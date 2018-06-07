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Номер извещения
31806491835
Уникальный номер закупки
18/2.1/0030744/ТГЮгорск
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-92
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимкин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
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Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 06:00 GMT +307.06.2018 06:0007.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806491835Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 08:0007.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806491835Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 08:3026.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491835Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491835Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых работ по: внесению в ЕГРН сведений о границах охранных зон и минимальных расстояний до объектов ЕСГ ПАО «Газпром», оформлению прав на земельные участки под объектами ПАО «Газпром» в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Газпром», арендуемых ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Начальная цена
15 325 224,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
71.12.35.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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