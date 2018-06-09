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Номер извещения
31806488961
Уникальный номер закупки
18/1.5/0034572/ДОренбург
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пост аккумулирования газа с участком ТО и ТР ГБО цех № 3 УТТиСТ" (№047/18/1.5/0034572/ДОренбург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 08:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора:
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пост аккумулирования газа с участком ТО и ТР ГБО цех № 3 УТТиСТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 08:00 GMT +309.06.2018 08:0009.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806488961Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пост аккумулирования газа с участком ТО и ТР ГБО цех № 3 УТТиСТ"По месту нахождения Организатора:
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806488961Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пост аккумулирования газа с участком ТО и ТР ГБО цех № 3 УТТиСТ"По месту нахождения Организатора:
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806488961Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пост аккумулирования газа с участком ТО и ТР ГБО цех № 3 УТТиСТ"По месту нахождения Организатора:
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Пост аккумулирования газа с участком ТО и ТР ГБО цех № 3 УТТиСТ"
Начальная цена
3 434 438,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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