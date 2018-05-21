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    Главная / Торги / Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». (0056/18/4.3/0025464/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». (0056/18/4.3/0025464/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 09:0004.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806490713

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025464/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». (0056/18/4.3/0025464/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    4. Документация с изм. от 30.05.18.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения на 27.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 09:00 GMT +304.06.2018 09:0004.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 09:1004.06.2018 09:1004.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806490713Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490713Подведение итогов не позднее Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490713Подведение итогов не позднее Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Начальная цена

    14 676 773,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    28.29.22.110

    Огнетушители

    22.19.30.137

    Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    22.19.3

    Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины

    25.73

    Производство инструмента

    26.30.6

    Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эксикатор 2-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр обез. белая лента ф9 100 листов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Фильтр красная лента 12,5 100 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Фильтр АФА-ХП-20 (100шт/упак)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фильтр АФА-ВП-20 (100шт/упак)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Фильтр АФА-ВП-10 (100шт/упак)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Трубка толстостен.стекл.ф 10, толщина=1,5, длина=1500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Трубка стекл.водомер.11-13х2-3х460мм ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Трубка медицин. резиновая соединительная внутр. ф 10 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Трубка медицин. силикон. внутр.ф 5 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Трубка медицин. силикон. внутр. ф 8 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Трубка медицин. силикон. внутр. ф 20мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Трубка хлоркальциевая ТХ-У-3-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Стекло часовое 70мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Стекло смотровое А ф30 мм, толщина 8мм"

    Кол-во: 49

    "Позиция 17"

    "Стекло покровное 17х17 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Стакан фторопластовый с винтовой крышкой Ф-4, d119хh152, 1000мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стакан Н-1-1000 с шкалой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стакан В-1-1000 со шкалой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стакан фарфоровый №6 600мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Стакан В-1-400 со шкалой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Стакан В-1-250 со шкалой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 24"

    "Стакан В-1-150 со шкалой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Стакан ВН-100 с носиком термост."

    Кол-во: 11

    "Позиция 26"

    "Сито лабораторное СЛ-ЭБ-200, ячейка 1,00 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Промывалка 750 мл КШ 29/32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Промывалка 250мл КШ 29/32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пробирка П-2-15-14/23 ПМ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 30"

    "Пробирка П-2-16-150 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Пипетка МОРА 2-2 20 б/дел."

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Пипетка лаб.1-2-2-5-0,1 ХС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Пипетка 2-1-2-5 прям.град"

    Кол-во: 29

    "Позиция 34"

    "Пипетка 2-1-2-2 прям.град."

    Кол-во: 9

    "Позиция 35"

    "Пипетка 1-2-2-25 расш. град"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пипетка 2-1-2-1 прям.град."

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "Пипетка 2-1-2-10 прям.град."

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Пипетка 1-2-2-5 расш.град."

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Пипетка 1-2-2-2 расш.град"

    Кол-во: 11

    "Позиция 40"

    "Пипетка 1-2-2-10 расш.град."

    Кол-во: 22

    "Позиция 41"

    "Пипетка 1-2-2-1 расш.град"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Пипетка 1-2-1 с меткой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Пикнометр ПГ-100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 44"

    "Палочка стеклянная ф5мм L-220мм ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Насос стекл.водоструйный лабораторный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Набор стеклянных кювет для КФК №2 (по 3 кюветы из оптического стекла марки К8, толщина стенок 3 мм, с рабочими длинами оптическо"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Микрошприц HAMILTON 1001№81317 1 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Микробюретка 2 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Микробюретка 1 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Кювета граф б/пирол покр для МГА-915"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Колба П-2-500-34 ТС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Колба мерная с пробкой 2-1000-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Колба мерная 1-2000 ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Колба мерная 2-500 ПМ ХС"

    Кол-во: 14

    "Позиция 55"

    "Колба мерная 2-250 ПМ ХС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Колба мерная 2-100-1 ХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Колба мерная 1-50 ХС"

    Кол-во: 13

    "Позиция 58"

    "Колба мерная 1-2 25 ХС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Колба мерная 1-100-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Колба Мерная 1-1000-2 ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Колба КН-2-500-34"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Колба КН-2-1000-34"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Колба КН-2-100-34"

    Кол-во: 7

    "Позиция 64"

    "Колба КН-2-250-34 ТС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Колба КН-1-500-29/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Камера Горяева 2-х сеточная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Знаки маркировочные буквенные №6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Дозатор пипеточный Ленпипет Блэк0,5-5мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Дозатор ЭКОХИМ - ОПА-5-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Груша (спринцовка) резиновая с мягким наконечником №1, 30 мл"

    Кол-во: 11

    "Позиция 71"

    "Воронка В-100-150 ХС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Воронка В-75-110 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Банка полиэтиленовая для хим. реактивов с завинчивающейся крышкой, любой формы, 1000 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Банка полиэтиленовая для хим. реактивов с завинчивающейся крышкой, любой формы, 500 мл"

    Кол-во: 9

    "Позиция 75"

    "Банка полиэтиленовая для хим. реактивов с завинчивающейся крышкой, любой формы, 250 мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Банка полиэтиленовая для хим. реактивов с завинчивающейся крышкой, любой формы, 100 мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 77"

