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Номер извещения
ГП717322
Уникальный номер закупки
208-562/17 от 26.05.17г.
Наименование закупки
закуп прокладок в соответствии с заявкой №208-562/17 от 26.05.17г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 07:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2017 06:00 GMT +317.07.2017 06:0017.07.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717322Дата и время окончания срока приема заявок Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2017 06:0017.07.2017 06:0017.07.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717322Дата и время вскрытия заявок Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.08.2017 06:0001.08.2017 06:0001.08.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717322Подведение итогов не позднее Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.08.201701.08.2017 06:0001.08.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717322Подведение итогов не позднее Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
32.99
G
Документация лота
Кол-во: 0
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