Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (0056/18/4.3/0033831/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018)

    Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (0056/18/4.3/0033831/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490680Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806490680

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033831/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (0056/18/4.3/0033831/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/17.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗП 33831 изм. от 29.05.2018.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806490680Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806490680Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490680Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806490680Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов и оборудования, не требующих монтажа для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    38 954 309,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    26.51.84.120

    Комплектующие (запасные части) счетчиков числа оборотов и счетчиков количества продукции; таксометров, спидометров и тахометров; стробоскопов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАНОМЕТР МП- 60М КЛ 0.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОМПЛЕКС ГАЗОВЫЙ СГ-ЭКВЗ-Т1-0.75-250/7.5 С КПУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭТАЛОННЫЙ КТ-1100 (ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 22ММ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ВИБРОСТЕНД ПЕРЕНОСНОЙ ВСВ-131 ЕХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЛ-224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЛ-224В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "АНАЛИЗАТОР ТОЧКИ РОСЫ HYGROVISION-BL-MINI ПО ОПРОСНОМУ ЛИСТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0,1-6 Мпа, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,02;0,05 МП-2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ СИГНАЛИЗАТОР ИСУ-2000И"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150CD5(0-10МПА) 2211L3AV5EMS5K12/A3002M20ТСК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150CD4(32КПА-1,6МПА)2211L3AM5EMS5/A3002M20TCK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС SUPERFLO-IIET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ СИЛЫ ТОКА К540. НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0.5; 1 И 2.5, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ: ТОКА ОТ 0.1 ДО 600 А, НАПР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Р40107. КЛАСС ТОЧНОСТИ 0.02, НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 100000000 ОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "СЧЕТЧИК ГАЗА РГ-К-40-ЕХ, ДУ 50ММ, РУ 0,1МПА, РОТАЦИОННЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ХРОМАТОГРАФ. Эл.мощность 2,5кВт ХРОМАТЭК - КРИСТАЛЛ 5000.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ФОТОМЕТР КФК-3-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОЧКИ РОСЫ "КОНГ-ПРИМА-2М" ИСПОЛНЕНИЕ КРАУ 2.848.015-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Одориметр органолептический ОО - 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ CTD9100-COOL (-50…100) заменен на Калибратор температуры КТ (-40…+110)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ МИСТ-04 ЖТИЯ.421457.003ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН 150CG5(0:2,5МПА)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-D5-4-B4-Q4-K12-PA-J5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ДАТЧИК САДКО 44 ТЖИУ.406.422.004.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "ДАТЧИК ПЕРЕПАДА МЕТРАН 150 CD4(0:0,63 МПА)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-S5-Q4-С1-K12-PA-J5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406 1ЕХ-13-1-3-1-2 (0-100КГ/СМ2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "ВИБРОСТЕНД ВЗВ-1М2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "АУДИВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ: КОМПЬЮТЕР Intel i5 (2,8ГГц);3Gb DDRIII; SVGA 1GB; HDD 1ТВ; DVD-RW;. Эл.мощность 0,5кВт (1 компл); - ПРОЕКТОР С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Full HD 1920*1080. Эл.мощность 0,3кВт 3000 ANSI (1 компл); - ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "КОНФЕРЕНЦ – СИСТЕМА «КРУГЛЫЙ СТОЛ КС-100» в составе:БЦ-2108(1шт),ПМ-3207П(1шт.),ПМ-3107(6 шт) ,ПКС-100(1шт.),АС-А(1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ДЕФЕКТОСКОП ТРУБОПРОВОДНЫЙ ОНИКС ТМ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "НАБОР ИНСПЕКТОРА №3 ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТАНТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ТОЛЩИНОМЕР КОНСТАНТА К5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ТРАССОИСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПОИСКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ УТ-1 "МЕНДЕЛЕЕВЕЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "КАТУШКА СО СКОЛЬЗЯЩИМ КОНТАКТОМ "МЕНДЕЛЕЕВЕЦ-КСК-1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИПП-1 "МЕНДЕЛЕЕВЕЦ""

    Кол-во: 19

    "Позиция 35"

    "ГЕНЕРАТОР ПОИСКОВЫЙ ГП1 МЕНДЕЛЕЕВЕЦ ГП-1-50-100-128-1100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ДЕФЕКТОСКОП ИСКРОВОЙ КОРОНА 2.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГИСТРАТОР ИР-1 МЕНДЕЛЕЕВЕЦ."

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Прибор управления пожаротушением тех.средства и эвакуация ТРОМБОН-ПУ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ПЕРЕНОСНОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ ERESCO 42 MF4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ДЕФЕКТОСКОП ВИХРЕТОКОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ВД3-71 НК-IVY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ РПД 150 С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Акустический диагностический комплекс АДК-1.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-76654 МИКРО-11"

    Кол-во: 34

    "Позиция 44"

    "МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ МПА-15 (КЛ.ТОЧНОСТИ 0,01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Система поверки термопреобразователей автоматизированная АСПТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Калибратор давления портативный Элемер-ПКД- 160-П"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Комплект поверочный Элемер-ИКСУ-2012ПК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Барометр цифровой БОП-1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Термостат жидкостный Термотест-100 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Генератор сигналов специальной формы ПрофКиП Г6-34М, двухканальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Камера барометрическая для поверки барометров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Магазин сопротивления МС3055 кл 0,02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Установка для поверки бытовых счетчиков газа типа УПСГ-БП-16А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "МАНОМЕТР ГРУЗОПОРШНЕВОЙ МП-100-0,02 ВЕРХН,-10МПА,НИЖН,-0,02МПА, G=9,8158"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "ТЕРМОСТАТ ЭЛЕМЕР-Т-150-А-КИ-ШИ-П5=3Л-ТУ 4211-094-13282997-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Калибратор пневматический грузопоршневой Метран-504-Воздух-III-0,02-кПа-9,80665м/с2 2060.000.00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Аналитические весы ВЛ-320С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Аналитические весы АВ600-1, 1 кл. точн., предел взвешивания 600г."

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ХРОМАТЭК КРИСТАЛЛ 5000.1 О.Л.№2015-35-01 ТУ9443-004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ПОВЕРКОЙ RITTER TG5 ИСПОЛНЕНИЕ 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Коммутаторы сети хранения данных Lenovo B6505, в составе: Storage3 : Lenovo B6505 FC SAN Switch Lenovo B6505, 12 ports activated w/ 8Gb SWL SFPs, 1 PS, Rail Kit Lenovo B6505 12-port license w/ 8G SWL SFP+ Lenovo B6505 R"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Франкировальная машина Pitney Bowes DM 300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Универсальное намагничивающее устройство УН-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Твердомер ультразвуковой Константа ТУ с УЗДТ-50Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Дефектоскоп вихретоковый ВД 3-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Дефектоскоп «Пеленг УДЗ-103»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Нивелир оптический УОМЗ 4 Н 2 КЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Теодолит электронный УОМЗ 2T5ЭН1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Тахеометр 5ТА5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Трассоискатель Сталкер 75 - 04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Рефлектометр-мост ИРК-ПРО Гамма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "УСТАНОВКА ПРОВЕРКИ ПРОСТЫХ ЗАЩИТ УРАН-1. ТУ 3430-013-17326295-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС. Эл.мощность 0,45кВт - 1шт; 2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС. Эл.мощность 0,8кВт - 12шт; 2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС - 1шт; 3. ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА - 1шт; 4. Проектор - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150TG4(0-10МПА) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 K12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ "ГИПЕРФЛОУ-УС""

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Влагомер Hygrovision-BL -mini"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить