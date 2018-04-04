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Номер извещения
31806262911
Уникальный номер закупки
18/5.4/0020877/ГПитание
Наименование закупки
Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2018 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
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Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2018 16:00 GMT +304.04.2018 16:0004.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806262911Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2018 11:0005.04.2018 11:0005.04.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806262911Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Подведение итогов не позднее
10.05.2018 16:0010.05.2018 16:0010.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806262911Подведение итогов не позднее Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.05.201810.05.2018 16:0010.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806262911Подведение итогов не позднее Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и холодильно-обогревательных установок для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Вологда в 2018-2020 гг.
Начальная цена
1 608 334,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1