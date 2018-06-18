Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

Подведение итогов не позднее

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Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Датчик давления в гидросистеме, 1409669, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Кольцо клапана обратного предкамеры , резиновое, 3P0647, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 288

"Позиция 3" "Прокладка обычн. шайба под обратный клапан предкамеры, 7E1630, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 288

"Позиция 4" "Клапан обратный предкамеры 2530857 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 176

"Позиция 5" "Фильтр масляный 4854705 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 42

"Позиция 6" "Фильтр гидравлической системы 1G8878 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 7

"Позиция 7" "Уплотнение датчика горения 1083515 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 8" "Уплотнение свечного колодца резиновое 3248782 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 9" "Уплотнение свечного колодца малое 6V3830 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 10" "Прокладка обычн. подача тосола в турбину, 6V1903, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 28

"Позиция 11" "Прокладка обычн. сообщающихся трубок системы охлаждения, 6V3250, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 28

"Позиция 12" "Прокладка обычн. соединительных патрубков маслоохладителя, 4F4873, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 18

"Позиция 13" "Клапан редукционный гидравлической системы 1763586 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Актюатор 2118175 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Уплотнение проставки между головкой и гильзой, 6V4314, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 96

"Позиция 16" "Уплотнение проставки между головкой и гильзой, 2N3350, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 256

"Позиция 17" "Уплотнение проставки между головкой и гильзой, 3055302, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 18" "Уплотнение предкамеры , 6V4368, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 19" "Уплотнение предкамеры , 6V1179, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 20" "Уплотнение предкамеры , 6J2244, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 21" "Уплотнение предкамеры , 5P4889, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 22" "Уплотнение корпуса газового клапана, 9X3978, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 23" "Уплотнение корпуса газового клапана, 8J4351, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 24" "Уплотнение гильзы , 8T9047, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 16

"Позиция 25" "Фильтр фильтрующий PCHG-36 , Peco к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 26" "Уплотнение клапана газового клапана, 619455, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 27" "Направляющая клапана ,втулка, 1756344, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 28" "Подшипник верхний шатунный, 4P6125, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 29" "Поршень обычн. , 2902041, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 30" "Шайба упорная пружины, 1W1754, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 31" "Cвеча обычн. зажигания, 4797702, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 192

"Позиция 32" "Прокладка предкамеры , 2196908, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 33" "Прокладка обычн. переходника между охладителями, 8T1919, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 18

"Позиция 34" "Прокладка обычн. патрубка охлаждающей жидкости на входе в блок, 6V6809, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Прокладка обычн. между секциями манифольда охлаждающей жидкости, 2W5023, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 120

"Позиция 36" "Прокладка обычн. между секциями манифольда выхлопных газов, 1345643, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 120

"Позиция 37" "Прокладка обычн. между секциями головкой и выхлопным патрубком, 1367730, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 38" "Прокладка обычн. между патрубком и коробкой термостатов, 7W3269, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Прокладка обычн. между манифольдом и распредкоробкой, 7W3270, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 28

"Позиция 40" "Прокладка обычн. между головкой и патрубком охлаждающей жидкости, 2N0475, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 41" "Прокладка обычн. между впускным патрубком и насосом охлаждающей жидкости, 4W7749, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Прокладка обычн. заглушки системы охлаждения, 6V5065, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Прокладка обычн. заглушки насоса охлаждающей жидкости, 5Р7813, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 44" "Прокладка обычн. выходного патрубка рубашки охлаждения и вспомогательного контура, 6V5139, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 28

"Позиция 45" "Кольцо обычн. уплотнительное под фланец трансформатора, 6V3834, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 16

"Позиция 46" "Кольцо обычн. уплотнительное на удлинитель трансформатора, 1251372, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 47" "Кольцо обычн. уплотнительное, 6V3602, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 8

"Позиция 48" "Кольцо обычн. уплотнительное, 2М9780, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 49" "Кольцо обычн. уплотнительное, 6V4589, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 50" "Палец шатуна, 7C1412, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 51" "Кольцо поршневое компрессионное, 7E8215, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 52" "Кольцо поршневое компрессионное, 7C7886, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 53" "Гнездо свечи , 1663796, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Гильза цилиндровая , 3434443, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 24

"Позиция 55" "Гайка обычн. на шатунный болт, 2050640, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 56" "Вращатель клапана , 1894583, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 57" "Вкладыш шатуна , 2272902, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 58" "Клапан выпускной 3287496 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 59" "Клапан впускной 4P2854 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 60" "Наконечник тяги 2253769 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 28

"Позиция 61" "Кольцо поршневое компрессионое, 4P-8958, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 62" "Сальник коленвала со стороны муфты 190-2463 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Сальник коленвала со стороны демпфера 190-2462 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Кольцо вала защитное под сальник, 160-8173, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Уплотнение сальника коленвала, 6V-5059, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Наконечник тяги 4D3512 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 40

"Позиция 67" "Уплотнение проставки между головкой и гильзой, 8C5230, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 256

"Позиция 68" "Уплотнение свечи зажигания, 9Y6792, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 192

"Позиция 69" "Наконечник тяги 8C6971 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 16

"Позиция 70" "Наконечник тяги 8С7315 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 71" "Наконечник тяги 8С7321 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 72" "Наконечник тяги 4D4065 к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 73" "Удлинитель обычн. трансформатора свечи, 3081380, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 74" "Седло клапана выпускного, 1713993, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 75" "Седло клапана впускного, 1713992, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 76" "Пружина внутренняя , 1W1749, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 77" "Пружина внешняя , 1W1748, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 128

"Позиция 78" "Штифт обычн. , 6V3538, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 64

"Позиция 79" "Датчик температуры , 1308299, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 9

"Позиция 80" "Датчик давления предсмазки, 1521959, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Датчик детонации , 1952431, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 9

"Позиция 82" "Датчик скорости , 3048880, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Датчик давления охлаждающей жидкости, 2766793, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Датчик температуры охлаждающей жидкости, 2644297, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 4

"Позиция 85" "Датчик давления наддувочного воздуха, 2113504, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 6

"Позиция 86" "Датчик температуры выхлопных газов, 3832991, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 87" "Датчик оборотов двигателя, 7C1897, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 5

"Позиция 88" "Уплотнение обычн. 5637173896, 9Х7688, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 89" "Штифт обычн. , 5Н2532, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 21

"Позиция 90" "Шпилька головки , 1870450, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 48

"Позиция 91" "Хомут червячный , 4W3034, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 20

"Позиция 92" "Фиксатор обычн. шатунных болтов, 4W8344, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 48

"Позиция 93" "Фиксатор обычн. пальца, 7C1413, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 32

"Позиция 94" "Датчик давления (масло до и после фильтра), 1638523, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 5

"Позиция 95" "Прокладка обычн. крышек маслоохладителя, 6V5066, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 18

"Позиция 96" "Прокладка обычн. трубки подачи охлаждающей жидкости к турбине, 6L7817, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 97" "Прокладка обычн. трубки на выходе из насоса охлаждающей жидкости, 8Т2903, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Прокладка обычн. торца маслоохладителя, 1W4067, к двигателям Caterpillar" Кол-во: 18