www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806492187
Уникальный номер закупки
18/4.3/0021452/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году (0056/18/4.3/0021452/ТГННовгород/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, и прокат листовой из быстрорежущей и электротехнической стали
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492187Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492187Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году
Начальная цена
5 004 040,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
25.11.23.119
49.41.19.000
24.10.5
24.10.6
24.54
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 6
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 59
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 0
Кол-во: 36
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.015
Кол-во: 1.65
Кол-во: 0.316
Кол-во: 0.25
Кол-во: 1.38
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.75
Кол-во: 5.12
Кол-во: 4.127
Кол-во: 1.22
Кол-во: 1.195
Кол-во: 0.64
Кол-во: 0.37
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.4
Кол-во: 1.977
Кол-во: 0.84
Кол-во: 0.58
Кол-во: 1.833
Кол-во: 0.383
Кол-во: 0.629
Кол-во: 0.775
Кол-во: 1.05
Кол-во: 1.8
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.244
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.13
Кол-во: 0.155
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.073
Кол-во: 0.26
Кол-во: 0.063
Кол-во: 0.168
Кол-во: 0.316
Кол-во: 1.11
Кол-во: 0.381
Кол-во: 0.625
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.07
Кол-во: 0.715
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 1.78
Кол-во: 0.3
Кол-во: 3.1
Кол-во: 1.607
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.372
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.61
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.572
Кол-во: 0.749
Кол-во: 0.145
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.119
Кол-во: 0.295
Кол-во: 1.038
Кол-во: 1.786
Кол-во: 0.203
Кол-во: 0.606
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.2
Кол-во: 59.8
Кол-во: 0.235
Кол-во: 1.665
Кол-во: 1.4
Кол-во: 2.23
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.941
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 6.773
Кол-во: 0.525
Кол-во: 0.536
Кол-во: 0.35
Кол-во: 2.353
Кол-во: 1.005
Кол-во: 1.424
Кол-во: 0.856
Кол-во: 1.285
Кол-во: 3.411
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.