www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300754119
Уникальный номер закупки
13-2.1-8543
Наименование закупки
Предоставление услуг по организации и проведению культурно-массовых (праздничных) мероприятий в 1-полугодии 2014 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.12.2013 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-78
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
e.kurdyukova@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдюкова Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по организации и проведению культурно-массовых (праздничных) мероприятий в 1-полугодии 2014 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.01.2014 09:30 GMT +309.01.2014 09:3009.01.2014 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300754119Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по организации и проведению культурно-массовых (праздничных) мероприятий в 1-полугодии 2014 годаКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
09.01.2014 10:0009.01.2014 10:0009.01.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300754119Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по организации и проведению культурно-массовых (праздничных) мероприятий в 1-полугодии 2014 годаКраснодар
Подведение итогов не позднее
10.02.2014 14:0010.02.2014 14:0010.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300754119Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по организации и проведению культурно-массовых (праздничных) мероприятий в 1-полугодии 2014 годаКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по организации и проведению культурно-массовых (праздничных) мероприятий в 1-полугодии 2014 года
Начальная цена
3 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
92.31
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.