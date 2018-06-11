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Номер извещения
31806483541
Уникальный номер закупки
18/2.1/0027722/КЗИТ
Наименование закупки
Услуги перемещения трубной продукции на территории ООО «КЗИТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2018 07:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
pudovkinats@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пудовкина Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Челябинскаяобл.,г.Копейск,ул.Мечникова,1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги перемещения трубной продукции на территории ООО «КЗИТ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2018 08:00 GMT +311.06.2018 08:0011.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806483541Дата и время окончания срока приема заявок Услуги перемещения трубной продукции на территории ООО «КЗИТ»Челябинскаяобл.,г.Копейск,ул.Мечникова,1
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2018 09:0011.06.2018 09:0011.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806483541Дата и время вскрытия заявок Услуги перемещения трубной продукции на территории ООО «КЗИТ»Челябинскаяобл.,г.Копейск,ул.Мечникова,1
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 12:0022.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806483541Подведение итогов не позднее Услуги перемещения трубной продукции на территории ООО «КЗИТ»Челябинскаяобл.,г.Копейск,ул.Мечникова,1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги перемещения трубной продукции на территории ООО «КЗИТ»
Начальная цена
3 451 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
49.41.1
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
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