083050-08 параллельнаядвухдисковая с выдвижным шпинделем, чугунная с КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 параллельная двухдисковая свыдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев икрепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду80 Ру1,6МПа ТУ26-07-393-86 фланцевый в комплекте с ответными фланцами,прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27п Ду15, PN1,6МПа ТУ3712-002-04606952-03 DN15, рабочая среда-природный газ,температура-60+50, PN 1,6МПа, масса 0,16кг, G1/2-В.Герметичность затвора клапана по классу А ГОСТ 9544, материалкорпусных деталей латунь ЛЦ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый 11Б27П1 А30 44х48х80мм ТУ 3712-002-04606952-03Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа, Ду15. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,158 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый 11Б27П1 А30 46х55х80 мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду20. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,226 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей "

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый 11Б27П1 А30 55х64х100мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду25. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,381 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей "

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Кран шаровый 11Б27П1 А30 63х77х100мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду32. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,551 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей "

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый 11Б27П1 А30 87х103х160мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду50. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 1,340 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду15Ру16 ТУ3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 26

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду20 Ру16 ТУ3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 35

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду25Ру16 ТУ3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 9

    "Позиция 24"

    "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду50Ру16 ТУ3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду32Ру16 ТУ3712-002-04606952-06"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Клапан обратный чугунный 16кч9п 50х25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Задвижка 31ч6бр Ду150 Ру10 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Задвижка 31ч6бр Ду100 Ру10 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Задвижка 31ч6бр Ду80 Ру10 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "кран 11б34бк Ду 20 Ру 1 не указан нормативный документ,изготовитель, не указан нормативный документ, изготовитель"

    Кол-во: 35

    "Позиция 31"

    "кран 11б12б Ду 20 Ру 0,1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 32"

    "вентиль 15б1п Ду 32 Ру 1,6"

    Кол-во: 120

    "Позиция 33"

    "вентиль 15б3р Ду 20 Ру 16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "вентиль 15б1п Ду 20 Ру 16"

    Кол-во: 150

    "Позиция 35"

    "вентиль 12б1п Ду 15 Ру 10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "вентиль 15б1п Ду 32 Ру 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "вентиль 15б3р Ду 15 Ру 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Вентиль 15б1п Ду 25 ру 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Вентиль 15б3р Ду 15 Ру 10 бронзовый, муфтовый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "вентиль 15б3р Ду 32 Ру 1,0 запорный, муфтовый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 80.80.П.Г.(У1) П.Н Dn 80, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмопривод с блоком управления ЭПУУ-7-8 (110 В), тип установки -"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 44"

    "Кран шаровый КШ 050-00.00.00-01 DN50 PN 8.0 МПа ТУ51-0303-22-2000 под приварку, с ручным приводом, надземнойустановки, среда - природный газ, исполнение У1 стандартноеисполнение ОАО "Волгограднефтемаш" г. Волгоград"

    Кол-во: 18

    "Позиция 45"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 150.80.П.Г.(У1) ПГ.Н Dn 150, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмогидропривод с блоком управления ЭПУУ-15 (110 В) с УКП-03,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) П.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмопривод, тип установки - надземная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 80.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 80, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 100.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 100, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 100.160.П.Г.(У1) Р.Н Dn 100, Pn16,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой ХСЛ КШ 100.160.П.Г.(У1) П.Н Dn 100, Pn16,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмопривод, тип установки - надземная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой 11лс369п6 DN 200 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с ручным приводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения ТУ 3742-006-86232636-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 15 М.160.00.00.У Ду15 Ру160 G1/2"

    Кол-во: 65

    "Позиция 55"

    "Клапан предохранительный пружинный СППК5-50-63 17с16нж1 Ду50Ру63 ТУ 3742-001-5080-2224-2010 тип присоединения-фланцевый,Рн.о.-69, пружина № 57"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Клапан предохранительный пружинный СППК4-50-16 17с7нж Ду50Ру16 ТУ 3742-004-07533604-2008 тип присоединения-фланцевый,Рн.о.-8, пружина №13"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Клапан предохранительный пружинный СППК4-50-40 17с23нж Ду50Ру40 ТУ 3742-004-07533604-2008 тип присоединения-фланцевый,Рн.о.-50, пружина № 16, Рн=37,4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Кран шаровый ЯГТ 10М.160.00.01.ХЛ ТУ 37 4220-001-12673402-98 муфтовый внутренняя резьба G1/2, сталь 09Г2С"

    Кол-во: 151

    "Позиция 59"

