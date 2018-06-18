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    Главная / Торги / Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

    Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 06:0018.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806490663

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0018047/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Список_внесённых_изменений.docx

    Извещение_18047.docx

    ДЗП_18047.zip

    Извещение_отказ_18047.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-40

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мукебенов Константин Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 06:00 GMT +318.06.2018 06:0018.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 06:0018.06.2018 06:0018.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806490663Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2018 16:0028.06.2018 16:0028.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490663Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.06.201828.06.2018 16:0028.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490663Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей Caterpillar для нужд ОАО "Томскгазпром

    Начальная цена

    52 676 450,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик давления в гидросистеме, 1409669, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кольцо клапана обратного предкамеры , резиновое, 3P0647, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 288

    "Позиция 3"

    "Прокладка обычн. шайба под обратный клапан предкамеры, 7E1630, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 288

    "Позиция 4"

    "Клапан обратный предкамеры 2530857 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 176

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляный 4854705 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 42

    "Позиция 6"

    "Фильтр гидравлической системы 1G8878 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Уплотнение датчика горения 1083515 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 8"

    "Уплотнение свечного колодца резиновое 3248782 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 9"

    "Уплотнение свечного колодца малое 6V3830 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 10"

    "Прокладка обычн. подача тосола в турбину,  6V1903, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 28

    "Позиция 11"

    "Прокладка обычн. сообщающихся трубок системы охлаждения,  6V3250, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 28

    "Позиция 12"

    "Прокладка обычн. соединительных патрубков маслоохладителя,  4F4873, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Клапан редукционный гидравлической системы 1763586 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Актюатор 2118175 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Уплотнение проставки между головкой и гильзой,  6V4314, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 96

    "Позиция 16"

    "Уплотнение проставки между головкой и гильзой,  2N3350, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 256

    "Позиция 17"

    "Уплотнение проставки между головкой и гильзой, 3055302, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 18"

    "Уплотнение предкамеры ,  6V4368, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 19"

    "Уплотнение предкамеры ,  6V1179, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 20"

    "Уплотнение предкамеры ,  6J2244, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 21"

    "Уплотнение предкамеры ,  5P4889, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Уплотнение корпуса газового клапана,  9X3978, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 23"

    "Уплотнение корпуса газового клапана,  8J4351, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 24"

    "Уплотнение гильзы ,  8T9047, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Фильтр фильтрующий PCHG-36 , Peco к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "Уплотнение клапана газового клапана, 619455, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 27"

    "Направляющая клапана ,втулка, 1756344, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 28"

    "Подшипник верхний шатунный,  4P6125, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Поршень обычн. , 2902041, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Шайба упорная пружины,  1W1754, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 31"

    "Cвеча обычн. зажигания, 4797702, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 192

    "Позиция 32"

    "Прокладка предкамеры , 2196908, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 33"

    "Прокладка обычн. переходника между охладителями,  8T1919, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 18

    "Позиция 34"

    "Прокладка обычн. патрубка охлаждающей жидкости на входе в блок,  6V6809, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Прокладка обычн. между секциями манифольда охлаждающей жидкости,  2W5023, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 120

    "Позиция 36"

    "Прокладка обычн. между секциями манифольда выхлопных газов, 1345643, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 120

    "Позиция 37"

    "Прокладка обычн. между секциями головкой и выхлопным патрубком, 1367730, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 38"

    "Прокладка обычн. между патрубком и коробкой термостатов,  7W3269, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Прокладка обычн. между манифольдом и распредкоробкой,  7W3270, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 28

    "Позиция 40"

    "Прокладка обычн. между головкой и патрубком охлаждающей жидкости,  2N0475, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 41"

    "Прокладка обычн. между впускным патрубком и насосом охлаждающей жидкости,  4W7749, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Прокладка обычн. заглушки системы охлаждения,  6V5065, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Прокладка обычн. заглушки насоса охлаждающей жидкости,  5Р7813, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Прокладка обычн. выходного патрубка рубашки охлаждения и вспомогательного контура,  6V5139, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 28

    "Позиция 45"

    "Кольцо обычн. уплотнительное под фланец трансформатора,  6V3834, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 16

    "Позиция 46"

    "Кольцо обычн. уплотнительное на удлинитель трансформатора, 1251372, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "Кольцо обычн. уплотнительное,  6V3602, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Кольцо обычн. уплотнительное,  2М9780, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 49"

    "Кольцо обычн. уплотнительное,  6V4589, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 50"

    "Палец шатуна,  7C1412, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Кольцо поршневое компрессионное,  7E8215, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 52"

    "Кольцо поршневое компрессионное,  7C7886, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 53"

    "Гнездо свечи , 1663796, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Гильза цилиндровая , 3434443, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 24

    "Позиция 55"

    "Гайка обычн. на шатунный болт, 2050640, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 56"

    "Вращатель клапана , 1894583, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 57"

    "Вкладыш шатуна , 2272902, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 58"

    "Клапан выпускной 3287496 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 59"

    "Клапан впускной  4P2854 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 60"

    "Наконечник тяги 2253769 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 28

    "Позиция 61"

    "Кольцо поршневое компрессионое, 4P-8958, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 62"

    "Сальник коленвала со стороны муфты 190-2463 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Сальник коленвала со стороны демпфера 190-2462 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Кольцо вала защитное под сальник, 160-8173, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Уплотнение сальника коленвала, 6V-5059, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Наконечник тяги  4D3512 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Уплотнение проставки между головкой и гильзой,  8C5230, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 256

    "Позиция 68"

    "Уплотнение свечи зажигания, 9Y6792, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 192

    "Позиция 69"

    "Наконечник тяги 8C6971 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 16

    "Позиция 70"

    "Наконечник тяги 8С7315 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 71"

    "Наконечник тяги 8С7321 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 72"

    "Наконечник тяги  4D4065 к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 73"

    "Удлинитель обычн. трансформатора свечи, 3081380, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 74"

    "Седло клапана выпускного, 1713993, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 75"

    "Седло клапана впускного, 1713992, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 76"

    "Пружина внутренняя ,  1W1749, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 77"

    "Пружина внешняя ,  1W1748, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 128

    "Позиция 78"

    "Штифт обычн. ,  6V3538, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 64

    "Позиция 79"

    "Датчик температуры , 1308299, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 9

    "Позиция 80"

    "Датчик давления предсмазки, 1521959, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Датчик детонации , 1952431, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 9

    "Позиция 82"

    "Датчик скорости , 3048880, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Датчик давления охлаждающей жидкости, 2766793, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости, 2644297, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Датчик давления наддувочного воздуха, 2113504, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Датчик температуры выхлопных газов, 3832991, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Датчик оборотов двигателя,  7C1897, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Уплотнение обычн. 5637173896,  9Х7688, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 89"

    "Штифт обычн. ,  5Н2532, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 21

    "Позиция 90"

    "Шпилька головки , 1870450, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 48

    "Позиция 91"

    "Хомут червячный ,  4W3034, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Фиксатор обычн. шатунных болтов,  4W8344, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 48

    "Позиция 93"

    "Фиксатор обычн. пальца,  7C1413, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

    "Позиция 94"

    "Датчик давления (масло до и после фильтра), 1638523, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Прокладка обычн. крышек маслоохладителя,  6V5066, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 18

    "Позиция 96"

    "Прокладка обычн. трубки подачи охлаждающей жидкости к турбине,  6L7817, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Прокладка обычн. трубки на выходе из насоса охлаждающей жидкости,  8Т2903, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Прокладка обычн. торца маслоохладителя,  1W4067, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 18

    "Позиция 99"

    "Прокладка обычн. стальная между головкой и гильзой, 1432878, к двигателям Caterpillar"

    Кол-во: 32

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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