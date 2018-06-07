Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды".

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31806488999 Уникальный номер закупки 18/1.5/0034563/ДНадым Номер закупки Наименование закупки Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" на объектах: "Установка автозаправочная газовая на Харасавэйском ГКМ", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", "Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС", "Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ Юридический адрес 629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1, Почтовый адрес 629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1 Контактный телефон +7 34995 6-99-94 Факс +7 34995 3-75-12 Адрес электронной почты Kolesova.AT@nadym-dobycha.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Колесова Антонина Тимофеевна Место рассмотрения предложений ЯНАО, город Надым, улица Кедровая, дом 8А Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов Ключевые слова:

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