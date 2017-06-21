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Номер извещения
31705160973
Уникальный номер закупки
61
Наименование закупки
Предоставление прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 10:00 GMT +321.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705160973Дата и время окончания срока приема заявок Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2017 20:0029.06.2017 20:0029.06.2017 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705160973Дата окончания срока рассмотрения заявок Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Дата и время проведения
03.07.2017 10:0003.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705160973Дата и время проведения Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 20:0003.07.2017 20:0003.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160973Подведение итогов не позднее Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 20:0003.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705160973Подведение итогов не позднее Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 75/8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предосталение прав использования программ для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии
Начальная цена
297 533,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 610047, Кировская область, город Киров, улица Дзержинского, д.75/8 направляет CD-диск с дистрибутивом программы для ЭВМ, право использования которой передаются Лицензиатом Сублицензиату в соответствии с проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
58.29.29
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 42
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