    "Бумага индикаторная универсальная рН-0-12, 100 полосок в упаковке"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Бюкса грунтовая металлическая БГ ф30мм H-25мм, объем 16 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Бюкса грунтовая металлическая БГ ф42мм H-45мм, объем 50 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Бюкса грунтовая металлическая БГ ф50мм Н-40мм, объем 70 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Бюкс СН-45/13 ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Бюретка 1-1-2-25-0,10 с краном"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Бюретка 1-1-2-10-0,05 с краном"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Бюретка 1-1-2-5-0,02 с краном"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Бюретка 1-3-2-25-0,1 без крана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Хлороформ, хч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Фенолфталеин, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Уголь активированный БАУ-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Трилон Б, хч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Толуол, осч 22-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Тиомочевина, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 13

    "Позиция 93"

    "Стандарт-титр калий гидрофталат рН=4,01, 6 ампул"

    Кол-во: 11

    "Позиция 94"

    "СТ Трилон Б 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 18

    "Позиция 95"

    "СТ Серебро азотнокислое, ампула"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "СТ рН-метрия д/буфер.раств. 2 разряд рН 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43, упаковка 6 ампул"

    Кол-во: 22

    "Позиция 97"

    "СТ рН-метрия д/буфер.раств. 6,86 2 разр калий дигидрофосфат, ампула"

    Кол-во: 29

    "Позиция 98"

    "СТ рН-метрия д/буф.раств. 9,18 2 разр. Натрий тетраборат, ампула"

    Кол-во: 33

    "Позиция 99"

    "СТ натрий хлористый 0,1 Н 10 ампул"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "СТ Натрий серноватистокислый 0,1Н 10 амп"

    Кол-во: 17

    "Позиция 101"

    "СТ Натрий гидроокись 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 16

    "Позиция 102"

    "СТ Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "СТ Кислота соляная 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 9

    "Позиция 104"

    "СТ Кислота серная 0,1Н, 10 ампул"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "СТ кислота азотная 0,1Н, 10 ампул"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "СТ Калий хромовокислый (хромат) 10 ампул"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "СТ Калий хлористый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "СТ Калий марганцевокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "СТ Калий железосинеродистый, 0,1Н, 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "СТ Калий двухромовокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "СТ Йод 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 14

    "Позиция 112"

    "СО почва дерн.-подзол. САДПП-10/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Сульфаниламид, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "Спирт изопропиловый, 2- пропанол абсолютированный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "Серебро сернокислое, хч, содержание основного вещества не менее 99,5%"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Серебро азотнокислое, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "Ртуть (II) сернокислая, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "Реактив НЕССЛЕРА, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Порошок цинковый ПЦ 1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Поглотитель химический известковый ХП-И"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Перекись водорода, чда"

    Кол-во: 32

    "Позиция 123"

    "Олово двухлористое 2-вод, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Окись алюминия для хроматографии любой основности, фракция 50-150 мкм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "Натрий хлористый, осч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "Натрий фтористый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Натрий фосфорнокислый пиро 10-водн., чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам, 12-вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Натрий уксуснокислый 3-вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Натрий углекислый б/в, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Натрий тетраборнокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Натрий сернокислый б/вод, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Натрий сернистый 9-вод,чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 134"

    "Натрий сернистокислый б/в, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Натрий серноватистокислый 5-вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Натрий салициловокислый, чда, содержание основного вещества не менее 99,5 %"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Натрий углекислый кислый, хч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Натрий нитропруссидный, 2-водный, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 139"

    "Натрий гидроокись, хч"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Натрий азид, осч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "Натрий Азотистокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 142"

    "Натрий N.N-диэтилдитиокарбамат-3 вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 143"

    "Комплект СО для опред-я диоксида кремния и оксида железа (III) на фильтрах"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Мурексид, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 145"

    "Метилен хлористый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 146"

    "Метанол для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,8 % 3мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Медь (II) сернокислая 5-вод,чда"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Марганец (II)Сернокислый ,5-вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 149"

    "Магний сернокислый 7-вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 150"

    "М-ксилол д/хр, хч 3мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Лаборатория ПЧЕЛКА-Р д/анализа хим."

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Крахмал, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Краситель Основной Фиолетовый К марка А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Кислота янтарная, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 155"

    "Кислота щавелевая, хч"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Кислота фтористоводородная осч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 157"

    "Кислота фенилантраниловая, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 158"

    "Кислота о-фосфорная, хч"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Кислота азотная, осч"

    Кол-во: 13

    "Позиция 160"

    "Квасцы железоаммонийные, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 161"

    "Кислота аскорбиновая, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 162"

    "Кислота борная, хч"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 164"

    "Кальций хлористый б/в,ч,гранулированный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Кальций углекислый, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Калий-натрий виннокислый, 4-вод, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 167"

    "Калий хромовокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 168"

    "Кислота платинохлористоводородная 6-в.,ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Кислота салициловая ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Кислота серная осч"

    Кол-во: 29

    "Позиция 171"

    "Кислота соляная, осч"

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Кислота сульфаминовая х.ч."

