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Номер извещения
31705884933
Уникальный номер закупки
17/2.1/0082998/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Разработка рабочей и сметной документации по проекту строительства участка нарезки обсадных труб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2017 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
m.shilova@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шилова Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочей и сметной документации по проекту строительства участка нарезки обсадных труб
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705884933Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей и сметной документации по проекту строительства участка нарезки обсадных трубОАО "Газпромтрубинвест"
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 15:0003.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705884933Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей и сметной документации по проекту строительства участка нарезки обсадных трубОАО "Газпромтрубинвест"
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705884933Подведение итогов не позднее Разработка рабочей и сметной документации по проекту строительства участка нарезки обсадных трубОАО "Газпромтрубинвест"
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей и сметной документации по проекту строительства участка нарезки обсадных труб
Начальная цена
6 528 904,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
71.12.17.000
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1