Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка кранов стальных шаровых и арматуры запорной для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "вентиль 1563р Ду 25 Ру 10" Кол-во: 105

"Позиция 2" "Вентиль 15б1бк Ду 15 Ру 16" Кол-во: 45

"Позиция 3" "кран 11б27п Ду 32 Ру 10" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Кран шаровый 11Б12бк Ду15х0,1 ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Кран 11б6б Ду50Ру16" Кол-во: 17

"Позиция 6" "Вентиль 15б3р Ду 50 Ру 16" Кол-во: 15

"Позиция 7" "Задвижка 31ч6бр Ду50 Ру16 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Кран маевского Ду20 Ру6 12.063-81" Кол-во: 40

"Позиция 9" "Кран шаровый трехходовой 11б38бк Ду15 Ру1,6МПа" Кол-во: 60

"Позиция 10" "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 ГОСТ 9544-93 управление-ручное,присоединение-фланцевое, материал корпуса-серый чугун, скомплектом ответных фланцов, крепежом и прокладками" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 параллельная двухдисковая свыдвижным шпинделем, фланцевая с комплектом ответныхфланцев,исполнение-УХЛ, чугун серый (ч), среда-вода, с КОФ" Кол-во: 6

"Позиция 12" "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 ТУ 3721-004-0083050-08 параллельнаядвухдисковая с выдвижным шпинделем, чугунная с КОФ" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 параллельная двухдисковая свыдвижным шпинделем фланцевая с комплектом ответных фланцев икрепежом" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Клапан обратный подъемный 16с10нж Ду80 Ру1,6МПа ТУ26-07-393-86 фланцевый в комплекте с ответными фланцами,прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27п Ду15, PN1,6МПа ТУ3712-002-04606952-03 DN15, рабочая среда-природный газ,температура-60+50, PN 1,6МПа, масса 0,16кг, G1/2-В.Герметичность затвора клапана по классу А ГОСТ 9544, материалкорпусных деталей латунь ЛЦ" Кол-во: 35

"Позиция 16" "Кран шаровый 11Б27П1 А30 44х48х80мм ТУ 3712-002-04606952-03Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа, Ду15. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,158 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей л" Кол-во: 25

"Позиция 17" "Кран шаровый 11Б27П1 А30 46х55х80 мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду20. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,226 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей " Кол-во: 35

"Позиция 18" "Кран шаровый 11Б27П1 А30 55х64х100мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду25. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,381 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей " Кол-во: 30

"Позиция 19" "Кран шаровый 11Б27П1 А30 63х77х100мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду32. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 0,551 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей " Кол-во: 10

"Позиция 20" "Кран шаровый 11Б27П1 А30 87х103х160мм ТУ 3712-002-04606952-03Ду50. Рабочая среда: вода, пар, Давление 1,6МПа. Температурарабочей среды от +1 до +150 гр. Вес 1,340 кг. Герметичностьзатвора крана по классу А ГОСТ Р 54808-2011, Материалкорпусных деталей" Кол-во: 6

"Позиция 21" "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду15Ру16 ТУ3712-002-04606952-03" Кол-во: 26

"Позиция 22" "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду20 Ру16 ТУ3712-002-04606952-03" Кол-во: 35

"Позиция 23" "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду25Ру16 ТУ3712-002-04606952-03" Кол-во: 9

"Позиция 24" "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду50Ру16 ТУ3712-002-04606952-03" Кол-во: 12

"Позиция 25" "Кран шаровый проходной муфтовый 11б27п1 Ду32Ру16 ТУ3712-002-04606952-06" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Клапан обратный чугунный 16кч9п 50х25" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Задвижка 31ч6бр Ду150 Ру10 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная" Кол-во: 7

"Позиция 28" "Задвижка 31ч6бр Ду100 Ру10 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная" Кол-во: 9

"Позиция 29" "Задвижка 31ч6бр Ду80 Ру10 ТУ 3712-002-04606952-03 Задвижкачугунная" Кол-во: 6

"Позиция 30" "кран 11б34бк Ду 20 Ру 1 не указан нормативный документ,изготовитель, не указан нормативный документ, изготовитель" Кол-во: 35

