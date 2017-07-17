закуп прокладок из расширенного графита в соответствии с заявкой №20-562/17 от 26.05.17г.

Лот 1

Закуп прокладок: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 32 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 16шт. - с приемкой продукции ОТК . 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 32 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 16шт. - с приемкой продукции ОТК .