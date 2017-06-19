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    Главная / Торги / Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических

    Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160469Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических 194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705160469

    Уникальный номер закупки

    31/2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2017 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Наталия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 12:00 GMT +319.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160469Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических 194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 13:00GMT +319.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705160469Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических 194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.06.201722.06.2017 10:0022.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705160469Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических 194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2017 23:5922.06.2017 23:5922.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160469Подведение итогов не позднее Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических 194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 23:5922.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160469Подведение итогов не позднее Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических 194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических

    Начальная цена

    1 175 933,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    194021, г. Санкт Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета Исполнителя, производится в рублях Российской Федерации. Порядок и сроки оплаты: Оплата авансового платежа в размере 90% от суммы договора, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем после подписания договора Сторонами. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в размере 10% от суммы договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (ф. ТОРГ-12). Счет на оплату авансового платежа выставляется в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания договора. Обязательство Заказчика по оплате изделий считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Исполнитель до заключения договора представляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по договору на сумму в рублях, эквивалентную 90% от цены договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    25.6

    Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    25.6

    Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических "

    Кол-во: 1

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