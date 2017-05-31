Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717320 Уникальный номер закупки 178-562/17 Номер закупки Наименование закупки Поставка сортового проката из наличия: 1. Круг 25 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 90 кг. (вес теоретический). 2. Круг 40 мм 06ХН28МДТ –Б-Т ГОСТ 5949-75 Г2590-2006 В1, вес 70 кг. (вес теоретический). Дополнительные требования: - определение химического состава основного металла; - стойкость к МКК по методу ВУ ГОСТ6032; - испытания на растяжение; -контроль макроструктуры; При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения, с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты; 5. Приложить сертификат качества. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры заявка на поставку сортового проката

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