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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году (0056/18/4.3/0021452/ТГННовгород/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году (0056/18/4.3/0021452/ТГННовгород/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806492187

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021452/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году (0056/18/4.3/0021452/ТГННовгород/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗП 21452 изм. от 29.05.2018.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 13.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, и прокат листовой из быстрорежущей и электротехнической стали

    Закупки и тендеры Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Закупки и тендеры Услуги по литью прочих цветных металлов

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492187Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492187Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492187Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году

    Начальная цена

    5 004 040,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.5

    Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    24.54

    Литье прочих цветных металлов

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист алюминиевый 3,0х1200х3000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Лист медный 2,0мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 3"

    "Лист нерж. 1,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Лист нерж. 3,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Лист оцинкованный 0,55мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 9002 (серо-белый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 9010 (белый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Лист оцинкованный 0,6мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Лист оцинкованный 0,6мм с полимерным покрытием RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Лист оцинкованный ОЦ Б-О-0,5х1000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ-408"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Лист просечновытяжной ПВ-508"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Лист стальной 1,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Лист стальной 2мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Лист стальной 3мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Лист стальной 4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Лист стальной 5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Лист стальной 6мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Лист стальной 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Лист стальной 10мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Лист стальной 10мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Лист стальной 16мм ст20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Лист стальной 20мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Полоса стальная 3х20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Полоса стальная 4х25"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Полоса стальная 4х40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Арматура кл.А-III 8 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Арматура кл.А-III 10 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Арматура кл.А-III 12 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Арматура кл.А-III 14 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Арматура кл.А-III 16 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Арматура кл.А-III 18 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Арматура кл.А-III 20 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Арматура кл.А-III 25 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Балка 16Б1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Балка 30Б1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Катанка 6,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Катанка 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Круг 6мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Круг 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Круг 8мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Круг 10мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Круг 10мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Круг 12мм ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Круг 14мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Круг 16мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Круг 16мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Круг 18мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Круг 20мм ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Круг 30мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Круг 40мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Круг 50мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Круг 60мм ст 35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Уголок стальной 50*50*5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Уголок стальной 50*50*6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Уголок стальной 63*63*5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Уголок стальной 75*75*6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Уголок стальной 75*75*7"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Уголок стальной 80*80*6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Уголок стальной 100*100*8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Уголок стальной 70х70х5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Швеллер 160х60х4 С-245"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Швеллер 8У"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Швеллер 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Швеллер 10П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Швеллер 12П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Швеллер 16П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Шестигранник 10мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Шестигранник 12мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Шестигранник 14мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Шестигранник 17мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Шестигранник 19мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Шестигранник 22мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Шестигранник 24мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "Шестигранник 27мм ст 35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Шестигранник 36мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шестигранник 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "Шестигранник латунный 12мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Полоса стальная 4х50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Полоса стальная 5х30"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Полоса стальная 5х40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Полоса стальная 5х50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Полоса стальная 6х40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Припой ПОС 30"

    Кол-во: 59

    "Позиция 87"

    "Профнастил Н-75 0,7х750х6000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Профнастил НС-35 0,7х1000х6000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Профнастил С-10 0,5х1000х6000 RAL 9016 (белый яркий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 7004 (серый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 7047 (светло-серый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Профнастил С-21 0,7х1000х6000 RAL 8017 (коричневый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Пруток латунный 100мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Пруток латунный 30мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 70

    "Позиция 97"

    "Сетка кладочная (сварная из проволоки ВР-1)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Стальной лист толщиной БПН - 7"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Труба медная 8х1,5"

    Кол-во: 36

    "Позиция 100"

    "Уголок 32 х 32 х 3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Уголок стальной 25*25*4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Уголок стальной 35*35*4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Уголок стальной 40*40*3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Уголок стальной 40*40*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Уголок стальной 45*45*4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "Уголок стальной 45*45*5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Уголок стальной 50*50*4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Лист нерж. 1,5мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 109"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 9010 (белый)"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 110"

    "Лист оцинкованный 0,6мм"

    Кол-во: 1.65

    "Позиция 111"

    "Лист оцинкованный 0,6мм с полимерным покрытием RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0.316

    "Позиция 112"

    "Лист оцинкованный ОЦ Б-О-0,5х1000"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 113"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ-408"

    Кол-во: 1.38

    "Позиция 114"

    "Лист просечновытяжной ПВ-508"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 115"

    "Лист стальной 1,5мм"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 116"

    "Лист стальной 2мм"

    Кол-во: 5.12

    "Позиция 117"

    "Лист стальной 3мм"

    Кол-во: 4.127

    "Позиция 118"

    "Лист стальной 4мм"

    Кол-во: 1.22

    "Позиция 119"

    "Лист стальной 5мм"

    Кол-во: 1.195

    "Позиция 120"

    "Лист стальной 6мм"

    Кол-во: 0.64

    "Позиция 121"

    "Лист стальной 8мм"

    Кол-во: 0.37

    "Позиция 122"

    "Лист стальной 10мм"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 123"

    "Лист стальной 10мм ст 20"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 124"

    "Лист стальной 16мм ст20"

    Кол-во: 1.977

    "Позиция 125"

    "Полоса стальная 3х20"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 126"

    "Полоса стальная 4х25"

    Кол-во: 0.58

    "Позиция 127"

    "Полоса стальная 4х40"

    Кол-во: 1.833

    "Позиция 128"

    "Арматура кл.А-III 8 мм"

