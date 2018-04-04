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    Главная / Торги / Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2018 16:0004.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806262911Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806262911

    Уникальный номер закупки

    18/5.4/0020877/ГПитание

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2018 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 2744.7z

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

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    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2018 16:00 GMT +304.04.2018 16:0004.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806262911Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2018 11:0005.04.2018 11:0005.04.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806262911Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Подведение итогов не позднее

    10.05.2018 16:0010.05.2018 16:0010.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806262911Подведение итогов не позднее Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.05.201810.05.2018 16:0010.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806262911Подведение итогов не позднее Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.

    Начальная цена

    1 608 334,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг."

    Кол-во: 1

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