"Позиция 31" "кран 11б12б Ду 20 Ру 0,1" Кол-во: 35

"Позиция 32" "вентиль 15б1п Ду 32 Ру 1,6" Кол-во: 120

"Позиция 33" "вентиль 15б3р Ду 20 Ру 16" Кол-во: 30

"Позиция 34" "вентиль 15б1п Ду 20 Ру 16" Кол-во: 150

"Позиция 35" "вентиль 12б1п Ду 15 Ру 10" Кол-во: 5

"Позиция 36" "вентиль 15б1п Ду 32 Ру 10" Кол-во: 10

"Позиция 37" "вентиль 15б3р Ду 15 Ру 10" Кол-во: 20

"Позиция 38" "Вентиль 15б1п Ду 25 ру 10" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Вентиль 15б3р Ду 15 Ру 10 бронзовый, муфтовый" Кол-во: 20

"Позиция 40" "вентиль 15б3р Ду 32 Ру 1,0 запорный, муфтовый" Кол-во: 15

"Позиция 41" "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Кран шаровой ХСЛ КШ 80.80.П.Г.(У1) П.Н Dn 80, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмопривод с блоком управления ЭПУУ-7-8 (110 В), тип установки -" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 14

"Позиция 44" "Кран шаровый КШ 050-00.00.00-01 DN50 PN 8.0 МПа ТУ51-0303-22-2000 под приварку, с ручным приводом, надземнойустановки, среда - природный газ, исполнение У1 стандартноеисполнение ОАО "Волгограднефтемаш" г. Волгоград" Кол-во: 18

"Позиция 45" "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 12

"Позиция 47" "Кран шаровой ХСЛ КШ 150.80.П.Г.(У1) ПГ.Н Dn 150, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмогидропривод с блоком управления ЭПУУ-15 (110 В) с УКП-03," Кол-во: 2

"Позиция 48" "Кран шаровой ХСЛ КШ 50.80.П.Г.(У1) П.Н Dn 50, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмопривод, тип установки - надземная" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Кран шаровой ХСЛ КШ 80.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 80, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 14

"Позиция 50" "Кран шаровой ХСЛ КШ 100.80.П.Г.(У1) Р.Н Dn 100, Pn8,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Кран шаровой ХСЛ КШ 100.160.П.Г.(У1) Р.Н Dn 100, Pn16,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - рукоятка, тип установки - надземная" Кол-во: 4

"Позиция 52" "Кран шаровой ХСЛ КШ 100.160.П.Г.(У1) П.Н Dn 100, Pn16,0 Мпа, тип присоединения - под приварку, рабочая среда - неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, тип управления - пневмопривод, тип установки - надземная" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Кран шаровой 11лс369п6 DN 200 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с ручным приводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения ТУ 3742-006-86232636-2013" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 15 М.160.00.00.У Ду15 Ру160 G1/2" Кол-во: 65

"Позиция 55" "Клапан предохранительный пружинный СППК5-50-63 17с16нж1 Ду50Ру63 ТУ 3742-001-5080-2224-2010 тип присоединения-фланцевый,Рн.о.-69, пружина № 57" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Клапан предохранительный пружинный СППК4-50-16 17с7нж Ду50Ру16 ТУ 3742-004-07533604-2008 тип присоединения-фланцевый,Рн.о.-8, пружина №13" Кол-во: 7

"Позиция 57" "Клапан предохранительный пружинный СППК4-50-40 17с23нж Ду50Ру40 ТУ 3742-004-07533604-2008 тип присоединения-фланцевый,Рн.о.-50, пружина № 16, Рн=37,4" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Кран шаровый ЯГТ 10М.160.00.01.ХЛ ТУ 37 4220-001-12673402-98 муфтовый внутренняя резьба G1/2, сталь 09Г2С" Кол-во: 151

"Позиция 59" "Кран шаровой АШС.М-DN10/PN160-00 Ду10 Ру16 МПа ТУ3742-001-70476827-04 муфтовый, с ручным приводом, длянадземной установки, рабочая среда неагрессивный природныйгаз, класс герметичности А, тип исполнения А1 ООО "НПП ГКС"г. Долгопрудный" Кол-во: 123

"Позиция 60" "Кран шаровый ЯГТ 10Ш.063.00.01 нж2 Ду 10 Ру63 ГОСТ 21345-78 рабочая среда жидкие и газообразные,климатическое исполнение УХЛ1 для кранов из стали12Х18Н10ТТип присоединения: штуцерный" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Клапан предохранительный СППК4Р 80-16 DN 80 ТУ3742-004-07533604-2008 PN=16 кгс/см2, P н=6,9 кгс/см2, сответными фланцами, климатическое исполнение У1 по ГОСТ15150-69, пружина №33. Фланцы входные: на изделии №1,ответные №1. Фланцы выходные: на изделии" Кол-во: 5

