Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

определяются в соответствии с Проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Срок поставки: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора