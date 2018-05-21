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Номер извещения
31806490713
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025464/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». (0056/18/4.3/0025464/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Закупки и тендеры Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 09:00 GMT +304.06.2018 09:0004.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 09:1004.06.2018 09:1004.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806490713Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490713Подведение итогов не позднее Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента, пожарного оборудования и химреактивов для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Начальная цена
14 676 773,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
20.59.52.194
25.73.60.190
26.30.50.129
28.13.14.190
28.29.22.110
22.19.30.137
20.59.5
22.19.3
25.73
26.30.6
28.13
28.29.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.05
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Кол-во: 0.3
Кол-во: 32.7
Кол-во: 2.4
Кол-во: 0.4
Кол-во: 6.75
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.8
Кол-во: 4.1
Кол-во: 0.3
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