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Номер извещения
31300741124
Уникальный номер закупки
13-4.3-0121
Наименование закупки
1936/ГПК/13-4.3-0121/10.12.13/ЗЭПГОС Поставка устройств электроснабжения в блочном исполнении для нужд ООО «Газпром комплектация»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
I.Bakhtina@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахтина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка устройств электроснабжения в блочном исполнении для нужд ООО «Газпром комплектация»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2013 12:00 GMT +316.12.2013 12:0016.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300741124Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств электроснабжения в блочном исполнении для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2013 15:5517.12.2013 15:5517.12.2013 15:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300741124Дата и время вскрытия заявок Поставка устройств электроснабжения в блочном исполнении для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Подведение итогов не позднее
19.12.2013 22:3019.12.2013 22:3019.12.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300741124Подведение итогов не позднее Поставка устройств электроснабжения в блочном исполнении для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройств электроснабжения в блочном исполнении для нужд ООО «Газпром комплектация»
Начальная цена
4 291 180 113,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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