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Кислота сульфаниловая чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Кислота сульфосалициловая, чда"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Кислота уксусная ледяная, хч"

    Кол-во: 17

    "Позиция 176"

    "Кислота олеиновая, тех."

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Калий хлористый, ч"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам, 12-водный,чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 179"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам,чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 180"

    "Калий фосфорнокислый 1-зам, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 181"

    "Калий марганцевокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "Калий йодистый, хч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Калий двухромовокислый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Калий гидроокись, чда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Калий антимонилтартрат (сурьмяновидный), чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 186"

    "Калий азотнокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "Кадмий хлористый 2,5-вод, чда"

    Кол-во: 13

    "Позиция 188"

    "Индикатор Эриохром чёрный Т ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 189"

    "Индикатор щелочной голубой 6Б, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 190"

    "Индикатор хромовый темно-синий, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Индикатор Тимоловый синий, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 192"

    "Индикатор о-Фенантролин 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 193"

    "Индикатор нитразиновый желтый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 194"

    "Индикатор метиловый оранжевый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 195"

    "Индикатор метиловый красный, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 196"

    "Индикатор метиленовый голубой чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 197"

    "Индикатор Бромфеноловый синий, чда с/р"

    Кол-во: 0

    "Позиция 198"

    "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 199"

    "Известь натронная ХП-И"

    Кол-во: 150

    "Позиция 200"

    "Железо (III) хлорид 6-вод, чда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Дифенилкарбазон, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 202"

    "ГСО этилмеркаптан в этаноле, (1 мг/мл), ЭМК-1, ампула 5 мл 9430-2009"

    Кол-во: 68

    "Позиция 203"

    "ГСО Цинк (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3, ампула 6 мл, 7256-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "ГСО хром (VI), 1,0 мг/мл, фон - вода, ампула 6 мл, 7257-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "ГСО ХПК 7425-97 ампула 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 206"

    "ГСО Фенол 1г/см3 р-р этаноле, ампула 6 мл, 7270-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "ГСО удельная электропроводность водных сред УЭП-3, 0,141См/м, амп. 20см3 7376-97"

    Кол-во: 18

    "Позиция 208"

    "ГСО Толуол, ампула 3 мл 7814-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "ГСО ТВЗТ-140-ЭК Тем-ра вспыш в закрытом тигле 8137-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "ГСО ТВОТ-190-ЭК Тем-ра вспышки в открытом тигле, флакон 100 мл 8153-2002"

    Кол-во: 7

    "Позиция 211"

    "ГСО сульфид-иона 1,0 мг/мл, фон - вода, ампула 5 мл, 7970-2001"

    Кол-во: 78

    "Позиция 212"

    "ГСО Сульфат-ион 10,0г/дм3, фон - вода, ампула 6мл 7480-98"

    Кол-во: 25

    "Позиция 213"

    "ГСО сульфат-иона, 1 мг/см3 6693-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "ГСО СПАВ Додецилсульфат натрия чистое вещество, ампула"

    Кол-во: 14

    "Позиция 215"

    "ГСО свинца КО-91 10018-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "ГСО Свинец 1мг/см3, фон - 1моль/л HNO3, ампула 6 мл, 7252-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "N,N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 218"

    "N,N-диметил-п-фенилендиамин солянокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 219"

    "1-нафтиламин гидрохлорид, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 220"

    "Головка рукавная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Топор пожарный поясной"

    Кол-во: 14

    "Позиция 222"

    "Ствол пожарный пластмассовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Рукав пожарный напорный"

    Кол-во: 52

    "Позиция 224"

    "Рукав пожарный напорный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 225"

    "Рукав пожарный"

    Кол-во: 76

    "Позиция 226"

    "Раструб к углекислотному огнетушителю"

    Кол-во: 90

    "Позиция 227"

    "Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз с полимерн покрытием(бел.) &коэфф.производительности0,35 номин.темпер.срабатыв.68С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх с полимерн покрытием(бел.) &коэфф.производительности0,47 номин.темпер.срабатыв.68С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Зажим рукавный, для устранения течей в рукавах диаметром - 51; 66; 77 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Вентиль пожарный латунный рабочее давление 1,6 МПа с диаметром условного прохода 65мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 231"

    "Шкаф пожарный навесной металлический закрытый красный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Огнетушитель углекислотный перередвижной, масса заряда 50кг вместимость корпуса баллона 80л масса 225кг для тушения пожаров жидк"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Огнетушитель углекислотный перередвижной масса заряда 25кг вместимость корпуса баллона 40л масса 120кг для тушения пожаровидких"

    Кол-во: 5

    "Позиция 234"

    "Огнетушитель углекислотный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 235"

    "Огнетушитель ранцевый лесной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 236"

    "Огнетушитель порошковый передвижной заряжен 70кг ОТВ закачной для тушения пожаров твердых(пожар класса А), жидких(пожакласса В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "Огнетушитель порошковый передвижной заряжен 35кг ОТВ закачной для тушения пожаров твердых(пожар класса А), жидких(пожар класса В"

    Кол-во: 56

    "Позиция 238"

    "Огнетушитель передвижной углекислотный, длина выброса-4м, огнетушащая способность-2,2м2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Огнетушитель лесной с насадкой"

    Кол-во: 28

    "Позиция 240"