"Позиция 62" "Клапан предохранительный СППК4Р 50-40 DN 50 ТУ3742-004-07533604-2008 PN=40 кгс/ см2 P н=22 кгс/ см2 сответными фланцами, климатическое исполнение У1 по ГОСТ15150-69, пружина № 15. Фланцы входные: на изделии № 3,ответные № 2. Фланцы выходные: на издел" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Кран шаровой КШ.П.025.063-00 Ду25 Ру63 ТУ3742-001-73086009-2006 из углеродистой стали с ручнымприводом под приварку обычного исполнения классагерметичности А ООО "ГИРАС"" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Кран шаровый КШ.Ш.025.080-00 Ду25 Ру8,0 МПа ТУ3742-001-73086009-2006 исполнение -штуцерное, ручной привод,герметичность затвора - класс А, климатическое исполнение -У, вариант исполнения - 00-обычное из углеродистой инизколегированной стали ООО "Гира" Кол-во: 15

"Позиция 65" "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 10 М.063.00.05.У Ду10 Ру63" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с выдвижнымшпинделем с КОФ" Кол-во: 6

"Позиция 67" "Задвижка клиновая фланцевая 30с76нж Ду 50 Ру 63 стальная, в комплекте с ответными фланцами" Кол-во: 8

"Позиция 68" "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 10М .160.00.01. Ду 10 Ру160 G1/2" Кол-во: 15

"Позиция 69" "Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с выдвижнымшпинделем с КОФ" Кол-во: 6

"Позиция 70" "Кран шаровый муфтовый КШ10 ЯГТ 10М.063.00.05.У К1/2 Ду10 Ру64 ТУ37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 50

"Позиция 71" "Кран шаровый КШ Ду15 Ру80 ГОСТ 9544-93 ручной, надземный,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку КШ.П.015.080-00" Кол-во: 58

"Позиция 72" "Кран шаровый КШ Ду20 Ру80 ручной, надземный,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку ЯГТ20П.080.00.00" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Кран шаровый КШ Ду25 Ру80 ручной, надземный,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку КШ.П.025.080-00" Кол-во: 69

"Позиция 74" "Кран шаровый КШ Ду10 Ру160 надземный, ручной,сталь 20, климатическое исполнение У, под приварку КШ.П.010.160-00" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Кран шаровый КШ.М.015.063-00 Ду15 Ру63 ТУ3742-001-730086009-2006 муфтовый, с ручным приводом, струбной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81, сталь 20,климатическое исполнение У ООО "Гирас", г. Химки" Кол-во: 73

"Позиция 76" "Задвижка 31лс45нж ЗКЛ2 50-160 Ду 50 Ру160 ГОСТ 15150-69присоединение-фланцевое, с комплектом ответных фланцев,прокладками и крепежом" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Кран шаровый трехходовой под манометр ТП3.15.250-0 Ду15 Py250ГОСТ 6211-81 Рабочая среда: природный газ и жидкиеуглеводороды. температура среды. град. С: рабочей от -60 до+200. окруж. от -60 до +80. присоединительные размер" Кол-во: 6

"Позиция 78" "Клапан 19с38нж Ду 80 Ру 63" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 200 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения ТУ 3742-006-86232636-2013" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Кран шаровый муфтовый ЯГТ 20 М.063.00.01.У Ду20 Ру63" Кол-во: 10

"Позиция 81" "Кран шаровый 11с38п Ду 10 Ру 1,6 МПа ЯГТ10П.016.00.00У ручной под приварку" Кол-во: 100

"Позиция 82" "Клапан 19ч21бр Ду 50 Ру 16 обратный, поворотный, фланцевый" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Кран Маевского Ду15 Ру6" Кол-во: 80

"Позиция 84" "Кран 11б27п Ду25 Ру16" Кол-во: 25

"Позиция 85" "Кран шаровой КШ.П.025.080-00 Ду25 Ру80 ТУ3742-001-73086009-2006 из углеродистой стали с ручнымприводом под приварку обычного исполнения классагерметичности A для нефти, нефтепродуктов, кислорода,природного газа, воды, пара, воздуха, агрессивных сред " Кол-во: 1

"Позиция 86" "кран 11б34бк Ду 15 Ру 0,1" Кол-во: 40