Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31806491835 Уникальный номер закупки 18/2.1/0030744/ТГЮгорск Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация 30744.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск» Юридический адрес 628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15 Почтовый адрес 628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15 Контактный телефон +7 34675 2-24-92 Факс +7 34675 2-20-43 Адрес электронной почты announce@ttg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Тимкин Алексей Александрович Место рассмотрения предложений 628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15 Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ Ключевые слова: земельные участки

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