    "Огнетушитель закачной для тушения пожаров твердых(пожар класса А), жидких(пожар класса В)газообразных горючих веществ(пожар клас"

    Кол-во: 150

    "Позиция 241"

    "Огнетушитель закачной для тушения пожаров твердых(пожар класса А), жидких(пожар класса В) газообразных горючих веществ(пожар кла"

    Кол-во: 165

    "Позиция 242"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 75

    "Позиция 243"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 109

    "Позиция 244"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 239

    "Позиция 245"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 180

    "Позиция 246"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 215

    "Позиция 247"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 349

    "Позиция 248"

    "Огнетушитель"

    Кол-во: 140

    "Позиция 249"

    "Мотопомпа пожарная бензиновая мощность 4,8кВт, производительность1000л/мин, высота подъема 30м, диаметр патрубка 80мм, способна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Модуль порошкового пожаротушения"

    Кол-во: 38

    "Позиция 251"

    "Лестница-палка пожарная, ширина 258мм, длинна в рабочем положении 3116мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Лестница пожарная штурмовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Лестница пожарная 3-х коленная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Колонка пожарная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Устройство пуско-зарядное КЕДР 350А 3465816 ТУ РОСС RU.МЕ05.В00943"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Люфтометр рулевого управления К-524 ТУ 101410920"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Кран гидравлический складной КГС 1000 грузоподъемность 1 т ТУ 3171-010-17384460-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Вулканизатор электрический В101.01 для камер, покрышек грузовых автомобилей ГОСТ 25289-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Устройство прошивки документов УДПД-4Н ГОСТ 12.2.003-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Тележка садовая 200кг двухколесная ГОСТ 23173-96"

    Кол-во: 18

    "Позиция 261"

    "Резак к машине для резки труб СД0911"

    Кол-во: 4

    "Позиция 262"

    "Резак инжекторный пропановый МАЯК-2-01 ГОСТ 5191-79"

    Кол-во: 38

    "Позиция 263"

    "Редуктор углекислотный БУО-5МГ ТУ 3645-026-00220531"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Редуктор пропановый БПО-5 ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 38

    "Позиция 265"

    "Редуктор кислородный БКО-50 ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 54

    "Позиция 266"

    "Редуктор баллоный БВЗО-50-4 ТУ 3645-026-00220531-95"

    Кол-во: 30

    "Позиция 267"

    "Редуктор баллонный пропановый БПО-5МГ ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 268"

    "Редуктор баллонный кислородный БКО-50МГ ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 7

    "Позиция 269"

    "Паяльник газовый Independent-130 ISO 9001:2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Машина снегоуборочная СМБ-650Э Интерскол ТУ 29.10.59-001-31890695-2016"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Лопата копальная остроконечная ЛКО-4-1300 ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 700

    "Позиция 272"

    "Лопата совковая песочная ЛСП-4-1300 ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 750

    "Позиция 273"

    "Лопата снегоуборочная стальная ЛСУ 2 ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 450

    "Позиция 274"

    "Леска триммерная высокопрочная 3,0ммх15м Интерскол ГОСТ 25388-2001 1701.007"

    Кол-во: 960

    "Позиция 275"

    "Грабли с черенком ГОСТ 19597-74"

    Кол-во: 400

    "Позиция 276"

    "Горелка газовоздушная для выполнения работ по монтажу кабелей с наконечниками 1П, 2П БУР-1007 ГОСТ 29091-91"

    Кол-во: 13

    "Позиция 277"

    "Набор инструмента диэлектрического НИИ-19 КВТ ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 28

    "Позиция 278"

    "Бензокоса КБ-25/33 Интерскол мощность 0,9кВт (1,25л.с.) ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 41

    "Позиция 279"

    "Перфоратор П-26/800ЭР Интерскол 800Вт ТУ 483331.003.13386627-08"

    Кол-во: 11

    "Позиция 280"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-10/18 ТУ 4833-003-46372853-2001"

    Кол-во: 35

    "Позиция 281"

    "Щетка дисковая жгутовая 178x13x22 OSBORN 653 151-0002 ISO 9001:2008"

    Кол-во: 100

    "Позиция 282"

    "Бензопила цепная ПЦБ-16/40Л Интерскол 1,5кВт длина шины 40см (16") ГОСТ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 283"

    "Бетоносмеситель Б 130 ТУ 4833-003-96224247-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Газонокосилка бензомоторная ГБ-44/140С Интерскол ГОСТ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Газонокосилка электрическая ГКЭ-37/1300 Интерскол ГОСТ РОСС RU.0001.21МИ0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Горелка газовоздушная ГВК-1 ГОСТ 29091-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 287"

    "Горелка газовоздушная ГВ-3Р ГОСТ 29091-91"

    Кол-во: 10

    "Позиция 288"

    "Щетка дисковая жгутовая 125x13x22х0,5 OSBORN ISO 9001:2008"

    Кол-во: 40

    "Позиция 289"

    "Щетка дисковая жгутовая 115x12x22,2x0,5 OSBORN 631.151-0002 ISO 9001:2008"

    Кол-во: 30

    "Позиция 290"

    "Щетка дисковая жгутовая 125x6x22х0,5 OSBORN ISO 9001:2008"

    Кол-во: 50

    "Позиция 291"

    "Щетка дисковая жгутовая 165x6x22,2Х0,5 OSBORN 626.061-0002 ISO 9001:2008"

    Кол-во: 350

    "Позиция 292"

    "Штангенциркуль двусторонний ШЦ-I 150-0,05 кл1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 35

    "Позиция 293"

    "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II 250-0,05 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 294"

    "Фен технический ФЭ-2000ЭД Интерскол 2000Вт ТУ 483331.016.13386627-08"

    Кол-во: 11

    "Позиция 295"

    "Уровень брусковый 200мм цена деления 0,15мм/м ГОСТ 9392-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Угломер с нониусом 4УМ 10 ГОСТ 5378-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 297"

    "Топор 3кг с топорищем ГОСТ 18578-89"

    Кол-во: 50

    "Позиция 298"

    "Тиски слесарные поворотные стальные L-180 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Тиски слесарные поворотные стальные L-140 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 300"

    "Тиски слесарные поворотные стальные L-250 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "Рулетка измерительная металлическая СПРИНТ 10м ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 50

    "Позиция 302"

    "Рулетка измерительная металлическая 50м ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 20

    "Позиция 303"

    "Рулетка измерительная металлическая СПРИНТ 5м ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 85

    "Позиция 304"

    "Плоскогубцы комбинированные 200мм с изолированными ручками до 1000В ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 230

    "Позиция 305"

    "Плиткорез электрический дисковый КОРВЕТ 463 ТУ 4833-013-44744687-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Пила цепная электрическая ПЦ-16/2000ТН Интерскол 2000Вт ТУ 483331.010.13386627-08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 307"

    "Пила дисковая ДП-210/1900М Интерскол 1900Вт ТУ 483331.008.13386627-08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Ножницы электрические НН-2,5/520 Интерскол 520Вт ГОСТ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 309"

    "Ножницы секторные НС-2М ТУ 36-1656-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 310"

    "Ножницы по металлу 320 ГОСТ 7210-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 311"

    "Набор головок торцевых с внутренним шестигранником №4а П-140-1 ТУ 2.035.662-79"

    Кол-во: 40

    "Позиция 312"

    "Набор слесарного изолированного инструмента Электромонтажник-2 50112313 ТУ 2.035.1140-88"

    Кол-во: 45

    "Позиция 313"

    "Набор ключей рожковых 8-32мм ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 170

    "Позиция 314"

    "Набор ключей комбинированных 6-32мм 22шт 511220 ГОСТ 16983-80"

    Кол-во: 152

    "Позиция 315"

    "Набор ключей кольцевых 6-32мм 19шт ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 62

    "Позиция 316"

    "Набор инструмента релейщика РЗА ТУ 522152-03-33832715-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 317"

    "Набор из 5-и отверток №9 Ч-719 ТУ 035.0221532.011-93"

    Кол-во: 280

    "Позиция 318"

    "Набор инструмента слесарного Универсал-2 П-300-1 ТУ 2.035.1079-87"

    Кол-во: 8

    "Позиция 319"

    "Набор инструмента слесарно-шоферского Автомобилист П-320 ТУ 3926-021-05797687-2002"

    Кол-во: 65

    "Позиция 320"

    "Молоток отбойный ЗМ-40-1700 К ЗУБР HEX-30, 40Дж, 1700Вт ГОСТ РМЭК60475-2-6-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Миксер электрический КМ-60/1000Э Интерскол ТУ 4833-003-46372853-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 322"

    "Машина углошлифовальная УШМ-230/2600М Интерскол 2600Вт, диаметр диска 230мм ГОСТ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 13

    "Позиция 323"

    "Машина углошлифовальная УШМ-125/1100Э Интерскол 1100Вт диаметр диска 125мм ГОСТ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 25

    "Позиция 324"

    "Лом 30х1500мм ГОСТ 1405-85"

    Кол-во: 52

    "Позиция 325"

    "Кувалда стальная 3кг с ручкой ГОСТ 11401-75"

    Кол-во: 36

    "Позиция 326"

    "Кувалда взрывобезопасная 5кг сплав ВБ-3 ТУ 3926-003-36128477-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Круг шлифовальный лепестковый 150х30х32 14А зерн40 ГОСТ 22775-77"

    Кол-во: 402

    "Позиция 328"

    "Круг шлифовальный 230х6х22 14А 80 Т1 ТУ 3982-001-00221209-2008"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 329"

    "Круг шлифовальный 180х6х22 14А 80 Т1 ТУ 3982-001-00221209-2008"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 330"

    "Круг шлифовальный 125х20х32 13А 50Н ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 80

    "Позиция 331"

    "Круг шлифовальный 125х6х22 14А ТУ 3982-001-00221209-2008"

    Кол-во: 450

    "Позиция 332"

    "Круг отрезной 125х3,0х22 14А ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 333"

    "Круг отрезной 230х3,0х22 14А ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 334"

    "Круг отрезной 180х3х22 14А 80 Т2 ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 335"

    "Круг отрезной 115х2,5х22 14А 63 Т2 ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 500

    "Позиция 336"

