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    Главная / Торги / Поставка электродвигателей переменного и постоянного тока (№0026/18/4.3/0028644/ДОренбург)

    Поставка электродвигателей переменного и постоянного тока (№0026/18/4.3/0028644/ДОренбург)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 07:0014.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806483506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей переменного и постоянного токаПо месту нахождения Организатора:Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806483506

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028644/ДОренбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродвигателей переменного и постоянного тока (№0026/18/4.3/0028644/ДОренбург)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2018 07:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    043-18-43-0028644-поставка электродвиг_4.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-00-59

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    u.muzdina@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муздина Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора:

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродвигателей переменного и постоянного тока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 07:00 GMT +314.06.2018 07:0014.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806483506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей переменного и постоянного токаПо месту нахождения Организатора:

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 08:0014.06.2018 08:0014.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806483506Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей переменного и постоянного токаПо месту нахождения Организатора:

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 14:0005.07.2018 14:0005.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806483506Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей переменного и постоянного токаПо месту нахождения Организатора:

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 14:0005.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806483506Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей переменного и постоянного токаПо месту нахождения Организатора:

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателей переменного и постоянного тока

    Начальная цена

    11 667 577,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.110

    Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель АИММ 63в4 0.37/1500 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Двигатель АИР 80B4, 1,5 кВт, 1400 об/мин ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Двигатель ВА112М2 У2 7.5/3000 IM1001 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Двигатель ВА180S4 У2 22 кВт, 1500 об/мин, 380 В, IM1081 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Двигатель ВА160S2 У2 15 кВт, 380 В, 3000 об/мин, 1М1081 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Двигатель АИРХМ 132 М 8 У 3 5,5 кВт, 710 об/мин, IM1001, вал Ф38 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Двигатель АИРМ63А4У3 0,25 кВт, 1400 об/мин, 220/380 В, 50 Гц, IM1001, черт. 44.50700-3 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Двигатель АИРМ132S8 У2 4 кВт, 750 об/мин, 380 В, IM1001, ТУ 16-526.595-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Электродвигатель АИР160S2 15 кВт, 3000 об/мин, 380 В (на лапах) ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Двигатель BRA 200L4 УХЛ1 30кВт, 1460 об/мин IM1031 опросной лист"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Двигатель ВАО7А-450 S-2 У, 200 кВт, 3000 об/мин, 6 кВ, 1ExdIIBT4, IM1001 вращение правое, коробка сл опросной лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Двигатель ВАО7А-450 LВ-2 У2, 400 кВт, 3000 об/мин, 6 кВ, 1ExdIIBT4, IM1001 вращение правое, коробка опросной лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Электродвигатель ВАО7А-630М-4 У2, 1600 кВт, 1500 об/мин, 6000 В вращение правое, коробка вывода прав опросной лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "электродвигатель 2АСВО 710L-34У1 75 кВт 176 об/мин IM 9633, 3 лапы ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Двигатель АО 103-6М 160 кВт 1000 об/мин IM1001, 380 В ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Электродвигатель ВА160S4 IM3011 15 кВт, 1480 об./мин. (вертикальный) ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Электродвигатель ВА200L4 IM1081 45 кВт, 1480 об./мин. ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Двигатель АИМЛ 100L6 УХЛ1 2,2кВт, 1000 об/мин IM1081 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Двигатель АИМЛ 90L2 У2 3кВт, 3000 об/мин IM1081 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Двигатель ДПЭ-52У1 54 кВт, 1200 об/мин, 395 В, 150 А IM1004 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Двигатель АИР 80В6У3, 1,1кВт, 1000 об/мин, IМ 3081(фланец) ГОСТ Р54466-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Двигатель АДМ 132М6У2 мощность 7,5кВт , 940 об/мин АДМ 132М6У2 мощность 7,5кВт , 940 об/мин ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 2

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