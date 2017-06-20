Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.

    ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717319Дата и время окончания срока приема заявок ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.СаратовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717319

    Уникальный номер закупки

    114

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 20:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация Лот 114

    Изменения в извещении

    Приглашение лот 114 изменено

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Запрос скидки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 26-54-35 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 21:3027.06.2017 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717319Подведение итогов не позднее ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДМС сотрудников ООО "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" в 2017-2018 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратов, Саратовская область, г.Самара, Волгоградская, Оренбургская обл, респ. КалмыкияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ежеквартальная оплата премии (предпочтительно с отсрочкой в 60 КД)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    65.12.1

    Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДМС сотрудников в 2017-2018 гг"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП719237
    Оказание услуг по страхованию работников от несчастного случая на производстве и в быту
    Оказание услуг по страхованию работников от несчастного случая на производстве и в быту
    108126
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.08.2017 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить