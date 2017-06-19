"Закупка услуг по изготовлению и поставке механических деталей для объективов технологических "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета Исполнителя, производится в рублях Российской Федерации. Порядок и сроки оплаты: Оплата авансового платежа в размере 90% от суммы договора, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем после подписания договора Сторонами. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в размере 10% от суммы договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (ф. ТОРГ-12). Счет на оплату авансового платежа выставляется в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания договора. Обязательство Заказчика по оплате изделий считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Исполнитель до заключения договора представляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по договору на сумму в рублях, эквивалентную 90% от цены договора.