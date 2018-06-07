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Номер извещения
31806488999
Уникальный номер закупки
18/1.5/0034563/ДНадым
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-99-94
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Kolesova.AT@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесова Антонина Тимофеевна
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, город Надым, улица Кедровая, дом 8А
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 08:00 GMT +307.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806488999Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".ЯНАО, город Надым, улица Кедровая, дом 8А
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 08:0007.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806488999Дата и время вскрытия заявок Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".ЯНАО, город Надым, улица Кедровая, дом 8А
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806488999Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".ЯНАО, город Надым, улица Кедровая, дом 8А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806488999Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".ЯНАО, город Надым, улица Кедровая, дом 8А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".
Начальная цена
1 199 721,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
43.29.19.190
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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