    "Домкрат гидравлический Д4-3913010 / 8ТН ГОСТ 37.001.278-84"

    Кол-во: 7

    "Позиция 337"

    "Домкрат гидравлический Д2-3913010/ 12ТН ГОСТ 37.001.278-84"

    Кол-во: 9

    "Позиция 338"

    "Домкрат гидравлический ДГ-5 5Т ГОСТ 37.001.278-84"

    Кол-во: 13

    "Позиция 339"

    "Домкрат гидравлический ДА251М160 ДГ25 ГОСТ 37.001.278-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 340"

    "Домкрат гидравлический 30тн ход штока 180мм 460х174мм 10300 ГОСТ 37.001.278-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "Домкрат гидравлический подкатной ДГПК-3 3Т ГОСТ 37.001.278-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "Краскораспылитель СО-71В ТУ 22-5999-84"

    Кол-во: 7

    "Позиция 343"

    "Краскопульт ручной КРДП-3 ТУ 22-5999-84"

    Кол-во: 6

    "Позиция 344"

    "Комплект инструмента кабельщика-спайщика 3 ТУ 45-83 6АО.005.078"

    Кол-во: 3

    "Позиция 345"

    "Дрель электрическая ударная ДУ-13/580 ЭР ИНТЕРСКОЛ ГОСТ IEC 60745-1-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 346"

    "Комплект инструмента КИН-ЭХЗ ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Цилиндр 3-25-2 с носиком"

    Кол-во: 4

    "Позиция 348"

    "Фотокювета пластиковая 24х30см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 349"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента ф15 100 листов"

    Кол-во: 16

    "Позиция 350"

    "Фильтр обеззол. синяя лента ф18см 100 листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Фильтр обеззол. белая лента ф 18 см 100 листов"

    Кол-во: 17

    "Позиция 352"

    "Цилиндр 1-50-2 с носиком"

    Кол-во: 19

    "Позиция 353"

    "Цилиндр д/ареометров V-250 H-335 Д-39"

    Кол-во: 3

    "Позиция 354"

    "Цилиндр из кварцевого стекла ф70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Чашка выпарная круглодонная ЧВК-1-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Штатив д/пробирок 20 гнезд 245х60х70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 357"

    "Штатив лабораторный ШЛ-98"

    Кол-во: 8

    "Позиция 358"

    "Щипцы тигельные 220 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Цилиндр 1-100-2 с носиком"

    Кол-во: 30

    "Позиция 360"

    "Цилиндр 1-250-2 с носиком"

    Кол-во: 12

    "Позиция 361"

    "Цилиндр 1-500-2 с носиком ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 362"

    "Фотокювета пластиковая 30х40см"

    Кол-во: 9

    "Позиция 363"

    "Фильтр АФА-ХА-20 (100шт/упак)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Стакан В-2-50 со шкалой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 365"

    "Склянка ДРЕКСЕЛЯ 250мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 366"

    "Склянка ДРЕКСЕЛЯ 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 367"

    "Склянка 500 мл темн.стекло,шир.горловина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Склянка СН-1-500 со шлифом и пробкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 369"

    "Сито лабораторное СЛ-ЭБ-200, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "ГСО ХПК (БПК), сухое вещество, 0,2 г, 8048-94"

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "ГСО хлорид-ион, 10,0 мг/мл, фон - вода, ампула 6 мл, 7478-98"

    Кол-во: 27

    "Позиция 372"

    "ГСО фторид-иона, 1 мг/см3, 7188-95, ампула 10 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 373"

    "ГСО фосфат-иона 6А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, фон-вода, 7018-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 374"

    "ГСО фосфат-ион, 0,5 мг/мл, фон - вода, ампула 6 мл, 7260-96"

    Кол-во: 54

    "Позиция 375"

    "ГСО ртути (II), 1,0 мг/мл, фон - 1 моль/л HNO3 7343-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 376"

    "ГСО Рас-р нефтепрод в гексане, 1,0 мг/мл, фон - гексан, 7950-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 377"

    "ГСО Окисляемость перманганатная 1 мг/мл, фон - вода, ампула 5 мл, 7797-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "ГСО Нитрит-Ион, 1 мг/мл, фон - вода, ампула 6 мл, 7479-98"

    Кол-во: 26

    "Позиция 379"

    "ГСО Нитрат-Ион 1г/дм3, фон - вода,ампула 5мл, 6696-93"

    Кол-во: 10

    "Позиция 380"

    "ГСО Нитрат-ион 0,1 мг/см3 (по азоту) 7281-96, таблетка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 381"

    "ГСО Нитрат-Ион 1 мг/мл, фон - вода, ампула 6 мл, 7258-96"

    Кол-во: 16

    "Позиция 382"

    "ГСО Никель 1мг/см3, фон - 1 моль/л HNO3, ампула 6 мл, 7265-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 383"

    "ГСО Нефтепродукты 0,5 мг/см3 в водораст.матрице"

    Кол-во: 9

    "Позиция 384"

    "ГСО Нефтепродукты 0,05 мг/см3 в водораст.матрице"

    Кол-во: 9

    "Позиция 385"

    "ГСО нефтепродукты 0,005мг/см3 в водораст. матрице"

    Кол-во: 9

    "Позиция 386"

