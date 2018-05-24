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Номер извещения
31806492030
Уникальный номер закупки
18/1.1/0023589/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 0051/18/1.1/0023589/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
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Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 09:00 GMT +324.05.2018 09:0024.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492030Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 09:0024.05.2018 09:0024.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492030Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492030Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492030Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром"Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по объекту "КС-2 "Ярынская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" для нужд ПАО "Газпром"
Начальная цена
460 321,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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