Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31806262911 Уникальный номер закупки 18/5.4/0020877/ГПитание Номер закупки Наименование закупки Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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