    "ГСО натрия и хлора КО-107 10021-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "ГСО натрия, 1 мг/см3 7474-98"

    Кол-во: 6

    "Позиция 388"

    "ГСО МУТНОСТЬ 4000ЕМФ по формазину 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 389"

    "ГСО Медь (II) 1 мг/см3, фон - 1 моль/л HNO3, ампула 6 мл, 7255-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 390"

    "ГСО Массовая доля воды в нефтепродуктах ВН-01ЭК, флакон 100 мл, 7928-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 391"

    "ГСО Марганец (II) 1мг/см3, фон - 1 моль/л HNO3, ампула 6 мл, 7875-2000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 392"

    "ГСО Кобальт 1мг/см3, фон - 1моль/л HNO3, ампула 6 мл, 7268-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 393"

    "ГСО борной кислот. КО-163 10022-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "ГСО кислот.число КЧ-0,05-ЭК(0,045-0,055 мг), флакон 100 мл, 8500-2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 395"

    "ГСО кальция 1,0г/дм3, амп. 5см3, фон-вода, 7682-99"

    Кол-во: 14

    "Позиция 396"

    "ГСО калия, 1 мг/см3, фон- вода, ампула 10 мл 7473-98"

    Кол-во: 6

    "Позиция 397"

    "ГСО Кадмий 1мг/см3., фон - 1 моль/л HNO3 7773-2000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 398"

    "ГСО ионов аммония (1,0г/дм3), амп. 5мл, фон-вода 7747-99"

    Кол-во: 27

    "Позиция 399"

    "ГСО жесткость воды общая, 7373-97"

    Кол-во: 25

    "Позиция 400"

    "ГСО ионов железа (III) 7254-96, 1 мг/см3, фон - HNO3, в ампуле 6 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 401"

    "ГСО ионов железа (III) (1,0мг/см3), амп. 5мл, (фон-1М HNO3), 7835-2000"

    Кол-во: 39

    "Позиция 402"

    "ГСО гидрокарбонат-ион, 1,0 мг/мл, фон - вода, амп. 5 мл 8403-2003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 403"

    "ГСО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,015-ЭК (0,012-0,018%), фл.100см3, 7856-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 404"

    "ГСО Бензол чистый 99,3% 1,5мл 7141-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "ГСО бенз(а)пирена в ацетонитриле 7515-98, в ампуле 2 мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 406"

    "Ацетонитрил, осч (0 сорт) для хроматографии"

    Кол-во: 4

    "Позиция 407"

    "ГСО Антрацен в ацетонитриле 8749-2006 200мкг/см3, в ампуле 1,2 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "ГСО 7136-94 ВК-101 30мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "ГСО 7133-94 ВК-51 кинеметическая вязкость нефтепродуктов, флакон 30мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 410"

    "Глюкоза фармакопейная б/в"

    Кол-во: 0

    "Позиция 411"

    "Глицерин, чда"

    Кол-во: 31

    "Позиция 412"

    "Гидроксиламин солянокислый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Гидразин сернокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 414"

    "Гексан, осч (1 сорт) для хроматографии"

    Кол-во: 9

    "Позиция 415"

    "Барий хлористый 2-водный, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 416"

    "Ацетон, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 417"

    "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный (соль Мора), хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 418"

    "Аммоний хлористый, хч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 419"

    "Аммоний надсернокислый (персульфат), хч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 420"

    "Аммоний молибденовокислый, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Аммиак водный, осч"

    Кол-во: 14

    "Позиция 422"

    "Пресс ручной гидравлический ПРГ-240 ГОСТ 12.2.117-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Цинк уксуснокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 424"

    "Бюретка 1-5-2-25-0,1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 425"

    "Воронка B-56-80 ХС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 426"

    "Воронка ВД-1-50 коническая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 427"

    "Воронка В-36-50 ХС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 428"

    "Цинк уксуснокислый 2-вод, чда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 429"

    "Цинк гранулированный, ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 430"

    "Реактив ГРИССА, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Кусторез электрический КРЭ-23/1000 Интерскол 1000Вт ГОСТ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 432"

    "СО почва чернозем САЧобП-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Трубка медицин. резиновая соединительная внутр. ф 10 мм"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 434"

    "Трубка медицин. силикон. внутр. ф 8 мм"

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 435"

    "Натрий сернистый 9-вод,чда"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 436"

    "Натрий сернистокислый б/в, чда"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 437"

    "Натрий серноватистокислый 5-вод, чда"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 438"

    "Натрий салициловокислый, чда, содержание основного вещества не менее 99,5 %"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 439"

    "Натрий углекислый кислый, хч"

    Кол-во: 10.7

    "Позиция 440"

    "Натрий нитропруссидный, 2-водный, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 441"

    "Натрий азид, осч"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 442"

    "Натрий Азотистокислый, хч"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 443"

    "Натрий N.N-диэтилдитиокарбамат-3 вод, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 444"

    "Мурексид, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 445"

    "Метилен хлористый, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 446"

    "Медь (II) сернокислая 5-вод,чда"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 447"

    "Марганец (II)Сернокислый ,5-вод, чда"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 448"

    "Магний сернокислый 7-вод, чда"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 449"