    "Кран шаровой АШС.М-DN10/PN160-00 Ду10 Ру16 МПа ТУ3742-001-70476827-04 муфтовый, с ручным приводом, длянадземной установки, рабочая среда неагрессивный природныйгаз, класс герметичности А, тип исполнения А1 ООО "НПП ГКС"г. Долгопрудный"

    Кол-во: 123

    "Позиция 60"

    "Кран шаровый ЯГТ 10Ш.063.00.01 нж2 Ду 10 Ру63 ГОСТ 21345-78 рабочая среда жидкие и газообразные,климатическое исполнение УХЛ1 для кранов из стали12Х18Н10ТТип присоединения: штуцерный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Клапан предохранительный СППК4Р 80-16 DN 80 ТУ3742-004-07533604-2008 PN=16 кгс/см2, P н=6,9 кгс/см2, сответными фланцами, климатическое исполнение У1 по ГОСТ15150-69, пружина №33. Фланцы входные: на изделии №1,ответные №1. Фланцы выходные: на изделии"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Клапан предохранительный СППК4Р 50-40 DN 50 ТУ3742-004-07533604-2008 PN=40 кгс/ см2 P н=22 кгс/ см2 сответными фланцами, климатическое исполнение У1 по ГОСТ15150-69, пружина № 15. Фланцы входные: на изделии № 3,ответные № 2. Фланцы выходные: на издел"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Кран шаровой КШ.П.025.063-00 Ду25 Ру63 ТУ3742-001-73086009-2006 из углеродистой стали с ручнымприводом под приварку обычного исполнения классагерметичности А ООО "ГИРАС""

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Кран шаровый КШ.Ш.025.080-00 Ду25 Ру8,0 МПа ТУ3742-001-73086009-2006 исполнение -штуцерное, ручной привод,герметичность затвора - класс А, климатическое исполнение -У, вариант исполнения - 00-обычное из углеродистой инизколегированной стали ООО "Гира"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 10 М.063.00.05.У Ду10 Ру63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с выдвижнымшпинделем с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Задвижка клиновая фланцевая 30с76нж Ду 50 Ру 63 стальная, в комплекте с ответными фланцами"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 10М .160.00.01. Ду 10 Ру160 G1/2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 69"

    "Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с выдвижнымшпинделем с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Кран шаровый муфтовый КШ10 ЯГТ 10М.063.00.05.У К1/2 Ду10 Ру64 ТУ37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Кран шаровый КШ Ду15 Ру80 ГОСТ 9544-93 ручной, надземный,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку КШ.П.015.080-00"

    Кол-во: 58

    "Позиция 72"

    "Кран шаровый КШ Ду20 Ру80 ручной, надземный,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку ЯГТ20П.080.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Кран шаровый КШ Ду25 Ру80 ручной, надземный,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку КШ.П.025.080-00"

    Кол-во: 69

    "Позиция 74"

    "Кран шаровый КШ Ду10 Ру160 надземный, ручной,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку КШ.П.010.160-00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Кран шаровый КШ.М.015.063-00 Ду15 Ру63 ТУ3742-001-730086009-2006 муфтовый, с ручным приводом, струбной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81, сталь 20,климатическое исполнение У ООО "Гирас", г. Химки"

    Кол-во: 73

    "Позиция 76"

    "Задвижка 31лс45нж ЗКЛ2 50-160 Ду 50 Ру160 ГОСТ 15150-69присоединение-фланцевое, с комплектом ответных фланцев,прокладками и крепежом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Кран шаровый трехходовой под манометр ТП3.15.250-0 Ду15 Py250ГОСТ 6211-81 Рабочая среда: природный газ и жидкиеуглеводороды. температура среды. град. С: рабочей от -60 до+200. окруж. от -60 до +80. присоединительные размер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Клапан 19с38нж Ду 80 Ру 63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 200 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения ТУ 3742-006-86232636-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 20 М.063.00.01.У Ду20 Ру63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Кран шаровый 11с38п Ду 10 Ру 1,6 МПа ЯГТ10П.016.00.00У ручной под приварку"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Клапан 19ч21бр Ду 50 Ру 16 обратный, поворотный, фланцевый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Кран Маевского Ду15 Ру6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 84"

    "Кран 11б27п Ду25 Ру16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 85"

    "Кран шаровой КШ.П.025.080-00 Ду25 Ру80 ТУ3742-001-73086009-2006 из углеродистой стали с ручнымприводом под приварку обычного исполнения классагерметичности A для нефти, нефтепродуктов, кислорода,природного газа, воды, пара, воздуха, агрессивных сред "

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "кран 11б34бк Ду 15 Ру 0,1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 87"

    "кран 11б41п3 Ду 20 Ру 16"

    Кол-во: 35

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