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Номер извещения
31806489559
Уникальный номер закупки
18/5.4/0000512/ВНИИГ
Наименование закупки
Техническое обслуживание лифтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-48-63
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шешунова Лариса Гарифулловна
Место рассмотрения предложений
142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806489559Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание лифтов142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 12:0007.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806489559Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание лифтов142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 23:0018.06.2018 23:0018.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806489559Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание лифтов142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201818.06.2018 23:0018.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806489559Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание лифтов142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание лифтов
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
43.29.19.110
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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