    Кол-во: 0.383

    "Позиция 129"

    "Арматура кл.А-III 10 мм"

    Кол-во: 0.629

    "Позиция 130"

    "Арматура кл.А-III 12 мм"

    Кол-во: 0.775

    "Позиция 131"

    "Арматура кл.А-III 14 мм"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 132"

    "Арматура кл.А-III 16 мм"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 133"

    "Арматура кл.А-III 18 мм"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 134"

    "Арматура кл.А-III 20 мм"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 135"

    "Арматура кл.А-III 25 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 136"

    "Балка 16Б1"

    Кол-во: 0.244

    "Позиция 137"

    "Катанка 6,5мм"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 138"

    "Катанка 8мм"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 139"

    "Круг 6мм ст 20"

    Кол-во: 0.155

    "Позиция 140"

    "Круг 8мм"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 141"

    "Круг 8мм ст 20"

    Кол-во: 0.073

    "Позиция 142"

    "Круг 10мм"

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 143"

    "Круг 10мм ст 20"

    Кол-во: 0.063

    "Позиция 144"

    "Круг 12мм ст 45"

    Кол-во: 0.168

    "Позиция 145"

    "Круг 14мм"

    Кол-во: 0.316

    "Позиция 146"

    "Круг 16мм"

    Кол-во: 1.11

    "Позиция 147"

    "Круг 16мм ст 20"

    Кол-во: 0.381

    "Позиция 148"

    "Круг 18мм"

    Кол-во: 0.625

    "Позиция 149"

    "Круг 20мм ст 45"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 150"

    "Круг 30мм"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 151"

    "Круг 40мм"

    Кол-во: 0.715

    "Позиция 152"

    "Круг 50мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 153"

    "Круг 60мм ст 35"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 154"

    "Уголок стальной 50*50*5"

    Кол-во: 1.78

    "Позиция 155"

    "Уголок стальной 50*50*6"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 156"

    "Уголок стальной 63*63*5"

    Кол-во: 3.1

    "Позиция 157"

    "Уголок стальной 75*75*6"

    Кол-во: 1.607

    "Позиция 158"

    "Уголок стальной 75*75*7"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 159"

    "Уголок стальной 80*80*6"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 160"

    "Уголок стальной 100*100*8"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 161"

    "Уголок стальной 70х70х5"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 162"

    "Швеллер 8У"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 163"

    "Швеллер 10"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 164"

    "Швеллер 10П"

    Кол-во: 0.372

    "Позиция 165"

    "Швеллер 12П"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 166"

    "Швеллер 16П"

    Кол-во: 0.61

    "Позиция 167"

    "Шестигранник 10мм"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 168"

    "Шестигранник 12мм"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 169"

    "Шестигранник 14мм"

    Кол-во: 0.572

    "Позиция 170"

    "Шестигранник 17мм"

    Кол-во: 0.749

    "Позиция 171"

    "Шестигранник 19мм"

    Кол-во: 0.145

    "Позиция 172"

    "Шестигранник 19мм"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 173"

    "Шестигранник 22мм"

    Кол-во: 1.119

    "Позиция 174"

    "Шестигранник 24мм"

    Кол-во: 0.295

    "Позиция 175"

    "Шестигранник 27мм ст 35"

    Кол-во: 1.038

    "Позиция 176"

    "Шестигранник 36мм"

    Кол-во: 1.786

    "Позиция 177"

    "Шестигранник 8мм"

    Кол-во: 0.203

    "Позиция 178"

    "Полоса стальная 4х50"

    Кол-во: 0.606

    "Позиция 179"

    "Полоса стальная 5х30"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 180"

    "Полоса стальная 5х40"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 181"

    "Полоса стальная 5х50"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 182"

    "Полоса стальная 6х40"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 183"

    "Припой ПОС 30"

    Кол-во: 59.8

    "Позиция 184"

    "Профнастил Н-75 0,7х750х6000"

    Кол-во: 0.235

    "Позиция 185"

    "Профнастил НС-35 0,7х1000х6000"

    Кол-во: 1.665

    "Позиция 186"

    "Профнастил С-10 0,5х1000х6000 RAL 9016 (белый яркий)"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 187"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 2.23

    "Позиция 188"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 7004 (серый)"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 189"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 7047 (светло-серый)"

    Кол-во: 0.941

    "Позиция 190"

    "Профнастил С-21 0,7х1000х6000 RAL 8017 (коричневый)"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 191"

    "Стальной лист толщиной БПН - 7"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 192"

    "Уголок 32 х 32 х 3"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 193"

    "Уголок стальной 25*25*4"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 194"

    "Лист нерж. 3,0мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 195"

    "Лист оцинкованный 0,55мм"

    Кол-во: 6.773

    "Позиция 196"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0.525

    "Позиция 197"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 9002 (серо-белый)"

    Кол-во: 0.536

    "Позиция 198"

    "Балка 30Б1"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 199"

    "Уголок стальной 35*35*4"

    Кол-во: 2.353

    "Позиция 200"

    "Уголок стальной 40*40*3"

    Кол-во: 1.005

    "Позиция 201"

    "Уголок стальной 40*40*4"

    Кол-во: 1.424

    "Позиция 202"

    "Уголок стальной 45*45*4"

    Кол-во: 0.856

    "Позиция 203"

    "Уголок стальной 45*45*5"

    Кол-во: 1.285

    "Позиция 204"

    "Уголок стальной 50*50*4"

    Кол-во: 3.411

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