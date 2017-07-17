закуп прокладок в соответствии с заявкой №208-562/17 от 26.05.17г.

Лот 1

Требуются прокладки: 1). Черт. У213.40.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 2). Черт. У213.40.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 3). Черт. 392М.02.01.01.001 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК 4). Черт. 392М.02.01.01.001-01 Основной заказ + ЗИП – 16 шт. с приемкой продукции – уполномоченной организации Для гидравлических испытаний на предприятии – 8 шт. - с приемкой продукции ОТК