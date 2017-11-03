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    Главная / Торги / Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.11.2017 06:0003.11.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705634052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705634052

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0050320/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2017 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_50320_ТГП.rar

    Извещение_50320_ТГП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Проволока холоднотянутая

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.11.2017 06:00 GMT +303.11.2017 06:0003.11.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705634052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    03.11.2017 06:0003.11.2017 06:0003.11.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705634052Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    09.11.2017 18:0009.11.2017 18:0009.11.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705634052Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.11.201709.11.2017 18:0009.11.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705634052Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей газотурбинных установок для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    457 140,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.11.33.000

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    24.34.11.110

    Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.34

    Производство проволоки методом холодного волочения

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кольцо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Проволока контровочная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Прокладка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кольцо"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Пластина"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Свеча"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Диафрагма"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Диафрагма"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Проволока контровочная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 18

    "Позиция 27"

    "Кольцо"

    Кол-во: 11

    "Позиция 28"

    "Кольцо"

    Кол-во: 19

    "Позиция 29"

    "Кольцо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Кольцо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 18

    "Позиция 32"

    "Гайка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Переключатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Втулка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 36"

    "Шайба контровочная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Кольцо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Шайба"

    Кол-во: 33

    "Позиция 39"

    "Винт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Кольцо"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Кольцо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Кольцо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Кольцо"

    Кол-во: 3

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