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Номер извещения
31806493209
Уникальный номер закупки
18/5.4/0038133/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов виброисточников СВС24/РС27 для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
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Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов виброисточников СВС24/РС27 для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 10:00 GMT +307.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806493209Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов виброисточников СВС24/РС27 для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 11:0007.06.2018 11:0007.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806493209Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов виброисточников СВС24/РС27 для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806493209Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов виброисточников СВС24/РС27 для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов виброисточников СВС24/РС27 для нужд ПФ "Томскгазгеофизика"
Начальная цена
1 388 225,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
45.20.21
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 560
Кол-во: 560.22
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