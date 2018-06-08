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Номер извещения
ГП805030
Уникальный номер закупки
18/2.1/0035893/Сибметахим
Наименование закупки
Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
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Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 06:00 GMT +308.06.2018 06:0008.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805030Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 06:0008.06.2018 06:0008.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805030Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 15:0026.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805030Подведение итогов не позднее Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805030Подведение итогов не позднее Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на разработку проектной документации система регулирования уровня в сепараторах компрессора синтез - газа производства метанола для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
416 204,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
74.90.12.125
74.90.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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