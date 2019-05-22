www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806083916
Уникальный номер закупки
18/2.1/0004116/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2018 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
a.bakal@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакал Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2019 14:00 GMT +322.05.2019 14:0022.05.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806083916Дата и время окончания срока приема заявок Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"ОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2019 15:0022.05.2019 15:0022.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806083916Дата и время вскрытия заявок Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"ОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
28.05.2019 10:0028.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806083916Подведение итогов не позднее Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"ОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
28.05.201928.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806083916Подведение итогов не позднее Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"ОАО "Газпромтрубинвест"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение аудита на соответсвие системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ"
Начальная цена
1 504 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
71.20.19.120
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1