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Номер извещения
ГП717320
Уникальный номер закупки
178-562/17
Наименование закупки
Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.05.2017 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
{}
Адрес электронной почты
Elena.Remeslova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ремеслова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 11:00 GMT +331.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:0031.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717320Дата и время вскрытия заявок Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717320Подведение итогов не позднее Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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