    "Кислота янтарная, хч"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 450"

    "Кислота щавелевая, хч"

    Кол-во: 4.6

    "Позиция 451"

    "Кислота фтористоводородная осч"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 452"

    "Кислота фенилантраниловая, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 453"

    "Кислота о-фосфорная, хч"

    Кол-во: 8.1

    "Позиция 454"

    "Кислота азотная, осч"

    Кол-во: 13.9

    "Позиция 455"

    "Квасцы железоаммонийные, ЧДА"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 456"

    "Кислота аскорбиновая, хч"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 457"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 458"

    "Кальций хлористый б/в,ч,гранулированный"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 459"

    "Калий-натрий виннокислый, 4-вод, чда"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 460"

    "Калий хромовокислый, хч"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 461"

    "Кислота платинохлористоводородная 6-в.,ч"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 462"

    "Кислота салициловая ХЧ"

    Кол-во: 1.55

    "Позиция 463"

    "Кислота серная осч"

    Кол-во: 29.5

    "Позиция 464"

    "Кислота соляная, осч"

    Кол-во: 50.6

    "Позиция 465"

    "Кислота сульфаминовая х.ч."

    Кол-во: 10.25

    "Позиция 466"

    "Кислота сульфаниловая чда"

    Кол-во: 1.15

    "Позиция 467"

    "Калий хлористый, ч"

    Кол-во: 4.1

    "Позиция 468"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам, 12-водный,чда"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 469"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам,чда"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 470"

    "Калий фосфорнокислый 1-зам, хч"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 471"

    "Калий марганцевокислый, хч"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 472"

    "Калий йодистый, хч"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 473"

    "Калий двухромовокислый, чда"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 474"

    "Калий гидроокись, чда"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 475"

    "Калий антимонилтартрат (сурьмяновидный), чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 476"

    "Калий азотнокислый, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 477"

    "Кадмий хлористый 2,5-вод, чда"

    Кол-во: 13.7

    "Позиция 478"

    "Индикатор Эриохром чёрный Т ЧДА"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 479"

    "Индикатор щелочной голубой 6Б, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 480"

    "Индикатор хромовый темно-синий, чда"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 481"

    "Индикатор Тимоловый синий, ЧДА"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 482"

    "Индикатор о-Фенантролин 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 483"

    "Индикатор нитразиновый желтый, чда"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 484"

    "Индикатор метиловый оранжевый, чда"

    Кол-во: 0.56

    "Позиция 485"

    "Индикатор метиловый красный, чда"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 486"

    "Индикатор метиленовый голубой чда"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 487"

    "Индикатор Бромфеноловый синий, чда с/р"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 488"

    "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 489"

    "Известь натронная ХП-И"

    Кол-во: 150.2

    "Позиция 490"

    "Железо (III) хлорид 6-вод, чда"

    Кол-во: 3.3

    "Позиция 491"

    "Дифенилкарбазон, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 492"

    "Глюкоза фармакопейная б/в"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 493"

    "Гидразин сернокислый, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 494"

    "Барий хлористый 2-водный, чда"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 495"

    "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный (соль Мора), хч"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 496"

    "Аммоний хлористый, хч"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 497"

    "Аммоний надсернокислый (персульфат), хч"

    Кол-во: 1.75

    "Позиция 498"

    "Аммоний молибденовокислый, чда"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 499"

    "N,N-диметил-п-фенилендиамин сернокислый, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 500"

    "N,N-диметил-п-фенилендиамин солянокислый, чда"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 501"

    "1-нафтиламин гидрохлорид, чда"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 502"

    "Цинк уксуснокислый, хч"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 503"

    "Цинк уксуснокислый 2-вод, чда"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 504"

    "Фенолфталеин, чда"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 505"

    "Тиомочевина, хч"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 506"

    "Сульфаниламид, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 507"

    "Спирт изопропиловый, 2- пропанол абсолютированный"

    Кол-во: 8.8

    "Позиция 508"

    "Серебро сернокислое, хч, содержание основного вещества не менее 99,5%"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 509"

    "Серебро азотнокислое, чда"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 510"

    "Ртуть (II) сернокислая, чда"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 511"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод, хч"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 512"

    "Порошок цинковый ПЦ 1"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 513"

    "Поглотитель химический известковый ХП-И"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 514"

    "Перекись водорода, чда"

    Кол-во: 32.7

    "Позиция 515"

    "Олово двухлористое 2-вод, чда"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 516"

    "Окись алюминия для хроматографии любой основности, фракция 50-150 мкм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 517"

    "Натрий хлористый, осч"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 518"

    "Натрий фтористый, чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 519"

    "Натрий фосфорнокислый пиро 10-водн., чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 520"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам, 12-вод, чда"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 521"

    "Натрий уксуснокислый 3-вод, чда"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 522"

    "Натрий углекислый б/в, чда"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 523"

    "Натрий тетраборнокислый, чда"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 524"

    "Натрий сернокислый б/вод, хч"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 525"

    "Кислота сульфосалициловая, чда"

    Кол-во: 4.1

    "Позиция 526"

    "Цинк гранулированный, ХЧ"

    Кол-во: 0.3

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    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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